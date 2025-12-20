Відео
Україна
Новини
Головна Свята Зимове сонцестояння 2025 — як уникнути біди у найдовшу ніч року

Зимове сонцестояння 2025 — як уникнути біди у найдовшу ніч року

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 18:20
День зимового сонцестояння 2025 — що не можна робити, щоб уникнути нещасть
Дівчина у вінку на фоні заходу сонця. Фото: АІ

У неділю, 21 грудня, ми зустрінемо зимове сонцестояння — найдовшою ніч року, яка здавна вважалася символічною межею між темрявою та світлом. Наші предки вірили, що цього дня слово, думка і вчинок мають особливу вагу. Саме тому дотримувались певних заборон та прикмет, щоб уникнути нещасть, хвороб і втрат.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити у День зимового сонцестояння, щоб уникнути нещасть та біди.

Читайте також:

Коли настане зимове сонцестояння 2025 — точний час

У 2025 році зимове сонцестояння припадає на неділю, 21 грудня. Воно настане о 17:03 за київським часом. З наукової точки зору, зимове сонцестояння пояснюється нахилом земної осі. У цей момент Північна півкуля максимально відхилена від Сонця, через що сонячні промені падають під найменшим кутом.

У цей день у Києві Сонце зійде близько 07:56, а зайде вже о 15:56. Світловий день триватиме лише близько восьми годин — це мінімум за весь рік. Після цієї дати світловий час доби почне повільно, але невпинно збільшуватися.

 

Коли настане зимове сонцестояння 2025 — точний час
День зимового сонцестояння. Фото: pixabay.com

Що категорично не можна робити у День зимового сонцестояння

В народних уявленнях зимове сонцестояння — це мить коли світло перемагає темряву. Цей день також вважали межею між цим світом і потойбіччям. Тому особливо уважно ставилися до усіх заборон. Щоб біда обійшла вас стороною, 21 грудня не можна:

  1. Конфліктувати і з'ясовувати стосунки. Сонцестояння — час тиші й завершення, а не емоційних вибухів. Будь-які сварки, образи та різкі слова, сказані в цей день можуть стати фатальними.
  2. Думати про погане. Вірили, що темні думки можуть швидше матеріалізуватися, ніж у будь-який інший час року.
  3. Ухвалювати імпульсивні рішення. Вважається, що внутрішній стан у цей період нестабільний, а рішення можуть бути продиктовані втомою.
  4. Починати щось нове. Усе почате у цей день ризикує завершитися поразкою.
  5. Перевантажувати себе роботою. Надмірна активність може призвести до втрати сил та хвороб.
  6. Ігнорувати втому. Сонцестояння варто проживати усвідомлено, прислухаючись до себе.
  7. Залишати дім у безладі. Безлад у просторі принесе застій у справах.
  8. Зловживати алкоголем та переїдати. Так можна привабити нечисту силу та сильно захворіти.
  9. Залишатися на самоті. Вірили, що до самотніх може причепитися нечиста сила або ж на самоті можна провести увесь наступний рік.

 

Що категорично не можна робити у День зимового сонцестояння
Дівчина на фоні заходу сонця. Фото: freepik.com

День зимового сонцестояння — головні традиції

Цей період асоціювали з очищенням та внутрішнім оновленням. Тому люди намагалися прожити його спокійно. Було заведено: 

  • підбивати підсумки року;
  • відпускати образи;
  • наводити лад у домі;
  • запалювати вогонь (свічки) як знак повернення світла;
  • загадувати бажання на майбутній рік.

Також, вважалося, що слова і думки 21 грудня мають особливу силу. Саме тому люди намагалися говорити та думати лише добре.

Раніше ми ділилися місячним календарем справ на січень 2026 року, за допомогою якого ви можете обрати дні успіху та прибутків.

Також розповідали, на який день тижня припадає Новий рік 2026.

прикмети традиції заборони зимове сонцестояння 21 грудня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
