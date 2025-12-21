День зимового сонцестояння 2025 — як привабити удачу та здійснити мрію

Дівчина з кристалами та свічками. Фото: АІ

Сьогодні, 21 грудня, ми зустрічаємо найдовшу ніч року — зимове сонцестояння. Саме у цей день, за повір'ями, думки мають особливу силу, а бажання — шанс бути почутими. Сьогодні можна привабити у життя позитивні зміни, варто лише знати, як це зробити.

Новини.LIVE розповідає, як правильно загадати бажання у день зимового сонцестояння та як можна залучити у життя удачу та щастя.

Як залучити удачу у День зимового сонцестояння 2025

У 2025 році зимове сонцестояння припадає на неділю, 21 грудня, та настане о 17:03 за київським часом. Саме цей період вважається одним з найсильніших у році. Езотерики кажуть, що цього дня можна закласти основу майбутніх звершень. Це час, коли варто відпустити зайве, подякувати за пройдений шлях і дозволити собі повірити в новий початок.

Щоб майбутній рік пройшов у злагоді, приніс удачу, здоров'я та фінансовий успіх, варто:

прибрати дім — очищаючи простір ми пускаємо у своє життя нову та добру енергію;

позбутися непотрібних речей — на місце старого обов'язково прийде нове;

створити спокійну атмосферу без поспіху й метушні;

запалити свічку як символ світла і нового початку;

провести вечір із родиною або в тиші, дослухаючись до себе;

подумати про свої справжні цілі та бажання.

Дівчина медитує взимку. Фото: shutterstock.com

Як правильно загадати бажання у день зимового сонцестояння 2025 року

Щоб бажання мало силу та обов'язково здійснилося, варто дотримуватися таких простих правил:

Очистити думки і простір навколо. Спокій, тиша і порядок допомагають зосередитися. Чітко сформулювати бажання — просто і зрозуміло, без сумнівів і заперечень. Корисно уявити, що бажання вже здійснилося. Важливо відчути емоції, які з'являться разом із цим — радість, полегшення, впевненість. Наприкінці варто подумати, які реальні кроки допоможуть наблизити мрію у новому 2026 році.

