Зимнее солнцестояние 2025 — красивые открытки и теплые пожелания

Зимнее солнцестояние 2025 — красивые открытки и теплые пожелания

Дата публикации 21 декабря 2025 06:01
С днем зимнего солнцестояния 2025 — поздравления в открытках и своими словами
Девушка на фоне восхода солнца. Фото: АИ

Сегодня, 21 декабря, мы встречаем самую длинную ночь года — зимнее солнцестояние. Это день, когда свет побеждает тьму. Именно с этого момента продолжительность светового дня постепенно будет увеличиваться. В это время хочется делиться светом, напоминать близким, что даже в самый темный период жизни всегда есть место для надежды, тепла и добрых слов.

Новини.LIVE делится теплыми и душевными поздравлениями в прозе, стихах и открытках ко дню зимнего солнцестояния.

Читайте также:

Красивые поздравления с днем зимнего солнцестояния в стихах на украинском языке

В день чарівний цей
Загадай бажання,
побажаю нині
Тільки процвітання.
З днем зимового сонцестояння!

***

У день сонцестояння
Я бажаю щастя,
Щоб пішли всі біди,
Прикрощі й напасті.

***

Нехай сьогодні день короткий,
Не будем всі ми сумувать,
Адже повільно і потрохи
Почне день сонце додавать!
Хай буде з кожним днем світліше
На вулиці, в душі, кругом!
І жити стане веселіше,
І світ наповниться добром!

***

Сонцестояння зимове прийшло,
З чим я тебе і вітаю!
Живе в сердечку нехай тепло,
Любов і радість тебе не минають.

Зимнее солнцестояние 2025 — душевные пожелания своими словами

Пусть день зимнего солнцестояния принесет в вашу жизнь больше света, тепла, радости и счастливых моментов. Искренние поздравления с этим особенным днем.

***

Поздравляю с днем зимнего солнцестояния! Пусть этот морозный и магический день подарит вам светлые эмоции, внутреннее спокойствие и веру в добрые перемены.

***

С днем зимнего солнцестояния! Пусть все лишнее и тяжелое останется в прошлом, как темнота самой длинной ночи. А новый день принесет ясные мысли, душевное тепло и позитив.

***

Желаю, чтобы этот особый праздник наполнил сердце миром, уютом и светом, а утро началось с улыбки и приятных слов. С днем зимнего солнцестояния!

***

День зимнего солнцестояния — это время теплых чувств и искренних эмоций. Пусть он подарит вам праздничное настроение, душевную радость и много светлых моментов рядом с близкими.

***

День солнцестояния приносит надежду и напоминает: свет всегда возвращается. Пусть в вашей жизни будет больше радости, тепла, гармонии и счастья. Искренних и светлых праздников.

День зимнего солнцестояния 21 декабря — поздравления в открытках

​День зимового сонцестояння 21 грудня — привітання у листівках
Открытки с днем зимнего солнцестояния 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Красиві привітання з днем зимового сонцестояння
Открытки с днем зимнего солнцестояния 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Зимове сонцестояння 2025 — душевні побажання
Открытки с днем зимнего солнцестояния 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что категорически нельзя делать в зимнее солнцестояние.

Также мы делились лунным календарем дел на январь 2026 года.

