День зимнего солнцестояния 2025 — что нельзя делать, чтобы избежать несчастий

Девушка в венке на фоне заката солнца. Фото: АІ

В воскресенье, 21 декабря, мы встретим зимнее солнцестояние — самую длинную ночь года, которая издавна считалась символической границей между тьмой и светом. Наши предки верили, что в этот день слово, мысль и поступок имеют особый вес. Именно поэтому придерживались определенных запретов и примет, чтобы избежать несчастий, болезней и потерь.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать в День зимнего солнцестояния, чтобы избежать несчастий и беды.

В 2025 году зимнее солнцестояние приходится на воскресенье, 21 декабря. Оно наступит в 17:03 по киевскому времени. С научной точки зрения, зимнее солнцестояние объясняется наклоном земной оси. В этот момент Северное полушарие максимально отклонено от Солнца, из-за чего солнечные лучи падают под наименьшим углом.

В этот день в Киеве Солнце взойдет около 07:56, а зайдет уже в 15:56. Световой день продлится всего около восьми часов — это минимум за весь год. После этой даты световое время суток начнет медленно, но неуклонно увеличиваться.

День зимнего солнцестояния. Фото: pixabay.com

Что категорически нельзя делать в День зимнего солнцестояния

В народных представлениях зимнее солнцестояние — это момент, когда свет побеждает тьму. Этот день также считали границей между этим миром и потусторонним миром. Поэтому особенно внимательно относились ко всем запретам. Чтобы беда обошла вас стороной, 21 декабря нельзя:

Конфликтовать и выяснять отношения. Солнцестояние — время тишины и завершения, а не эмоциональных взрывов. Любые ссоры, обиды и резкие слова, сказанные в этот день могут стать фатальными. Думать о плохом. Верили, что темные мысли могут скорее материализоваться, чем в любое время года. Принимать импульсивные решения. Считается, что внутреннее состояние в этот период нестабильно, а решения могут быть продиктованы усталостью. Начинать что-то новое. Все начатое в этот день рискует завершиться поражением. Перегружать себя работой. Чрезмерная активность может привести к потере сил и болезням. Игнорировать усталость, Солнцестояние стоит проживать осознанно, прислушиваясь к себе. Оставлять дом в беспорядке. Беспорядок в пространстве принесет застой в делах. Злоупотреблять алкоголем и переедать. Так можно привлечь нечистую силу и сильно заболеть. Оставаться в одиночестве. Верили, что к одиноким может прицепиться нечистая сила или же в одиночестве можно провести весь следующий год.

Девушка на фоне заката. Фото: freepik.com

День зимнего солнцестояния — главные традиции

Этот период ассоциировали с очищением и внутренним обновлением. Поэтому люди старались прожить его спокойно. Было принято:

подводить итоги года;

отпускать обиды;

наводить порядок в доме;

зажигать огонь (свечи) как знак возвращения света;

загадывать желания на будущий год.

Также, считалось, что слова и мысли 21 декабря имеют особую силу. Именно поэтому люди старались говорить и думать только хорошо.

