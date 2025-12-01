С первым днем зимы 2025 — трогательные поздравления и теплые открытки к 1 декабря

С первым днем зимы 2025 — самые теплые поздравления и открытки
Понедельник, 1 декабря, открывает сезон теплых слов, искренних пожеланий и особого настроения. Именно первый день зимы создает ощущение начала новой страницы — со свежими мечтами, тихой надеждой и особой атмосферой. В эту особенную дату хочется подарить немного света и тепла тем, кто рядом.
Первый день зимы 2025 — поздравления с 1 декабря в прозе
С первым днем зимы! Пусть это время станет символом света, внутреннего спокойствия и несокрушимой веры. Желаю тепла в сердце, силы духа и надежды, ведущей к миру.
***
Поздравляю с первым зимним днем! Несмотря на холод за окном, пусть в сердце пылает огонь надежды и отваги. Пусть эти три месяца дарят вам вдохновение, спокойствие и возможность осуществить самые сокровенные желания.
***
Поздравляю с началом зимы! Желаю, чтобы именно сегодня в вашу жизнь пришли хорошие новости. Пусть согревают искренние улыбки, теплые объятия и вдохновение, ведущее к новым свершениям.
***
С 1 декабря! Пусть этот зимний сезон наполнит душу теплом, любовью и верой в светлое завтра. Помните: даже самая длинная ночь завершается рассветом.
***
С первым днем зимы! Пусть эта сказочная пора откроет для вас три месяца уюта, мечты и вдохновения. Загадывайте желания, цените каждое мгновение — и пусть зима подарит здоровье, радость и спокойствие.
***
Зима пришла! В ее первый день желаю, чтобы радость окутала вас и защитила от любого холода. Пусть каждый день приносит светлые моменты и приятные сюрпризы.
С первым днем зимы 2025 — красивые стихи на украинском языке
Сьогодні перший день зими,
І я сердечно вас вітаю!
Щоб холодів не знали ви
Я від душі вам побажаю!
***
Ось і прийшла зима-красуня,
Зустрічаєм завірюхи й холоди,
Вам у перший день її правління,
Бажаю радості й красивої зими!
***
Сьогодні — перший день зими.
Та настрій зовсім не святковий...
Не хочемо гулянь й пісень,
І не про Новий рік розмови.
Ми хочем миру в Україні!
Тепло сердець хай нас зігріє,
Панує злагода в родинах,
І віра в серці хай жевріє!
***
Нехай вас грудень зустрічає
З мішком здоров'я на додачу!
А сніг пухнастий пролітає
І вам несе любов і щастя.
