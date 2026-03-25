З Благовіщенням 2026: щирі привітання та листівки до свята

Дівчина запалює свічку в церкві.

Благовіщення Пресвятої Богородиці — одне з найбільших православних свят, яке ми відзначаємо сьогодні, 25 березня. Цього дня варто привітати близьких та побажати їм миру й добра.

Красиві привітання з Благовіщенням у віршах українською мовою

З Благовіщенням вас

Я сьогодні вітаю.

І поставити свічку

За Ісуса благаю.

Хай горить і не гасне,

Хай молитва звучить.

І від зла та образи

Хай Господь захистить.

***

Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай за все Господь віддячить,

І усі гріхи пробачить!

***

Радісних звісток,

Миру й добра

В свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров'я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

З Благовіщенням!

***

З Благовіщенням всіх вітаю,

І бажаю в душі лиш тепла.

Благодаті вам всім побажаю,

Оптимізму, успіху, добра!

***

З Благовіщенням вітаю

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай —

І буде краще, пам'ятай!

Благовіщення 2026 — щирі привітання у прозі

Вітаю вас зі світлим святом Благовіщення Пресвятої Богородиці! Нехай у вашій оселі завжди панують тепло, затишок і любов.

***

Щиро вітаю з Благовіщенням! Нехай Пресвята Богородиця оберігає вашу родину. Бажаю душевної гармонії, чистих думок і миру в серці.

***

Нехай Благовіщення принесе вам здоров'я, добробут і світлу надію. Зі святом!

***

Вітаю з Благовіщенням! Нехай у вашому житті буде менше тривог і більше радості. Цінуйте рідних, даруйте їм тепло й частіше діліться добрими звістками.

***

Зі святом Благовіщення! Нехай це свято принесе у ваше життя світлі надії, щасливі миті, щирі почуття та надійних людей поруч.

Красиві листівки до Благовіщення Пресвятої Богородиці

Листівка з Благовіщенням 2026. Фото: Новини.LIVE

Листівка з Благовіщенням 2026. Фото: Новини.LIVE

Листівка з Благовіщенням 2026. Фото: Новини.LIVE

Листівка з Благовіщенням 2026. Фото: Новини.LIVE

Листівка з Благовіщенням 2026. Фото: Новини.LIVE

