Головна Свята З Благовіщенням 2026: щирі привітання та листівки до свята

З Благовіщенням 2026: щирі привітання та листівки до свята

Дата публікації: 25 березня 2026 06:01
Дівчина запалює свічку в церкві. Фото: Pinterest

Благовіщення Пресвятої Богородиці — одне з найбільших православних свят, яке ми відзначаємо сьогодні, 25 березня. Цього дня варто привітати близьких та побажати їм миру й добра.

Новини.LIVE ділиться щирими та душевними привітаннями з Благовіщенням 2026 у прозі, віршах та листівках.

Красиві привітання з Благовіщенням у віршах українською мовою

З Благовіщенням вас
Я сьогодні вітаю.
І поставити свічку
За Ісуса благаю.
Хай горить і не гасне,
Хай молитва звучить.
І від зла та образи
Хай Господь захистить.

***

Благовіщення прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай за все Господь віддячить,
І усі гріхи пробачить!

***

Радісних звісток,
Миру й добра
В свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров'я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.
З Благовіщенням!

***

З Благовіщенням всіх вітаю,
І бажаю в душі лиш тепла.
Благодаті вам всім побажаю,
Оптимізму, успіху, добра!

***

З Благовіщенням вітаю
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай —
І буде краще, пам'ятай!

Благовіщення 2026 — щирі привітання у прозі

Вітаю вас зі світлим святом Благовіщення Пресвятої Богородиці! Нехай у вашій оселі завжди панують тепло, затишок і любов.

***

Щиро вітаю з Благовіщенням! Нехай Пресвята Богородиця оберігає вашу родину. Бажаю душевної гармонії, чистих думок і миру в серці.

***

Нехай Благовіщення принесе вам здоров'я, добробут і світлу надію. Зі святом!

***

Вітаю з Благовіщенням! Нехай у вашому житті буде менше тривог і більше радості. Цінуйте рідних, даруйте їм тепло й частіше діліться добрими звістками. 

***

Зі святом Благовіщення! Нехай це свято принесе у ваше життя світлі надії, щасливі миті, щирі почуття та надійних людей поруч.

Красиві листівки до Благовіщення Пресвятої Богородиці

Красива листівки до Благовіщення Пресвятої Богородиці
Листівка з Благовіщенням 2026. Фото: Новини.LIVE
Листівка зі святом Благовіщення 2026
Листівка з Благовіщенням 2026. Фото: Новини.LIVE
Картинка зі святом Благовіщення 2026
Листівка з Благовіщенням 2026. Фото: Новини.LIVE
Листівка-привітання з Благовіщенням 2026
Листівка з Благовіщенням 2026. Фото: Новини.LIVE
Красиве привітання з Благовіщенням 2026
Листівка з Благовіщенням 2026. Фото: Новини.LIVE

