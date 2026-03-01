С первым днем весны, 1 марта 2026 — поздравления в открытках, прозе и стихах

Первый день весны. Коллаж: Новини.LIVE

После затяжных зимних морозных дней первый день весны — настоящий праздник. Мы встречаем пробуждение природы, а вместе с этим возвращаем вдохновение и веру в светлое будущее. Именно 1 марта стоит остановиться, вдохнуть полной грудью свежий воздух, улыбнуться первым лучикам солнца и написать своим близким теплые слова.

Новини.LIVE делится подборкой ярких и искренних поздравлений с первым днем весны 2026 года в открытках, прозе и стихах. Обязательно поздравьте близких, родных, друзей и знакомых.

С первым днем весны 2026 — поздравления в прозе

Наконец наступила долгожданная весна. Пусть вместе с ней в вашу жизнь придет надежда на победу и уверенность в светлом будущем. С первым днем весны!

***

Пусть свет будет не только за окном, но и в душе. С первым весенним днем!

***

Пусть эта весна принесет Украине долгожданную победу и мир. Желаю вдохновения и внутреннего спокойствия. С 1 марта!

***

Пусть в сердце расцветает тепло, а душа наполняется светом и нежностью. Поздравляю с началом весны!

***

Весна уже на пороге. Верю, что она принесет хорошие новости, приятные встречи и силы преодолевать любые вызовы. С первым марта!

***

Пусть каждый теплый день напоминает: после темноты всегда наступает свет. Желаю силы, выдержки и несокрушимости. С первым днем весны!

***

Даже под звуки тревог весна не отменяется. Она приходит, чтобы напомнить: жизнь продолжается, а надежда — жива. Пусть эта весна станет шагом к миру и большой победе.

Искренние поздравления с первым весенним днем в стихах на украинском языке

Нехай перший пролісок подарує ніжність!

Весняне сонце подарує тепло!

А березневий вітер подарує надію,

І щастя, і радість, і тільки добро!

Хай весни розмаїття малюнків

Прикрашає нам кожну хвилину,

Клич лелечий запросить в мандрівку,

У казкову і дивну країну!

З першим днем весни!

***

Нехай земля поки що дрімає,

про літо бачить сни.

До нас приходить на планету

Перший яскравий день весни!

Весна! Усе зазеленіло

Під вічним небом голубим.

І в людських душах завесніло,

Все стало чистим і ясним.

***

Прийми від мене привітання

У цей прекрасний день весни:

І всі найкращі побажання,

Щоби здійснилися вони.

Як перша квітка, будь красива

І будь весела, як весна.

Усе життя живи щасливо,

Кохана будь, й кохай сама!

***

Хай зігрівають душу вам красою

Весни тендітні пелюстки,

І розливаються джерельною водою

Кохання й щастя гомінкі струмки!

***

Нехай перший пролісок подарує вам ніжність!

Весняне сонце подарує тепло!

А березневий вітер подарує надію,

І щастя, і радість, і тільки добро!

Первый день весны 2026 — поздравления в открытках

Открытки с первым днем весны. Коллаж: Новини.LIVE

