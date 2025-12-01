Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники С первым днем зимы 2025 — самые теплые поздравления и открытки

С первым днем зимы 2025 — самые теплые поздравления и открытки

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 06:01
С первым днем зимы 2025 — трогательные поздравления и теплые открытки к 1 декабря
Улыбающаяся девушка в снегу. Фото: freepik.com

Понедельник, 1 декабря, открывает сезон теплых слов, искренних пожеланий и особого настроения. Именно первый день зимы создает ощущение начала новой страницы — со свежими мечтами, тихой надеждой и особой атмосферой. В эту особенную дату хочется подарить немного света и тепла тем, кто рядом.

Новини.LIVE делится подборкой самых теплых поздравлений с первым днем зимы 2025 в прозе, стихах и открытках.

Реклама
Читайте также:

Первый день зимы 2025 — поздравления с 1 декабря в прозе

С первым днем зимы! Пусть это время станет символом света, внутреннего спокойствия и несокрушимой веры. Желаю тепла в сердце, силы духа и надежды, ведущей к миру.

***

Поздравляю с первым зимним днем! Несмотря на холод за окном, пусть в сердце пылает огонь надежды и отваги. Пусть эти три месяца дарят вам вдохновение, спокойствие и возможность осуществить самые сокровенные желания.

***

Поздравляю с началом зимы! Желаю, чтобы именно сегодня в вашу жизнь пришли хорошие новости. Пусть согревают искренние улыбки, теплые объятия и вдохновение, ведущее к новым свершениям.

***

С 1 декабря! Пусть этот зимний сезон наполнит душу теплом, любовью и верой в светлое завтра. Помните: даже самая длинная ночь завершается рассветом.

***

С первым днем зимы! Пусть эта сказочная пора откроет для вас три месяца уюта, мечты и вдохновения. Загадывайте желания, цените каждое мгновение — и пусть зима подарит здоровье, радость и спокойствие.

***

Зима пришла! В ее первый день желаю, чтобы радость окутала вас и защитила от любого холода. Пусть каждый день приносит светлые моменты и приятные сюрпризы.

С первым днем зимы 2025 — красивые стихи на украинском языке

Сьогодні перший день зими,
І я сердечно вас вітаю!
Щоб холодів не знали ви
Я від душі вам побажаю!

***

Ось і прийшла зима-красуня,
Зустрічаєм завірюхи й холоди,
Вам у перший день її правління,
Бажаю радості й красивої зими!

***

Сьогодні — перший день зими.
Та настрій зовсім не святковий...
Не хочемо гулянь й пісень, 
І не про Новий рік розмови.
Ми хочем миру в Україні!
Тепло сердець хай нас зігріє,
Панує злагода в родинах,
І віра в серці хай жевріє!

***

Нехай вас грудень зустрічає
З мішком здоров'я на додачу!
А сніг пухнастий пролітає
І вам несе любов і щастя.

Поздравления с первым днем зимы в теплых открытках

С первым днем ​​зимы 2025 — красивые открытки
Открытки с первым днем зимы 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Поздравления с первым днем ​​зимы в теплых открытках
Открытки с первым днем зимы 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Первый день зимы 2025 — поздравления с 1 декабря
Открытки с первым днем зимы 2025. Коллаж: Новини.LIVE
С первым днем ​​зимы 2025 — самые теплые поздравления
Открытки с первым днем зимы 2025. Коллаж: Новини.LIVE
С первым днем зимы 2025 года — открытки
Открытки с первым днем зимы 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с первым днем зимы 2025 года

 

 

 

 

Ранее мы рассказывали, когда наступит зимнее солнцестояние 2025 года.

Напомним, мы рассказывали, на какой день недели выпадет Рождество и что стоит сделать перед праздником.

праздники поздравления открытки зима пожелания 1 декабря
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации