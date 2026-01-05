С Крещенским Сочельником 2026 — как красиво поздравить с праздником 5 января

Крещенский Сочельник 2026 — душевные поздравления к 5 января
В этот понедельник, 5 января, верующие в Украине отмечают Навечерие Крещения Господня. Также этот праздник называют Вторым Сочельником или Голодной Кутьей. По обычаю, сегодня дом наполняется ароматом постных блюд, а вся семья собирается за праздничным столом. Также в этот день стоит помолиться Богу о здоровье и мире и не забыть поздравить близких, друзей и знакомых искренними словами.
Новини.LIVE предлагает подборку красивых и душевных поздравлений с Крещенским Сочельником в прозе, стихах и открытках.
Вечер Крещения Господня — душевные и искренние поздравления в прозе
Поздравляю с Крещенским Сочельником — вечером тишины, веры и светлой надежды. Пусть Господь дарует вам крепкое здоровье, душевный покой и силу в сердце.
***
Во Второй Сочельник желаю вашей семье тепла, согласия и взаимной поддержки. Пусть Бог бережет ваш дом от невзгод, дарует мудрость в решениях и свет в каждом дне.
***
Пусть этот вечер станет источником силы, сопровождающей вас на протяжении всего года. С Крещенским Сочельником!
***
Накануне Крещения Господня поздравляю ваз со Второй Святой Вечерей! Пусть осуществляются ваши добрые мечты, а Господне благословение приносит в дом достаток и мир.
***
Пусть Навечерие Крещения Господня наполнит ваш дом миром и гармонией. Желаю уюта в доме, мира в мыслях и надежды в сердце.
***
Накануне Крещения Господня посылаю вам теплые слова поздравления. Пусть дом наполнится радостью встречи с самыми дорогими людьми, а сердце — благодарностью и спокойствием. Желаю встретить праздник с чистой душой, искренней верой и надеждой на мирный и справедливый год для Украины.
Поздравления с Крещенским Сочельником в стихах на украинском языке
У Водохресний Святвечір
Бажаю вам щастя.
Нехай обійдуть
Стороною напасті.
Забудьте образи,
Женіть геть зло,
І буде на серці
Спокійно й тепло.
***
З вечерею усіх смачною,
З Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з'їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!
***
Зі святою Другою вечерею вітаю,
Всіх земних благ бажаю.
Хай Господь від лиха береже,
Щастя і мир у дім принесе.
Хай вся ваша родина
Збереться за святковим столом,
Нехай Ангел-охоронець
Вкриє всіх своїм крилом.
***
Перед Богоявленням Христа,
Дається вам вода свята.
Хай Свята водичка
Вмиє ваші личка,
І омиє ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб була багата,
Вмиє всю родину,
Щоб жили щасливо!
І всю Україну!
З Водохресним Святвечором!
***
Нехай Хрещення у вашу хату
Добра вам принесе багато!
Розбудить приспані надії,
І щастям щедро вас засіє!
Водою скропить із любов'ю
І подарує вам здоров'я!
З Водохресним Святвечором!
***
Святвечір Водохресний дарує тепло,
Бажаю, щоб завжди у вас це було:
Оселя, в якій владарює любов,
Здоров'я, що значно дорожче обнов,
Близькі щирі друзі, успішна робота,
Добробут і злагода, ласка й турбота.
С Крещенским Сочельником — красивые открытки с поздравлениями
Ранее мы рассказывали, как во Второй Сочельник привлечь счастье на весь год и что нельзя делать 5 января.
Также делимся церковным календарем праздников на январь 2026 года.
Читайте Новини.LIVE!