День зимового сонцестояння 2025 — що не можна робити, щоб уникнути нещасть

У неділю, 21 грудня, ми зустрінемо зимове сонцестояння — найдовшою ніч року, яка здавна вважалася символічною межею між темрявою та світлом. Наші предки вірили, що цього дня слово, думка і вчинок мають особливу вагу. Саме тому дотримувались певних заборон та прикмет, щоб уникнути нещасть, хвороб і втрат.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити у День зимового сонцестояння, щоб уникнути нещасть та біди.

Коли настане зимове сонцестояння 2025 — точний час

У 2025 році зимове сонцестояння припадає на неділю, 21 грудня. Воно настане о 17:03 за київським часом. З наукової точки зору, зимове сонцестояння пояснюється нахилом земної осі. У цей момент Північна півкуля максимально відхилена від Сонця, через що сонячні промені падають під найменшим кутом.

У цей день у Києві Сонце зійде близько 07:56, а зайде вже о 15:56. Світловий день триватиме лише близько восьми годин — це мінімум за весь рік. Після цієї дати світловий час доби почне повільно, але невпинно збільшуватися.

Що категорично не можна робити у День зимового сонцестояння

В народних уявленнях зимове сонцестояння — це мить коли світло перемагає темряву. Цей день також вважали межею між цим світом і потойбіччям. Тому особливо уважно ставилися до усіх заборон. Щоб біда обійшла вас стороною, 21 грудня не можна:

Конфліктувати і з'ясовувати стосунки. Сонцестояння — час тиші й завершення, а не емоційних вибухів. Будь-які сварки, образи та різкі слова, сказані в цей день можуть стати фатальними. Думати про погане. Вірили, що темні думки можуть швидше матеріалізуватися, ніж у будь-який інший час року. Ухвалювати імпульсивні рішення. Вважається, що внутрішній стан у цей період нестабільний, а рішення можуть бути продиктовані втомою. Починати щось нове. Усе почате у цей день ризикує завершитися поразкою. Перевантажувати себе роботою. Надмірна активність може призвести до втрати сил та хвороб. Ігнорувати втому. Сонцестояння варто проживати усвідомлено, прислухаючись до себе. Залишати дім у безладі. Безлад у просторі принесе застій у справах. Зловживати алкоголем та переїдати. Так можна привабити нечисту силу та сильно захворіти. Залишатися на самоті. Вірили, що до самотніх може причепитися нечиста сила або ж на самоті можна провести увесь наступний рік.

День зимового сонцестояння — головні традиції

Цей період асоціювали з очищенням та внутрішнім оновленням. Тому люди намагалися прожити його спокійно. Було заведено:

підбивати підсумки року;

відпускати образи;

наводити лад у домі;

запалювати вогонь (свічки) як знак повернення світла;

загадувати бажання на майбутній рік.

Також, вважалося, що слова і думки 21 грудня мають особливу силу. Саме тому люди намагалися говорити та думати лише добре.

