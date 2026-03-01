З першим днем весни, 1 березня 2026 — привітання у листівках, прозі й віршах

З першим днем весни 2026 — як щиро привітати найрідніших
Перший день весни — це справжнє свято, особливий момент, коли ми зустрічаємо пробудження природи від морозів. Разом із цим повертається й натхнення та віра у світле майбутнє. Саме 1 березня варто зупинитися, вдихнути на повні груди свіже повітря, посміхнутися першим промінчикам сонця і, звичайно, написати своїм близьким повідомлення з теплими словами.
Новини.LIVE ділиться добіркою яскравих та щирих привітань з першим днем весни 2026 року у листівках, прозі та віршах. Обов'язково привітайте близьких, рідних, друзів та знайомих.
З першим днем весни 2026 — привітання у прозі
Нарешті настала довгоочікувана весна. Нехай разом із нею у ваше життя прийде надія на перемогу та впевненість у світлому майбутньому. З першим днем весни!
Нехай світло буде не лише за вікном, а й у душі. З першим весняним днем!
Нехай ця весна принесе Україні довгоочікувану перемогу та мир. Бажаю натхнення та внутрішнього спокою. З 1 березня!
Нехай у серці розквітає тепло, а душа наповнюється світлом і ніжністю. Вітаю із початком весни!
Весна вже на порозі. Вірю, що вона принесе добрі новини, приємні зустрічі та сили долати будь-які виклики. З першим березня!
Нехай кожен теплий день нагадує: після темряви завжди настає світло. Бажаю сили, витримки й незламності. З першим днем весни!
Навіть під звуки тривог весна не скасовується. Вона приходить, щоб нагадати: життя триває, а надія — жива. Нехай ця весна стане кроком до миру та великої перемоги.
Щирі привітання з першим весняним днем у віршах українською мовою
Нехай перший пролісок подарує ніжність!
Весняне сонце подарує тепло!
А березневий вітер подарує надію,
І щастя, і радість, і тільки добро!
Хай весни розмаїття малюнків
Прикрашає нам кожну хвилину,
Клич лелечий запросить в мандрівку,
У казкову і дивну країну!
З першим днем весни!
Нехай земля поки що дрімає,
про літо бачить сни.
До нас приходить на планету
Перший яскравий день весни!
Весна! Усе зазеленіло
Під вічним небом голубим.
І в людських душах завесніло,
Все стало чистим і ясним.
Прийми від мене привітання
У цей прекрасний день весни:
І всі найкращі побажання,
Щоби здійснилися вони.
Як перша квітка, будь красива
І будь весела, як весна.
Усе життя живи щасливо,
Кохана будь, й кохай сама!
Хай зігрівають душу вам красою
Весни тендітні пелюстки,
І розливаються джерельною водою
Кохання й щастя гомінкі струмки!
Нехай перший пролісок подарує вам ніжність!
Весняне сонце подарує тепло!
А березневий вітер подарує надію,
І щастя, і радість, і тільки добро!
Перший день весни 2026 — привітання у листівках
