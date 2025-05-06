С Днем пехоты ВСУ 2025 — самые искренние поздравления для защитников

С Днем пехоты Вооруженных Сил Украины 2025 — теплые поздравления
Сегодня, шестого мая 2025 года, в Украине отмечается важный праздник — День пехоты Вооруженных Сил Украины. Мы рассказываем, как можно тепло и искренне поздравить всех военных с этим праздником в стихах, прозе и открытках, чтобы поднять их боевой дух.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как можно поздравить с Днем пехоты ВСУ в стихах
З Днем піхоти України,
У цей день вам побажаю,
Буде служба нехай легка,
Та безпечно протікає.
І нехай з неба на погон
До вас всі зірочки злітають,
Ви країни нашої заслін,
Весь народ вас поважає!
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Війська піхотні України
Відзначають день свій,
Кожен день вони на сторожі,
Охороняють наш спокій!
Вітаємо всіх військових,
І бажаємо їм перемог,
Миру, благ, любові, терпіння,
Служба нехай йде без перепон!
Как поздравить с Днем пехоты ВСУ в прозе
От всей души поздравляем вас с Днем пехоты Вооруженных Сил Украины! В этот день мы чествуем вашу тяжелую службу, героизм и самоотверженность! Ваша смелость является настоящим примером для будущих поколений, поэтому мы искренне благодарны вам за все, что вы делаете для нашей страны! Желаем вам мира, здоровья, успехов и скорейшего возвращения домой! Слава Украине!
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С Днем пехоты Вооруженных Сил Украины! Ваша храбрость и выносливость является образцом настоящего патриотизма, поэтому пусть ваше мужество никогда в жизни не угасает! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и мира над головой! Искренне благодарим вас за вашу службу! Слава пехоте! Слава Украине!
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Поздравляем вас с праздником, защитники украинской пехоты! Ваша выдержка, храбрость, сила и отвага заслуживают наивысшей похвалы! Пусть ни один враг не сможет сломать ваше мужество! С Днем пехоты Вооруженных Сил Украины!
Самые лучшие поздравления с Днем пехоты Вооруженных Сил Украины в открытках
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