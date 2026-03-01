З першим днем весни, 1 березня 2026 — привітання у листівках, прозі й віршах

Перший день весни. Колаж: Новини.LIVE

Перший день весни — це справжнє свято, особливий момент, коли ми зустрічаємо пробудження природи від морозів. Разом із цим повертається й натхнення та віра у світле майбутнє. Саме 1 березня варто зупинитися, вдихнути на повні груди свіже повітря, посміхнутися першим промінчикам сонця і, звичайно, написати своїм близьким повідомлення з теплими словами.

Новини.LIVE ділиться добіркою яскравих та щирих привітань з першим днем весни 2026 року у листівках, прозі та віршах. Обов'язково привітайте близьких, рідних, друзів та знайомих.

З першим днем весни 2026 — привітання у прозі

Нарешті настала довгоочікувана весна. Нехай разом із нею у ваше життя прийде надія на перемогу та впевненість у світлому майбутньому. З першим днем весни!

***

Нехай світло буде не лише за вікном, а й у душі. З першим весняним днем!

***

Нехай ця весна принесе Україні довгоочікувану перемогу та мир. Бажаю натхнення та внутрішнього спокою. З 1 березня!

***

Нехай у серці розквітає тепло, а душа наповнюється світлом і ніжністю. Вітаю із початком весни!

***

Весна вже на порозі. Вірю, що вона принесе добрі новини, приємні зустрічі та сили долати будь-які виклики. З першим березня!

***

Нехай кожен теплий день нагадує: після темряви завжди настає світло. Бажаю сили, витримки й незламності. З першим днем весни!

***

Навіть під звуки тривог весна не скасовується. Вона приходить, щоб нагадати: життя триває, а надія — жива. Нехай ця весна стане кроком до миру та великої перемоги.

Щирі привітання з першим весняним днем у віршах українською мовою

Нехай перший пролісок подарує ніжність!

Весняне сонце подарує тепло!

А березневий вітер подарує надію,

І щастя, і радість, і тільки добро!

Хай весни розмаїття малюнків

Прикрашає нам кожну хвилину,

Клич лелечий запросить в мандрівку,

У казкову і дивну країну!

З першим днем весни!

***

Нехай земля поки що дрімає,

про літо бачить сни.

До нас приходить на планету

Перший яскравий день весни!

Весна! Усе зазеленіло

Під вічним небом голубим.

І в людських душах завесніло,

Все стало чистим і ясним.

***

Прийми від мене привітання

У цей прекрасний день весни:

І всі найкращі побажання,

Щоби здійснилися вони.

Як перша квітка, будь красива

І будь весела, як весна.

Усе життя живи щасливо,

Кохана будь, й кохай сама!

***

Хай зігрівають душу вам красою

Весни тендітні пелюстки,

І розливаються джерельною водою

Кохання й щастя гомінкі струмки!

***

Нехай перший пролісок подарує вам ніжність!

Весняне сонце подарує тепло!

А березневий вітер подарує надію,

І щастя, і радість, і тільки добро!

Перший день весни 2026 — привітання у листівках

Листівки з першим днем весни. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з першим днем весни. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з першим днем весни. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з першим днем весни. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з першим днем весни. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з першим днем весни. Колаж: Новини.LIVE

