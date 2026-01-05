З Водохресним Святвечором 2026 — як красиво привітати зі святом 5 січня

Водохресний Святвечір 2026 — душевні привітання до свята 5 січня
У цей понеділок, 5 січня, віряни в Україні відзначають Надвечір'я Хрещення Господнього. Також це свято називають Другим Святвечором або Голодною Кутею. За звичаєм, сьогодні оселя наповнюється ароматом пісних страв, а уся родина збирається за святковим столом. Також цього дня варто помолитися Богу про здоров'я та мир й не забути привітати близьких, друзів та знайомих щирими словами.
Новини.LIVE пропонує добірку красивих та душевних привітань з Водохресним Святвечором у прозі, віршах та листівках.
Надвечір'я Хрещення Господнього — душевні та щирі привітання у прозі
Вітаю з Водохресним Святвечором — вечором тиші, віри й світлої надії. Нехай Господь дарує вам міцне здоров'я, душевний спокій і силу в серці.
***
У Другий Святвечір бажаю вашій родині тепла, злагоди і взаємної підтримки. Нехай Бог береже ваш дім від негараздів, дарує мудрість у рішеннях і світло в кожному дні.
***
Нехай цей вечір стане джерелом сили, що супроводжує вас упродовж усього року. З Водохресним Святвечором!
***
Напередодні Хрещення Господнього вітаю ваз з Другою Святою Вечерею! Нехай здійснюються ваші добрі мрії, а Господнє благословення приносить у дім достаток і мир.
***
Нехай навечір'я Хрещення Господнього наповнить вашу оселю миром і гармонією. Бажаю затишку в домі, миру в думках і надії у серці.
***
Напередодні Хрещення Господнього надсилаю вам теплі слова привітання. Нехай дім наповниться радістю зустрічі з найдорожчими людьми, а серце — вдячністю і спокоєм. Бажаю зустріти свято з чистою душею, щирою вірою і надією на мирний та справедливий рік для України.
Привітання з Водохресним Святвечором у віршах українською мовою
У Водохресний Святвечір
Бажаю вам щастя.
Нехай обійдуть
Стороною напасті.
Забудьте образи,
Женіть геть зло,
І буде на серці
Спокійно й тепло.
***
З вечерею усіх смачною,
З Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з'їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!
***
Зі святою Другою вечерею вітаю,
Всіх земних благ бажаю.
Хай Господь від лиха береже,
Щастя і мир у дім принесе.
Хай вся ваша родина
Збереться за святковим столом,
Нехай Ангел-охоронець
Вкриє всіх своїм крилом.
***
Перед Богоявленням Христа,
Дається вам вода свята.
Хай Свята водичка
Вмиє ваші личка,
І омиє ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб була багата,
Вмиє всю родину,
Щоб жили щасливо!
І всю Україну!
З Водохресним Святвечором!
***
Нехай Хрещення у вашу хату
Добра вам принесе багато!
Розбудить приспані надії,
І щастям щедро вас засіє!
Водою скропить із любов'ю
І подарує вам здоров'я!
З Водохресним Святвечором!
***
Святвечір Водохресний дарує тепло,
Бажаю, щоб завжди у вас це було:
Оселя, в якій владарює любов,
Здоров'я, що значно дорожче обнов,
Близькі щирі друзі, успішна робота,
Добробут і злагода, ласка й турбота.
З Водохресним Святвечором — красиві листівки
