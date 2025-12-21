День зимнего солнцестояния 2025 — как привлечь удачу и осуществить мечту

Девушка с кристаллами и свечами. Фото: АИ

Сегодня, 21 декабря, мы встречаем самую длинную ночь года — зимнее солнцестояние. Именно в этот день, по поверьям, мысли имеют особую силу, а желания — шанс быть услышанными. Сегодня можно привлечь в жизнь позитивные изменения, стоит только знать, как это сделать.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно загадать желание в день зимнего солнцестояния и как можно привлечь в жизнь удачу и счастье.

Как привлечь удачу в День зимнего солнцестояния 2025 года

В 2025 году зимнее солнцестояние выпадает на воскресенье, 21 декабря, и наступит в 17:03 по киевскому времени. Именно этот период считается одним из самых сильных в году. Эзотерики говорят, что в этот день можно заложить основу будущих свершений. Это время, когда стоит отпустить лишнее, поблагодарить за пройденный путь и позволить себе поверить в новое начало.

Чтобы будущий год прошел в согласии, принес удачу, здоровье и финансовый успех, стоит:

убрать дом — очищая пространство мы пускаем в свою жизнь новую и добрую энергию;

избавиться от ненужных вещей — на место старого обязательно придет новое;

создать спокойную атмосферу без спешки и суеты;

зажечь свечу как символ света и нового начала;

провести вечер с семьей или в тишине, прислушиваясь к себе;

подумать о своих истинных целях и желаниях.

Девушка медитирует зимой. Фото: shutterstock.com

Как правильно загадать желание в день зимнего солнцестояния 2025 года

Чтобы желание имело силу и обязательно исполнилось, стоит придерживаться таких простых правил:

Очистить мысли и пространство вокруг. Спокойствие, тишина и порядок помогают сосредоточиться. Четко сформулировать желание — просто и понятно, без сомнений и возражений. Полезно представить, что желание уже осуществилось. Важно почувствовать эмоции, которые появятся вместе с этим — радость, облегчение, уверенность. В конце стоит подумать, какие реальные шаги помогут приблизить мечту в новом 2026 году.

