Главная Праздники Поздравления с первым днем весны 2026 — открытки и проза для родных

Поздравления с первым днем весны 2026 — открытки и проза для родных

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 06:01
С первым днем весны, 1 марта 2026 — поздравления в открытках, прозе и стихах
Первый день весны. Коллаж: Новини.LIVE

После затяжных зимних морозных дней первый день весны — настоящий праздник. Мы встречаем пробуждение природы, а вместе с этим возвращаем вдохновение и веру в светлое будущее. Именно 1 марта стоит остановиться, вдохнуть полной грудью свежий воздух, улыбнуться первым лучикам солнца и написать своим близким теплые слова.

Новини.LIVE делится подборкой ярких и искренних поздравлений с первым днем весны 2026 года в открытках, прозе и стихах. Обязательно поздравьте близких, родных, друзей и знакомых.

Читайте также:

С первым днем весны 2026 — поздравления в прозе

Наконец наступила долгожданная весна. Пусть вместе с ней в вашу жизнь придет надежда на победу и уверенность в светлом будущем. С первым днем весны!

***

Пусть свет будет не только за окном, но и в душе. С первым весенним днем!

***

Пусть эта весна принесет Украине долгожданную победу и мир. Желаю вдохновения и внутреннего спокойствия. С 1 марта!

***

Пусть в сердце расцветает тепло, а душа наполняется светом и нежностью. Поздравляю с началом весны!

***

Весна уже на пороге. Верю, что она принесет хорошие новости, приятные встречи и силы преодолевать любые вызовы. С первым марта!

***

Пусть каждый теплый день напоминает: после темноты всегда наступает свет. Желаю силы, выдержки и несокрушимости. С первым днем весны!

***

Даже под звуки тревог весна не отменяется. Она приходит, чтобы напомнить: жизнь продолжается, а надежда — жива. Пусть эта весна станет шагом к миру и большой победе.

Искренние поздравления с первым весенним днем в стихах на украинском языке

Нехай перший пролісок подарує ніжність!
Весняне сонце подарує тепло!
А березневий вітер подарує надію,
І щастя, і радість, і тільки добро!
Хай весни розмаїття малюнків
Прикрашає нам кожну хвилину,
Клич лелечий запросить в мандрівку,
У казкову і дивну країну!
З першим днем весни!

***

Нехай земля поки що дрімає,
про літо бачить сни.
До нас приходить на планету
Перший яскравий день весни!
Весна! Усе зазеленіло
Під вічним небом голубим.
І в людських душах завесніло,
Все стало чистим і ясним.

***

Прийми від мене привітання
У цей прекрасний день весни:
І всі найкращі побажання,
Щоби здійснилися вони.
Як перша квітка, будь красива
І будь весела, як весна.
Усе життя живи щасливо,
Кохана будь, й кохай сама!

***

Хай зігрівають душу вам красою
Весни тендітні пелюстки,
І розливаються джерельною водою
Кохання й щастя гомінкі струмки!

***

Нехай перший пролісок подарує вам ніжність!
Весняне сонце подарує тепло!
А березневий вітер подарує надію,
І щастя, і радість, і тільки добро!

Первый день весны 2026 — поздравления в открытках

Перший день весни 2026 — привітання у листівках
Открытки с первым днем весны. Коллаж: Новини.LIVE
Щирі привітання з першим весняним днем 2026
Открытки с первым днем весны. Коллаж: Новини.LIVE
З першим днем весни 2026 — привітання
Открытки с первым днем весны. Коллаж: Новини.LIVE
З першим днем весни 2026 — листівки
Открытки с первым днем весны. Коллаж: Новини.LIVE
З першим днем весни, 1 березня 2026 — привітання у листівках
Открытки с первым днем весны. Коллаж: Новини.LIVE
Як красиво привітати близьких та друзів з першим днем весни, 1 березня 2026
Открытки с первым днем весны. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, в какую дату украинцы будут встречать Пасху в 2026 году.

Также предлагаем вам узнать, какие государственные, профессиональные и международные праздники встретим в марте 2026 года. Чтобы не пропустить главные события месяца, ознакомьтесь с календарем.

поздравления открытки весна пожелания праздник 1 марта
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
