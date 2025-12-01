С первым днем зимы 2025 — трогательные поздравления и теплые открытки к 1 декабря

Улыбающаяся девушка в снегу. Фото: freepik.com

Понедельник, 1 декабря, открывает сезон теплых слов, искренних пожеланий и особого настроения. Именно первый день зимы создает ощущение начала новой страницы — со свежими мечтами, тихой надеждой и особой атмосферой. В эту особенную дату хочется подарить немного света и тепла тем, кто рядом.

Новини.LIVE делится подборкой самых теплых поздравлений с первым днем зимы 2025 в прозе, стихах и открытках.

Первый день зимы 2025 — поздравления с 1 декабря в прозе

С первым днем зимы! Пусть это время станет символом света, внутреннего спокойствия и несокрушимой веры. Желаю тепла в сердце, силы духа и надежды, ведущей к миру.

***

Поздравляю с первым зимним днем! Несмотря на холод за окном, пусть в сердце пылает огонь надежды и отваги. Пусть эти три месяца дарят вам вдохновение, спокойствие и возможность осуществить самые сокровенные желания.

***

Поздравляю с началом зимы! Желаю, чтобы именно сегодня в вашу жизнь пришли хорошие новости. Пусть согревают искренние улыбки, теплые объятия и вдохновение, ведущее к новым свершениям.

***

С 1 декабря! Пусть этот зимний сезон наполнит душу теплом, любовью и верой в светлое завтра. Помните: даже самая длинная ночь завершается рассветом.

***

С первым днем зимы! Пусть эта сказочная пора откроет для вас три месяца уюта, мечты и вдохновения. Загадывайте желания, цените каждое мгновение — и пусть зима подарит здоровье, радость и спокойствие.

***

Зима пришла! В ее первый день желаю, чтобы радость окутала вас и защитила от любого холода. Пусть каждый день приносит светлые моменты и приятные сюрпризы.

С первым днем зимы 2025 — красивые стихи на украинском языке

Сьогодні перший день зими,

І я сердечно вас вітаю!

Щоб холодів не знали ви

Я від душі вам побажаю!

***

Ось і прийшла зима-красуня,

Зустрічаєм завірюхи й холоди,

Вам у перший день її правління,

Бажаю радості й красивої зими!

***

Сьогодні — перший день зими.

Та настрій зовсім не святковий...

Не хочемо гулянь й пісень,

І не про Новий рік розмови.

Ми хочем миру в Україні!

Тепло сердець хай нас зігріє,

Панує злагода в родинах,

І віра в серці хай жевріє!

***

Нехай вас грудень зустрічає

З мішком здоров'я на додачу!

А сніг пухнастий пролітає

І вам несе любов і щастя.

Поздравления с первым днем зимы в теплых открытках

