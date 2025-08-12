Китайський гороскоп на тиждень 12-17 серпня 2025 — яким знакам Зодіаку пощастить

Китайський гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Новий тиждень з 12 по 17 серпня сповнений особливо позитивної енергії, яка, за китайським гороскопом, несе трьом знакам Зодіаку щедрі подарунки. Це може бути не лише грошова удача, а й нові знайомства, перспективи в роботі, несподівані зізнання у коханні чи навіть довгоочікувані добрі новини. Всесвіт відкриває для них двері у світ нових можливостей — головне, не проґавити момент і діяти.

Хто входить до числа щасливчиків, для яких Всесвіт підготував особливі сюрпризи та небувалу удачу, дізнавайтесь далі.

Знаки Зодіаку, яким неймовірно щаститиме на цьому тижні

Дракон

Для Драконів цей тиждень — час злету і натхнення. Ви отримаєте пропозицію або ідею, яка може змінити хід подій у вашому житті. Це може бути проєкт, де ви зможете проявити свій талант, або шанс вирішити стару проблему з користю для себе. Фінансова сфера теж радуватиме: ймовірні премії, підвищення чи вигідні угоди. Не бійтеся проявляти ініціативу — навіть сміливі рішення зараз підуть на користь.

Коза (Вівця)

Кози цього тижня відчують, що Всесвіт працює на їхню користь. Ваше оточення почне підтримувати вас у справах, а навіть дрібні непорозуміння швидко вирішуватимуться. Можливий приємний сюрприз від близької людини або випадкова зустріч, яка переросте у важливе знайомство. Енергетика тижня підштовхує вас більше довіряти інтуїції — саме вона приведе вас до потрібних дверей.

Мавпа

Мавпи нарешті відчують, що затяжна смуга очікування добігає кінця. На вас чекає подія, яка принесе радість і нові перспективи. Це може бути як професійне визнання, так і особистий прорив у стосунках. Важливо зберігати гнучкість — іноді удача приходить не в тому вигляді, як ви її уявляли. Ваш природний шарм і вміння швидко адаптуватися допоможуть отримати максимальний результат.

