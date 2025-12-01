З першим днем зими 2025 — зворушливі привітання та теплі листівки до 1 грудня

Усміхнена дівчина в снігу. Фото: freepik.com

Понеділок, 1 грудня, відкриває сезон теплих слів, щирих побажань і особливого настрою. Саме перший день зими створює відчуття початку нової сторінки — зі свіжими мріями, тихою надією та особливою атмосферою. У цю особливу дату хочеться подарувати трохи світла й тепла тим, хто поруч.

Новини.LIVE ділиться добіркою найтепліших привітань з першим днем зими 2025 у прозі, віршах та листівках.

Реклама

Читайте також:

Перший день зими 2025 — привітання з 1 грудня у прозі

З першим днем зими! Нехай цей час стане символом світла, внутрішнього спокою та незламної віри. Бажаю тепла в серці, сили духу та надії, що веде до миру.

***

Вітаю з першим зимовим днем! Попри холод за вікном, нехай у серці палає вогонь надії та відваги. Хай ці три місяці дарують вам натхнення, спокій та можливість здійснити найпотаємніші бажання.

***

Вітаю з початком зими! Бажаю, щоб саме сьогодні у ваше життя прийшли добрі новини. Хай зігрівають щирі усмішки, теплі обійми та натхнення, що веде до нових звершень.

***

З 1 грудня! Хай цей зимовий сезон наповнить душу теплом, любов'ю та вірою у світле завтра. Пам'ятайте: навіть найдовша ніч завершується світанком.

***

З першим днем зими! Нехай ця казкова пора відкриє для вас три місяці затишку, мрій та натхнення. Загадуйте бажання, цінуйте кожну мить — і хай зима подарує здоров'я, радість і спокій.

***

Зима завітала! У її перший день бажаю, щоб радість огорнула вас і захистила від будь-якого холоду. Нехай кожен день приносить світлі моменти та приємні сюрпризи.

З першим днем зими 2025 — красиві вірші українською мовою

Сьогодні перший день зими,

І я сердечно вас вітаю!

Щоб холодів не знали ви

Я від душі вам побажаю!

***

Ось і прийшла зима-красуня,

Зустрічаєм завірюхи й холоди,

Вам у перший день її правління,

Бажаю радості й красивої зими!

***

Сьогодні — перший день зими.

Та настрій зовсім не святковий...

Не хочемо гулянь й пісень,

І не про Новий рік розмови.

Ми хочем миру в Україні!

Тепло сердець хай нас зігріє,

Панує злагода в родинах,

І віра в серці хай жевріє!

***

Нехай вас грудень зустрічає

З мішком здоров'я на додачу!

А сніг пухнастий пролітає

І вам несе любов і щастя.

Привітання з першим днем зими у теплих листівках

Листівки з першим днем зими 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з першим днем зими 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з першим днем зими 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з першим днем зими 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з першим днем зими 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з першим днем зими 2025

Раніше ми розповідали, коли настане зимове сонцестояння 2025 року.

Нагадаємо, ми розповідали, на який день тижня випаде Різдво та що варто зробити перед святом.