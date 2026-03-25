С Благовещением 2026: искренние поздравления и открытки к празднику
Благовещение Пресвятой Богородицы — один из самых больших православных праздников, который мы отмечаем сегодня, 25 марта. В этот день стоит поздравить близких и пожелать им мира и добра.
Новини.LIVE делится искренними и душевными поздравлениями с Благовещением 2026 в прозе, стихах и открытках.
Красивые поздравления с Благовещением в стихах на украинском языке
З Благовіщенням вас
Я сьогодні вітаю.
І поставити свічку
За Ісуса благаю.
Хай горить і не гасне,
Хай молитва звучить.
І від зла та образи
Хай Господь захистить.
***
Благовіщення прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай за все Господь віддячить,
І усі гріхи пробачить!
***
Радісних звісток,
Миру й добра
В свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров'я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.
З Благовіщенням!
***
З Благовіщенням всіх вітаю,
І бажаю в душі лиш тепла.
Благодаті вам всім побажаю,
Оптимізму, успіху, добра!
***
З Благовіщенням вітаю
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай —
І буде краще, пам'ятай!
Благовещение 2026 — искренние поздравления в прозе
Поздравляю вас со светлым праздником Благовещения Пресвятой Богородицы! Пусть в вашем доме всегда царят тепло, уют и любовь.
***
Искренне поздравляю с Благовещением! Пусть Пресвятая Богородица оберегает вашу семью. Желаю душевной гармонии, чистых мыслей и мира в сердце.
***
Пусть Благовещение принесет вам здоровье, благополучие и светлую надежду. С праздником!
***
Поздравляю с Благовещением! Пусть в вашей жизни будет меньше тревог и больше радости. Цените родных, дарите им тепло и чаще делитесь добрыми вестями.
***
С праздником Благовещения! Пусть этот праздник принесет в вашу жизнь светлые надежды, счастливые мгновения, искренние чувства и надежных людей рядом.
Красивые открытки к Благовещению Пресвятой Богородицы с праздником Благовещения
