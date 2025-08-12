Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Всесвіт от-от щедро обдарує ці китайські знаки Зодіаку

Всесвіт от-от щедро обдарує ці китайські знаки Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 17:43
Китайський гороскоп на тиждень 12-17 серпня 2025 — яким знакам Зодіаку пощастить
Китайський гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Новий тиждень з 12 по 17 серпня сповнений особливо позитивної енергії, яка, за китайським гороскопом, несе трьом знакам Зодіаку щедрі подарунки. Це може бути не лише грошова удача, а й нові знайомства, перспективи в роботі, несподівані зізнання у коханні чи навіть довгоочікувані добрі новини. Всесвіт відкриває для них двері у світ нових можливостей — головне, не проґавити момент і діяти. 

Хто входить до числа щасливчиків, для яких Всесвіт підготував особливі сюрпризи та небувалу удачу, дізнавайтесь далі.

Реклама
Читайте також:

Знаки Зодіаку, яким неймовірно щаститиме на цьому тижні

Дракон

Для Драконів цей тиждень — час злету і натхнення. Ви отримаєте пропозицію або ідею, яка може змінити хід подій у вашому житті. Це може бути проєкт, де ви зможете проявити свій талант, або шанс вирішити стару проблему з користю для себе. Фінансова сфера теж радуватиме: ймовірні премії, підвищення чи вигідні угоди. Не бійтеся проявляти ініціативу — навіть сміливі рішення зараз підуть на користь.

Коза (Вівця)

Кози цього тижня відчують, що Всесвіт працює на їхню користь. Ваше оточення почне підтримувати вас у справах, а навіть дрібні непорозуміння швидко вирішуватимуться. Можливий приємний сюрприз від близької людини або випадкова зустріч, яка переросте у важливе знайомство. Енергетика тижня підштовхує вас більше довіряти інтуїції — саме вона приведе вас до потрібних дверей. 

Мавпа

Мавпи нарешті відчують, що затяжна смуга очікування добігає кінця. На вас чекає подія, яка принесе радість і нові перспективи. Це може бути як професійне визнання, так і особистий прорив у стосунках. Важливо зберігати гнучкість — іноді удача приходить не в тому вигляді, як ви її уявляли. Ваш природний шарм і вміння швидко адаптуватися допоможуть отримати максимальний результат.

Також вам буде цікаво дізнатися: 

прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку китайський гороскоп
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації