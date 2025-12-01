З першим днем зими 2025 — зворушливі привітання та теплі листівки до 1 грудня

З першим днем зими 2025 — найтепліші привітання та листівки
Понеділок, 1 грудня, відкриває сезон теплих слів, щирих побажань і особливого настрою. Саме перший день зими створює відчуття початку нової сторінки — зі свіжими мріями, тихою надією та особливою атмосферою. У цю особливу дату хочеться подарувати трохи світла й тепла тим, хто поруч.
Новини.LIVE ділиться добіркою найтепліших привітань з першим днем зими 2025 у прозі, віршах та листівках.
Перший день зими 2025 — привітання з 1 грудня у прозі
З першим днем зими! Нехай цей час стане символом світла, внутрішнього спокою та незламної віри. Бажаю тепла в серці, сили духу та надії, що веде до миру.
***
Вітаю з першим зимовим днем! Попри холод за вікном, нехай у серці палає вогонь надії та відваги. Хай ці три місяці дарують вам натхнення, спокій та можливість здійснити найпотаємніші бажання.
***
Вітаю з початком зими! Бажаю, щоб саме сьогодні у ваше життя прийшли добрі новини. Хай зігрівають щирі усмішки, теплі обійми та натхнення, що веде до нових звершень.
***
З 1 грудня! Хай цей зимовий сезон наповнить душу теплом, любов'ю та вірою у світле завтра. Пам'ятайте: навіть найдовша ніч завершується світанком.
***
З першим днем зими! Нехай ця казкова пора відкриє для вас три місяці затишку, мрій та натхнення. Загадуйте бажання, цінуйте кожну мить — і хай зима подарує здоров'я, радість і спокій.
***
Зима завітала! У її перший день бажаю, щоб радість огорнула вас і захистила від будь-якого холоду. Нехай кожен день приносить світлі моменти та приємні сюрпризи.
З першим днем зими 2025 — красиві вірші українською мовою
Сьогодні перший день зими,
І я сердечно вас вітаю!
Щоб холодів не знали ви
Я від душі вам побажаю!
***
Ось і прийшла зима-красуня,
Зустрічаєм завірюхи й холоди,
Вам у перший день її правління,
Бажаю радості й красивої зими!
***
Сьогодні — перший день зими.
Та настрій зовсім не святковий...
Не хочемо гулянь й пісень,
І не про Новий рік розмови.
Ми хочем миру в Україні!
Тепло сердець хай нас зігріє,
Панує злагода в родинах,
І віра в серці хай жевріє!
***
Нехай вас грудень зустрічає
З мішком здоров'я на додачу!
А сніг пухнастий пролітає
І вам несе любов і щастя.
Привітання з першим днем зими у теплих листівках
Відеопривітання з першим днем зими 2025
Раніше ми розповідали, коли настане зимове сонцестояння 2025 року.
Нагадаємо, ми розповідали, на який день тижня випаде Різдво та що варто зробити перед святом.
Читайте Новини.LIVE!