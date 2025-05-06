З Днем піхоти ЗСУ 2025 — найщиріші привітання для захисників

З Днем піхоти Збройних Сил України 2025 — теплі привітання
Сьогодні, шостого травня 2025 року, в Україні відзначається важливе свято — День піхоти Збройних Сил України. Ми розповідаємо, як можна тепло і щиро привітати всіх військових із цим святом у віршах, прозі та листівках, щоб підняти їхній бойовий дух.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як можна привітати з Днем піхоти ЗСУ у віршах
З Днем піхоти України,
У цей день вам побажаю,
Буде служба нехай легка,
Та безпечно протікає.
І нехай з неба на погон
До вас всі зірочки злітають,
Ви країни нашої заслін,
Весь народ вас поважає!
***
Війська піхотні України
Відзначають день свій,
Кожен день вони на сторожі,
Охороняють наш спокій!
Вітаємо всіх військових,
І бажаємо їм перемог,
Миру, благ, любові, терпіння,
Служба нехай йде без перепон!
Як привітати з Днем піхоти ЗСУ в прозі
Від усієї душі вітаємо вас із Днем піхоти Збройних Сил України! Цього дня ми вшановуємо вашу важку службу, героїзм і самовідданість! Ваша сміливість є справжнім прикладом для майбутніх поколінь, тому ми щиро вдячні вам за все, що ви робите для нашої країни! Бажаємо вам миру, здоров’я, успіхів і якнайшвидшого повернення додому! Слава Україні!
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З Днем піхоти Збройних Сил України! Ваша хоробрість і витривалість є взірцем справжнього патріотизму, тому нехай ваша мужність ніколи в житті не згасає! Бажаємо вам міцного здоров’я, благополуччя і миру над головою! Щиро вам дякуємо за вашу службу! Слава піхоті! Слава Україні!
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Вітаємо вас зі святом, захисники української піхоти! Ваша витримка, хоробрість, сила і відвага заслуговують на найвищу похвалу! Нехай жоден ворог не зможе зламати вашу мужність! З Днем піхоти Збройних Сил України!
Найкращі привітання з Днем піхоти Збройних Сил України у листівках
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