День зимнего солнцестояния 2025 — как привлечь удачу и осуществить мечту

Зимнее солнцестояние 2025 — как загадать желание и привлечь удачу
Сегодня, 21 декабря, мы встречаем самую длинную ночь года — зимнее солнцестояние. Именно в этот день, по поверьям, мысли имеют особую силу, а желания — шанс быть услышанными. Сегодня можно привлечь в жизнь позитивные изменения, стоит только знать, как это сделать.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно загадать желание в день зимнего солнцестояния и как можно привлечь в жизнь удачу и счастье.
Как привлечь удачу в День зимнего солнцестояния 2025 года
В 2025 году зимнее солнцестояние выпадает на воскресенье, 21 декабря, и наступит в 17:03 по киевскому времени. Именно этот период считается одним из самых сильных в году. Эзотерики говорят, что в этот день можно заложить основу будущих свершений. Это время, когда стоит отпустить лишнее, поблагодарить за пройденный путь и позволить себе поверить в новое начало.
Чтобы будущий год прошел в согласии, принес удачу, здоровье и финансовый успех, стоит:
- убрать дом — очищая пространство мы пускаем в свою жизнь новую и добрую энергию;
- избавиться от ненужных вещей — на место старого обязательно придет новое;
- создать спокойную атмосферу без спешки и суеты;
- зажечь свечу как символ света и нового начала;
- провести вечер с семьей или в тишине, прислушиваясь к себе;
- подумать о своих истинных целях и желаниях.
Как правильно загадать желание в день зимнего солнцестояния 2025 года
Чтобы желание имело силу и обязательно исполнилось, стоит придерживаться таких простых правил:
- Очистить мысли и пространство вокруг. Спокойствие, тишина и порядок помогают сосредоточиться.
- Четко сформулировать желание — просто и понятно, без сомнений и возражений.
- Полезно представить, что желание уже осуществилось.
- Важно почувствовать эмоции, которые появятся вместе с этим — радость, облегчение, уверенность.
- В конце стоит подумать, какие реальные шаги помогут приблизить мечту в новом 2026 году.
