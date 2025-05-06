С Днем пехоты ВСУ 2025 — самые искренние поздравления для защитников

Украинские военные из пехоты. Фото: Defense Express

Сегодня, шестого мая 2025 года, в Украине отмечается важный праздник — День пехоты Вооруженных Сил Украины. Мы рассказываем, как можно тепло и искренне поздравить всех военных с этим праздником в стихах, прозе и открытках, чтобы поднять их боевой дух.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Как можно поздравить с Днем пехоты ВСУ в стихах

З Днем піхоти України,

У цей день вам побажаю,

Буде служба нехай легка,

Та безпечно протікає.

І нехай з неба на погон

До вас всі зірочки злітають,

Ви країни нашої заслін,

Весь народ вас поважає!

***

Війська піхотні України

Відзначають день свій,

Кожен день вони на сторожі,

Охороняють наш спокій!

Вітаємо всіх військових,

І бажаємо їм перемог,

Миру, благ, любові, терпіння,

Служба нехай йде без перепон!

Как поздравить с Днем пехоты ВСУ в прозе

От всей души поздравляем вас с Днем пехоты Вооруженных Сил Украины! В этот день мы чествуем вашу тяжелую службу, героизм и самоотверженность! Ваша смелость является настоящим примером для будущих поколений, поэтому мы искренне благодарны вам за все, что вы делаете для нашей страны! Желаем вам мира, здоровья, успехов и скорейшего возвращения домой! Слава Украине!

***

С Днем пехоты Вооруженных Сил Украины! Ваша храбрость и выносливость является образцом настоящего патриотизма, поэтому пусть ваше мужество никогда в жизни не угасает! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и мира над головой! Искренне благодарим вас за вашу службу! Слава пехоте! Слава Украине!

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Поздравляем вас с праздником, защитники украинской пехоты! Ваша выдержка, храбрость, сила и отвага заслуживают наивысшей похвалы! Пусть ни один враг не сможет сломать ваше мужество! С Днем пехоты Вооруженных Сил Украины!

Самые лучшие поздравления с Днем пехоты Вооруженных Сил Украины в открытках

Поздравление с Днем пехоты Вооруженных Сил Украины. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем пехоты Вооруженных Сил Украины. Фото: Новини.LIVE

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