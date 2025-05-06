З Днем піхоти ЗСУ 2025 — найщиріші привітання для захисників

Українські військові з піхоти. Фото: Defense Express

Сьогодні, шостого травня 2025 року, в Україні відзначається важливе свято — День піхоти Збройних Сил України. Ми розповідаємо, як можна тепло і щиро привітати всіх військових із цим святом у віршах, прозі та листівках, щоб підняти їхній бойовий дух.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як можна привітати з Днем піхоти ЗСУ у віршах

З Днем піхоти України,

У цей день вам побажаю,

Буде служба нехай легка,

Та безпечно протікає.

І нехай з неба на погон

До вас всі зірочки злітають,

Ви країни нашої заслін,

Весь народ вас поважає!

***

Війська піхотні України

Відзначають день свій,

Кожен день вони на сторожі,

Охороняють наш спокій!

Вітаємо всіх військових,

І бажаємо їм перемог,

Миру, благ, любові, терпіння,

Служба нехай йде без перепон!

Як привітати з Днем піхоти ЗСУ в прозі

Від усієї душі вітаємо вас із Днем піхоти Збройних Сил України! Цього дня ми вшановуємо вашу важку службу, героїзм і самовідданість! Ваша сміливість є справжнім прикладом для майбутніх поколінь, тому ми щиро вдячні вам за все, що ви робите для нашої країни! Бажаємо вам миру, здоров’я, успіхів і якнайшвидшого повернення додому! Слава Україні!

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З Днем піхоти Збройних Сил України! Ваша хоробрість і витривалість є взірцем справжнього патріотизму, тому нехай ваша мужність ніколи в житті не згасає! Бажаємо вам міцного здоров’я, благополуччя і миру над головою! Щиро вам дякуємо за вашу службу! Слава піхоті! Слава Україні!

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Вітаємо вас зі святом, захисники української піхоти! Ваша витримка, хоробрість, сила і відвага заслуговують на найвищу похвалу! Нехай жоден ворог не зможе зламати вашу мужність! З Днем піхоти Збройних Сил України!

Найкращі привітання з Днем піхоти Збройних Сил України у листівках

Привітання з Днем піхоти Збройних Сил України. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем піхоти Збройних Сил України. Фото: Новини.LIVE

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