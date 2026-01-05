Відео
Головна Свята Водохресний Святвечір 2026 — душевні привітання до свята 5 січня

Водохресний Святвечір 2026 — душевні привітання до свята 5 січня

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 07:01
З Водохресним Святвечором 2026 — як красиво привітати зі святом 5 січня
Українська господиня з кутею. Фото: galinfo

У цей понеділок, 5 січня, віряни в Україні відзначають Надвечір'я Хрещення Господнього. Також це свято називають Другим Святвечором або Голодною Кутею. За звичаєм, сьогодні оселя наповнюється ароматом пісних страв, а уся родина збирається за святковим столом. Також цього дня варто помолитися Богу про здоров'я та мир й не забути привітати близьких, друзів та знайомих щирими словами.

Новини.LIVE пропонує добірку красивих та душевних привітань з Водохресним Святвечором у прозі, віршах та листівках. 

Читайте також:

Надвечір'я Хрещення Господнього — душевні та щирі привітання у прозі

Вітаю з Водохресним Святвечором — вечором тиші, віри й світлої надії. Нехай Господь дарує вам міцне здоров'я, душевний спокій і силу в серці.

***

У Другий Святвечір бажаю вашій родині тепла, злагоди і взаємної підтримки. Нехай Бог береже ваш дім від негараздів, дарує мудрість у рішеннях і світло в кожному дні. 

***

Нехай цей вечір стане джерелом сили, що супроводжує вас упродовж усього року. З Водохресним Святвечором!

***

Напередодні Хрещення Господнього вітаю ваз з Другою Святою Вечерею! Нехай здійснюються ваші добрі мрії, а Господнє благословення приносить у дім достаток і мир.

***

Нехай навечір'я Хрещення Господнього наповнить вашу оселю миром і гармонією. Бажаю затишку в домі, миру в думках і надії у серці. 

***

Напередодні Хрещення Господнього надсилаю вам теплі слова привітання. Нехай дім наповниться радістю зустрічі з найдорожчими людьми, а серце — вдячністю і спокоєм. Бажаю зустріти свято з чистою душею, щирою вірою і надією на мирний та справедливий рік для України.

Привітання з Водохресним Святвечором у віршах українською мовою 

У Водохресний Святвечір
Бажаю вам щастя.
Нехай обійдуть
Стороною напасті.
Забудьте образи,
Женіть геть зло,
І буде на серці
Спокійно й тепло.

***

З вечерею усіх смачною,
З Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з'їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!

***

Зі святою Другою вечерею вітаю,
Всіх земних благ бажаю.
Хай Господь від лиха береже,
Щастя і мир у дім принесе.
Хай вся ваша родина
Збереться за святковим столом,
Нехай Ангел-охоронець
Вкриє всіх своїм крилом.

***

Перед Богоявленням Христа,
Дається вам вода свята.
Хай Свята водичка
Вмиє ваші личка,
І омиє ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб була багата,
Вмиє всю родину,
Щоб жили щасливо!
І всю Україну!
З Водохресним Святвечором!

***

Нехай Хрещення у вашу хату
Добра вам принесе багато!
Розбудить приспані надії,
І щастям щедро вас засіє!
Водою скропить із любов'ю
І подарує вам здоров'я!
З Водохресним Святвечором!

***

Святвечір Водохресний дарує тепло,
Бажаю, щоб завжди у вас це було:
Оселя, в якій владарює любов,
Здоров'я, що значно дорожче обнов,
Близькі щирі друзі, успішна робота,
Добробут і злагода, ласка й турбота.

З Водохресним Святвечором — красиві листівки

Привітання з Водохресним Святвечором у листівках
Листівки з Водохресним Святвечором 2026. Колаж: Новини.LIVE
З Водохресним Святвечором — красиві листівки
Листівки з Водохресним Святвечором 2026. Колаж: Новини.LIVE
Надвечір'я Хрещення Господнього — душевні та щирі привітання
Листівки з Водохресним Святвечором 2026. Колаж: Новини.LIVE
Водохресний Святвечір 2026 — душевні привітання
Листівки з Водохресним Святвечором 2026. Колаж: Новини.LIVE
Водохресний Святвечір 2026 — листівки
Листівки з Водохресним Святвечором 2026. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми розповідали, як у Другий Святвечір привабити щастя на увесь рік та що не можна робити 5 січня.

Також ділимося церковним календарем свят на січень 2026 року.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
