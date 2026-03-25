З Благовіщенням 2026: щирі привітання та листівки до свята
Благовіщення Пресвятої Богородиці — одне з найбільших православних свят, яке ми відзначаємо сьогодні, 25 березня. Цього дня варто привітати близьких та побажати їм миру й добра.
Новини.LIVE ділиться щирими та душевними привітаннями з Благовіщенням 2026 у прозі, віршах та листівках.
Красиві привітання з Благовіщенням у віршах українською мовою
З Благовіщенням вас
Я сьогодні вітаю.
І поставити свічку
За Ісуса благаю.
Хай горить і не гасне,
Хай молитва звучить.
І від зла та образи
Хай Господь захистить.
***
Благовіщення прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай за все Господь віддячить,
І усі гріхи пробачить!
***
Радісних звісток,
Миру й добра
В свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров'я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.
З Благовіщенням!
***
З Благовіщенням всіх вітаю,
І бажаю в душі лиш тепла.
Благодаті вам всім побажаю,
Оптимізму, успіху, добра!
***
З Благовіщенням вітаю
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай —
І буде краще, пам'ятай!
Благовіщення 2026 — щирі привітання у прозі
Вітаю вас зі світлим святом Благовіщення Пресвятої Богородиці! Нехай у вашій оселі завжди панують тепло, затишок і любов.
***
Щиро вітаю з Благовіщенням! Нехай Пресвята Богородиця оберігає вашу родину. Бажаю душевної гармонії, чистих думок і миру в серці.
***
Нехай Благовіщення принесе вам здоров'я, добробут і світлу надію. Зі святом!
***
Вітаю з Благовіщенням! Нехай у вашому житті буде менше тривог і більше радості. Цінуйте рідних, даруйте їм тепло й частіше діліться добрими звістками.
***
Зі святом Благовіщення! Нехай це свято принесе у ваше життя світлі надії, щасливі миті, щирі почуття та надійних людей поруч.
Красиві листівки до Благовіщення Пресвятої Богородиці
