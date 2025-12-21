С днем зимнего солнцестояния 2025 — поздравления в открытках и своими словами

Девушка на фоне восхода солнца. Фото: АИ

Сегодня, 21 декабря, мы встречаем самую длинную ночь года — зимнее солнцестояние. Это день, когда свет побеждает тьму. Именно с этого момента продолжительность светового дня постепенно будет увеличиваться. В это время хочется делиться светом, напоминать близким, что даже в самый темный период жизни всегда есть место для надежды, тепла и добрых слов.

Новини.LIVE делится теплыми и душевными поздравлениями в прозе, стихах и открытках ко дню зимнего солнцестояния.

Реклама

Читайте также:

Красивые поздравления с днем зимнего солнцестояния в стихах на украинском языке

В день чарівний цей

Загадай бажання,

побажаю нині

Тільки процвітання.

З днем зимового сонцестояння!

***

У день сонцестояння

Я бажаю щастя,

Щоб пішли всі біди,

Прикрощі й напасті.

***

Нехай сьогодні день короткий,

Не будем всі ми сумувать,

Адже повільно і потрохи

Почне день сонце додавать!

Хай буде з кожним днем світліше

На вулиці, в душі, кругом!

І жити стане веселіше,

І світ наповниться добром!

***

Сонцестояння зимове прийшло,

З чим я тебе і вітаю!

Живе в сердечку нехай тепло,

Любов і радість тебе не минають.

Зимнее солнцестояние 2025 — душевные пожелания своими словами

Пусть день зимнего солнцестояния принесет в вашу жизнь больше света, тепла, радости и счастливых моментов. Искренние поздравления с этим особенным днем.

***

Поздравляю с днем зимнего солнцестояния! Пусть этот морозный и магический день подарит вам светлые эмоции, внутреннее спокойствие и веру в добрые перемены.

***

С днем зимнего солнцестояния! Пусть все лишнее и тяжелое останется в прошлом, как темнота самой длинной ночи. А новый день принесет ясные мысли, душевное тепло и позитив.

***

Желаю, чтобы этот особый праздник наполнил сердце миром, уютом и светом, а утро началось с улыбки и приятных слов. С днем зимнего солнцестояния!

***

День зимнего солнцестояния — это время теплых чувств и искренних эмоций. Пусть он подарит вам праздничное настроение, душевную радость и много светлых моментов рядом с близкими.

***

День солнцестояния приносит надежду и напоминает: свет всегда возвращается. Пусть в вашей жизни будет больше радости, тепла, гармонии и счастья. Искренних и светлых праздников.

День зимнего солнцестояния 21 декабря — поздравления в открытках

Открытки с днем зимнего солнцестояния 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с днем зимнего солнцестояния 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с днем зимнего солнцестояния 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что категорически нельзя делать в зимнее солнцестояние.

Также мы делились лунным календарем дел на январь 2026 года.