Китайский гороскоп на неделю 12-17 августа 2025 — каким знакам Зодиака повезет

Китайский гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Новая неделя с 12 по 17 августа полна особенно положительной энергии, которая, по китайскому гороскопу, несет трем знакам Зодиака щедрые подарки. Это может быть не только денежная удача, но и новые знакомства, перспективы в работе, неожиданные признания в любви или даже долгожданные хорошие новости. Вселенная открывает для них двери в мир новых возможностей — главное, не упустить момент и действовать.

Кто входит в число счастливчиков, для которых Вселенная подготовила особые сюрпризы и небывалую удачу, узнавайте далее.

Реклама

Читайте также:

Знаки Зодиака, которым невероятно повезет на этой неделе

Дракон

Для Драконов эта неделя — время взлета и вдохновения. Вы получите предложение или идею, которая может изменить ход событий в вашей жизни. Это может быть проект, где вы сможете проявить свой талант, или шанс решить старую проблему с пользой для себя. Финансовая сфера тоже будет радовать: вероятны премии, повышение или выгодные сделки. Не бойтесь проявлять инициативу — даже смелые решения сейчас пойдут на пользу.

Коза (Овца)

Козы на этой неделе почувствуют, что Вселенная работает в их пользу. Ваше окружение начнет поддерживать вас в делах, а даже мелкие недоразумения будут быстро решаться. Возможен приятный сюрприз от близкого человека или случайная встреча, которая перерастет в важное знакомство. Энергетика недели подталкивает вас больше доверять интуиции — именно она приведет вас к нужной двери.

Обезьяна

Обезьяны наконец почувствуют, что затяжная полоса ожидания подходит к концу. Вас ждет событие, которое принесет радость и новые перспективы. Это может быть как профессиональное признание, так и личный прорыв в отношениях. Важно сохранять гибкость — иногда удача приходит не в том виде, как вы ее представляли. Ваш природный шарм и умение быстро адаптироваться помогут получить максимальный результат.

Также вам будет интересно узнать: