Крещенский Сочельник 2026 — душевные поздравления к 5 января

Крещенский Сочельник 2026 — душевные поздравления к 5 января

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 07:01
С Крещенским Сочельником 2026 — как красиво поздравить с праздником 5 января
Украинская хозяйка с кутьей. Фото: galinfo

В этот понедельник, 5 января, верующие в Украине отмечают Навечерие Крещения Господня. Также этот праздник называют Вторым Сочельником или Голодной Кутьей. По обычаю, сегодня дом наполняется ароматом постных блюд, а вся семья собирается за праздничным столом. Также в этот день стоит помолиться Богу о здоровье и мире и не забыть поздравить близких, друзей и знакомых искренними словами.

Новини.LIVE предлагает подборку красивых и душевных поздравлений с Крещенским Сочельником в прозе, стихах и открытках.

Читайте также:

Вечер Крещения Господня — душевные и искренние поздравления в прозе

Поздравляю с Крещенским Сочельником — вечером тишины, веры и светлой надежды. Пусть Господь дарует вам крепкое здоровье, душевный покой и силу в сердце.

***

Во Второй Сочельник желаю вашей семье тепла, согласия и взаимной поддержки. Пусть Бог бережет ваш дом от невзгод, дарует мудрость в решениях и свет в каждом дне.

***

Пусть этот вечер станет источником силы, сопровождающей вас на протяжении всего года. С Крещенским Сочельником!

***

Накануне Крещения Господня поздравляю ваз со Второй Святой Вечерей! Пусть осуществляются ваши добрые мечты, а Господне благословение приносит в дом достаток и мир.

***

Пусть Навечерие Крещения Господня наполнит ваш дом миром и гармонией. Желаю уюта в доме, мира в мыслях и надежды в сердце.

***

Накануне Крещения Господня посылаю вам теплые слова поздравления. Пусть дом наполнится радостью встречи с самыми дорогими людьми, а сердце — благодарностью и спокойствием. Желаю встретить праздник с чистой душой, искренней верой и надеждой на мирный и справедливый год для Украины.

Поздравления с Крещенским Сочельником в стихах на украинском языке

У Водохресний Святвечір
Бажаю вам щастя.
Нехай обійдуть
Стороною напасті.
Забудьте образи,
Женіть геть зло,
І буде на серці
Спокійно й тепло.

***

З вечерею усіх смачною,
З Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з'їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!

***

Зі святою Другою вечерею вітаю,
Всіх земних благ бажаю.
Хай Господь від лиха береже,
Щастя і мир у дім принесе.
Хай вся ваша родина
Збереться за святковим столом,
Нехай Ангел-охоронець
Вкриє всіх своїм крилом.

***

Перед Богоявленням Христа,
Дається вам вода свята.
Хай Свята водичка
Вмиє ваші личка,
І омиє ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб була багата,
Вмиє всю родину,
Щоб жили щасливо!
І всю Україну!
З Водохресним Святвечором!

***

Нехай Хрещення у вашу хату
Добра вам принесе багато!
Розбудить приспані надії,
І щастям щедро вас засіє!
Водою скропить із любов'ю
І подарує вам здоров'я!
З Водохресним Святвечором!

***

Святвечір Водохресний дарує тепло,
Бажаю, щоб завжди у вас це було:
Оселя, в якій владарює любов,
Здоров'я, що значно дорожче обнов,
Близькі щирі друзі, успішна робота,
Добробут і злагода, ласка й турбота.

С Крещенским Сочельником — красивые открытки с поздравлениями

Поздравления с крещенским сочельником в открытках
Открытки с Крещенским Сочельником 2026. Коллаж: Новини.LIVE
С крещенским сочельником — красивые открытки
Открытки с Крещенским Сочельником 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Навечерие Крещения Господня — душевные и искренние поздравления
Открытки с Крещенским Сочельником 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Крещенский Сочельник 2026 — душевные поздравления
Открытки с Крещенским Сочельником 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Крещенский Сочельник 2026 — открытки
Открытки с Крещенским Сочельником 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, как во Второй Сочельник привлечь счастье на весь год и что нельзя делать 5 января.

Также делимся церковным календарем праздников на январь 2026 года.

праздники поздравления открытки пожелания сочельник 5 января
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
