Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята З першим днем весни 2026 — як щиро привітати найрідніших

З першим днем весни 2026 — як щиро привітати найрідніших

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 06:01
З першим днем весни, 1 березня 2026 — привітання у листівках, прозі й віршах
Перший день весни. Колаж: Новини.LIVE

Перший день весни — це справжнє свято, особливий момент, коли ми зустрічаємо пробудження природи від морозів. Разом із цим повертається й натхнення та віра у світле майбутнє. Саме 1 березня варто зупинитися, вдихнути на повні груди свіже повітря, посміхнутися першим промінчикам сонця і, звичайно, написати своїм близьким повідомлення з теплими словами. 

Новини.LIVE ділиться добіркою яскравих та щирих привітань з першим днем весни 2026 року у листівках, прозі та віршах. Обов'язково привітайте близьких, рідних, друзів та знайомих.

Реклама
Читайте також:

З першим днем весни 2026 — привітання у прозі 

Нарешті настала довгоочікувана весна. Нехай разом із нею у ваше життя прийде  надія на перемогу та впевненість у світлому майбутньому. З першим днем весни!

***

Нехай світло буде не лише за вікном, а й у душі. З першим весняним днем!

***

Нехай ця весна принесе Україні довгоочікувану перемогу та мир. Бажаю натхнення та внутрішнього спокою. З 1 березня!

***

Нехай у серці розквітає тепло, а душа наповнюється світлом і ніжністю. Вітаю із початком весни!

***

Весна вже на порозі. Вірю, що вона принесе добрі новини, приємні зустрічі та сили долати будь-які виклики. З першим березня!

***

Нехай кожен теплий день нагадує: після темряви завжди настає світло. Бажаю сили, витримки й незламності. З першим днем весни!

***

Навіть під звуки тривог весна не скасовується. Вона приходить, щоб нагадати: життя триває, а надія — жива. Нехай ця весна стане кроком до миру та великої перемоги.

Щирі привітання з першим весняним днем у віршах українською мовою 

Нехай перший пролісок подарує ніжність!
Весняне сонце подарує тепло!
А березневий вітер подарує надію,
І щастя, і радість, і тільки добро!
Хай весни розмаїття малюнків
Прикрашає нам кожну хвилину,
Клич лелечий запросить в мандрівку,
У казкову і дивну країну!
З першим днем весни!

***

Нехай земля поки що дрімає,
про літо бачить сни.
До нас приходить на планету
Перший яскравий день весни!
Весна! Усе зазеленіло
Під вічним небом голубим.
І в людських душах завесніло,
Все стало чистим і ясним.

***

Прийми від мене привітання
У цей прекрасний день весни:
І всі найкращі побажання,
Щоби здійснилися вони.
Як перша квітка, будь красива
І будь весела, як весна.
Усе життя живи щасливо,
Кохана будь, й кохай сама!

***

Хай зігрівають душу вам красою
Весни тендітні пелюстки,
І розливаються джерельною водою
Кохання й щастя гомінкі струмки!

***

Нехай перший пролісок подарує вам ніжність!
Весняне сонце подарує тепло!
А березневий вітер подарує надію,
І щастя, і радість, і тільки добро!

Перший день весни 2026 — привітання у листівках

Перший день весни 2026 — привітання у листівках
Листівки з першим днем весни. Колаж: Новини.LIVE
Щирі привітання з першим весняним днем 2026
Листівки з першим днем весни. Колаж: Новини.LIVE
З першим днем весни 2026 — привітання
Листівки з першим днем весни. Колаж: Новини.LIVE
З першим днем весни 2026 — листівки
Листівки з першим днем весни. Колаж: Новини.LIVE
З першим днем весни, 1 березня 2026 — привітання у листівках
Листівки з першим днем весни. Колаж: Новини.LIVE
Як красиво привітати близьких та друзів з першим днем весни, 1 березня 2026
Листівки з першим днем весни. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми розповідали, у яку дату українці будуть зустрічати Великдень в 2026 році.

Також пропонуємо вам дізнатися, які державні, професійні та міжнародні свята зустрінемо у березні 2026 року. Щоб не пропустити головні події місяця, ознайомтеся з календарем.

привітання листівки весна побажання свято 1 березня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації