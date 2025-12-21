Відео
Зимове сонцестояння 2025 — як загадати бажання та залучити удачу

Зимове сонцестояння 2025 — як загадати бажання та залучити удачу

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 07:01
День зимового сонцестояння 2025 — як привабити удачу та здійснити мрію
Дівчина з кристалами та свічками. Фото: АІ

Сьогодні, 21 грудня, ми зустрічаємо найдовшу ніч року — зимове сонцестояння. Саме у цей день, за повір'ями, думки мають особливу силу, а бажання — шанс бути почутими. Сьогодні можна привабити у життя позитивні зміни, варто лише знати, як це зробити. 

Новини.LIVE розповідає, як правильно загадати бажання у день зимового сонцестояння та як можна залучити у життя удачу та щастя. 

Читайте також:

Як залучити удачу у День зимового сонцестояння 2025

У 2025 році зимове сонцестояння припадає на неділю, 21 грудня, та настане о 17:03 за київським часом. Саме цей період вважається одним з найсильніших у році. Езотерики кажуть, що цього дня можна закласти основу майбутніх звершень. Це час, коли варто відпустити зайве, подякувати за пройдений шлях і дозволити собі повірити в новий початок.

Щоб майбутній рік пройшов у злагоді, приніс удачу, здоров'я та фінансовий успіх, варто: 

  • прибрати дім — очищаючи простір ми пускаємо у своє життя нову та добру енергію;
  • позбутися непотрібних речей — на місце старого обов'язково прийде нове; 
  • створити спокійну атмосферу без поспіху й метушні;
  • запалити свічку як символ світла і нового початку;
  • провести вечір із родиною або в тиші, дослухаючись до себе;
  • подумати про свої справжні цілі та бажання.

 

Як правильно загадати бажання у день зимового сонцестояння 2025 року
Дівчина медитує взимку. Фото: shutterstock.com

Як правильно загадати бажання у день зимового сонцестояння 2025 року

Щоб бажання мало силу та обов'язково здійснилося, варто дотримуватися таких простих правил:

  1. Очистити думки і простір навколо. Спокій, тиша і порядок допомагають зосередитися.
  2. Чітко сформулювати бажання — просто і зрозуміло, без сумнівів і заперечень.
  3. Корисно уявити, що бажання вже здійснилося.
  4. Важливо відчути емоції, які з'являться разом із цим — радість, полегшення, впевненість.
  5. Наприкінці варто подумати, які реальні кроки допоможуть наблизити мрію у новому 2026 році.

Раніше ми писали, що категорично не можна робити у зимове сонцестояння.

Також ми ділилися місячним календарем справ на січень 2026 року.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
