Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята З першим днем зими 2025 — найтепліші привітання та листівки

З першим днем зими 2025 — найтепліші привітання та листівки

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 06:01
З першим днем зими 2025 — зворушливі привітання та теплі листівки до 1 грудня
Усміхнена дівчина в снігу. Фото: freepik.com

Понеділок, 1 грудня, відкриває сезон теплих слів, щирих побажань і особливого настрою. Саме перший день зими створює відчуття початку нової сторінки — зі свіжими мріями, тихою надією та особливою атмосферою. У цю особливу дату хочеться подарувати трохи світла й тепла тим, хто поруч.

Новини.LIVE ділиться добіркою найтепліших привітань з першим днем зими 2025 у прозі, віршах та листівках.

Реклама
Читайте також:

Перший день зими 2025 — привітання з 1 грудня у прозі

З першим днем зими! Нехай цей час стане символом світла, внутрішнього спокою та незламної віри. Бажаю тепла в серці, сили духу та надії, що веде до миру. 

***

Вітаю з першим зимовим днем! Попри холод за вікном, нехай у серці палає вогонь надії та відваги. Хай ці три місяці дарують вам натхнення, спокій та можливість здійснити найпотаємніші бажання.

***

Вітаю з початком зими! Бажаю, щоб саме сьогодні у ваше життя прийшли добрі новини. Хай зігрівають щирі усмішки, теплі обійми та натхнення, що веде до нових звершень.

***

З 1 грудня! Хай цей зимовий сезон наповнить душу теплом, любов'ю та вірою у світле завтра. Пам'ятайте: навіть найдовша ніч завершується світанком.

***

З першим днем зими! Нехай ця казкова пора відкриє для вас три місяці затишку, мрій та натхнення. Загадуйте бажання, цінуйте кожну мить — і хай зима подарує здоров'я, радість і спокій.

***

Зима завітала! У її перший день бажаю, щоб радість огорнула вас і захистила від будь-якого холоду. Нехай кожен день приносить світлі моменти та приємні сюрпризи.

З першим днем зими 2025 — красиві вірші українською мовою

Сьогодні перший день зими,
І я сердечно вас вітаю!
Щоб холодів не знали ви
Я від душі вам побажаю!

***

Ось і прийшла зима-красуня,
Зустрічаєм завірюхи й холоди,
Вам у перший день її правління,
Бажаю радості й красивої зими!

***

Сьогодні — перший день зими.
Та настрій зовсім не святковий...
Не хочемо гулянь й пісень, 
І не про Новий рік розмови.
Ми хочем миру в Україні!
Тепло сердець хай нас зігріє,
Панує злагода в родинах,
І віра в серці хай жевріє!

***

Нехай вас грудень зустрічає
З мішком здоров'я на додачу!
А сніг пухнастий пролітає
І вам несе любов і щастя.

Привітання з першим днем зими у теплих листівках

З першим днем зими 2025 — красиві листівки
Листівки з першим днем зими 2025. Колаж: Новини.LIVE
Привітання з першим днем зими у теплих листівках
Листівки з першим днем зими 2025. Колаж: Новини.LIVE
Перший день зими 2025 — привітання з 1 грудня
Листівки з першим днем зими 2025. Колаж: Новини.LIVE
З першим днем зими 2025 — найтепліші привітання
Листівки з першим днем зими 2025. Колаж: Новини.LIVE
З першим днем зими 2025 — листівки
Листівки з першим днем зими 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з першим днем зими 2025

 

 

 

 

Раніше ми розповідали, коли настане зимове сонцестояння 2025 року.

Нагадаємо, ми розповідали, на який день тижня випаде Різдво та що варто зробити перед святом.

свята привітання листівки зима побажання 1 грудня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації