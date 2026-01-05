З Водохресним Святвечором 2026 — як красиво привітати зі святом 5 січня

Українська господиня з кутею. Фото: galinfo

У цей понеділок, 5 січня, віряни в Україні відзначають Надвечір'я Хрещення Господнього. Також це свято називають Другим Святвечором або Голодною Кутею. За звичаєм, сьогодні оселя наповнюється ароматом пісних страв, а уся родина збирається за святковим столом. Також цього дня варто помолитися Богу про здоров'я та мир й не забути привітати близьких, друзів та знайомих щирими словами.

Новини.LIVE пропонує добірку красивих та душевних привітань з Водохресним Святвечором у прозі, віршах та листівках.

Надвечір'я Хрещення Господнього — душевні та щирі привітання у прозі

Вітаю з Водохресним Святвечором — вечором тиші, віри й світлої надії. Нехай Господь дарує вам міцне здоров'я, душевний спокій і силу в серці.

***

У Другий Святвечір бажаю вашій родині тепла, злагоди і взаємної підтримки. Нехай Бог береже ваш дім від негараздів, дарує мудрість у рішеннях і світло в кожному дні.

***

Нехай цей вечір стане джерелом сили, що супроводжує вас упродовж усього року. З Водохресним Святвечором!

***

Напередодні Хрещення Господнього вітаю ваз з Другою Святою Вечерею! Нехай здійснюються ваші добрі мрії, а Господнє благословення приносить у дім достаток і мир.

***

Нехай навечір'я Хрещення Господнього наповнить вашу оселю миром і гармонією. Бажаю затишку в домі, миру в думках і надії у серці.

***

Напередодні Хрещення Господнього надсилаю вам теплі слова привітання. Нехай дім наповниться радістю зустрічі з найдорожчими людьми, а серце — вдячністю і спокоєм. Бажаю зустріти свято з чистою душею, щирою вірою і надією на мирний та справедливий рік для України.

Привітання з Водохресним Святвечором у віршах українською мовою

У Водохресний Святвечір

Бажаю вам щастя.

Нехай обійдуть

Стороною напасті.

Забудьте образи,

Женіть геть зло,

І буде на серці

Спокійно й тепло.

***

З вечерею усіх смачною,

З Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.

За весь ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з'їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!

***

Зі святою Другою вечерею вітаю,

Всіх земних благ бажаю.

Хай Господь від лиха береже,

Щастя і мир у дім принесе.

Хай вся ваша родина

Збереться за святковим столом,

Нехай Ангел-охоронець

Вкриє всіх своїм крилом.

***

Перед Богоявленням Христа,

Дається вам вода свята.

Хай Свята водичка

Вмиє ваші личка,

І омиє ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб була багата,

Вмиє всю родину,

Щоб жили щасливо!

І всю Україну!

З Водохресним Святвечором!

***

Нехай Хрещення у вашу хату

Добра вам принесе багато!

Розбудить приспані надії,

І щастям щедро вас засіє!

Водою скропить із любов'ю

І подарує вам здоров'я!

З Водохресним Святвечором!

***

Святвечір Водохресний дарує тепло,

Бажаю, щоб завжди у вас це було:

Оселя, в якій владарює любов,

Здоров'я, що значно дорожче обнов,

Близькі щирі друзі, успішна робота,

Добробут і злагода, ласка й турбота.

З Водохресним Святвечором — красиві листівки

Листівки з Водохресним Святвечором 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Водохресним Святвечором 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Водохресним Святвечором 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Водохресним Святвечором 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Водохресним Святвечором 2026. Колаж: Новини.LIVE

