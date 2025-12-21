Видео
Главная Праздники Зимнее солнцестояние 2025 — как загадать желание и привлечь удачу

Зимнее солнцестояние 2025 — как загадать желание и привлечь удачу

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 07:01
День зимнего солнцестояния 2025 — как привлечь удачу и осуществить мечту
Девушка с кристаллами и свечами. Фото: АИ

Сегодня, 21 декабря, мы встречаем самую длинную ночь года — зимнее солнцестояние. Именно в этот день, по поверьям, мысли имеют особую силу, а желания — шанс быть услышанными. Сегодня можно привлечь в жизнь позитивные изменения, стоит только знать, как это сделать.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно загадать желание в день зимнего солнцестояния и как можно привлечь в жизнь удачу и счастье.

Читайте также:

Как привлечь удачу в День зимнего солнцестояния 2025 года

В 2025 году зимнее солнцестояние выпадает на воскресенье, 21 декабря, и наступит в 17:03 по киевскому времени. Именно этот период считается одним из самых сильных в году. Эзотерики говорят, что в этот день можно заложить основу будущих свершений. Это время, когда стоит отпустить лишнее, поблагодарить за пройденный путь и позволить себе поверить в новое начало.

Чтобы будущий год прошел в согласии, принес удачу, здоровье и финансовый успех, стоит:

  • убрать дом — очищая пространство мы пускаем в свою жизнь новую и добрую энергию;
  • избавиться от ненужных вещей — на место старого обязательно придет новое;
  • создать спокойную атмосферу без спешки и суеты;
  • зажечь свечу как символ света и нового начала;
  • провести вечер с семьей или в тишине, прислушиваясь к себе;
  • подумать о своих истинных целях и желаниях.

 

Как правильно загадать желание в день зимнего солнцестояния 2025 года
Девушка медитирует зимой. Фото: shutterstock.com

Как правильно загадать желание в день зимнего солнцестояния 2025 года

Чтобы желание имело силу и обязательно исполнилось, стоит придерживаться таких простых правил:

  1. Очистить мысли и пространство вокруг. Спокойствие, тишина и порядок помогают сосредоточиться.
  2. Четко сформулировать желание — просто и понятно, без сомнений и возражений.
  3. Полезно представить, что желание уже осуществилось.
  4. Важно почувствовать эмоции, которые появятся вместе с этим — радость, облегчение, уверенность.
  5. В конце стоит подумать, какие реальные шаги помогут приблизить мечту в новом 2026 году.

Ранее мы писали, что категорически нельзя делать в зимнее солнцестояние.

Также мы делились лунным календарем дел на январь 2026 года.

традиции солнцестояние ритуалы мечты 21 декабря
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
