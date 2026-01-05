С Крещенским Сочельником 2026 — как красиво поздравить с праздником 5 января

Украинская хозяйка с кутьей. Фото: galinfo

В этот понедельник, 5 января, верующие в Украине отмечают Навечерие Крещения Господня. Также этот праздник называют Вторым Сочельником или Голодной Кутьей. По обычаю, сегодня дом наполняется ароматом постных блюд, а вся семья собирается за праздничным столом. Также в этот день стоит помолиться Богу о здоровье и мире и не забыть поздравить близких, друзей и знакомых искренними словами.

Новини.LIVE предлагает подборку красивых и душевных поздравлений с Крещенским Сочельником в прозе, стихах и открытках.

Вечер Крещения Господня — душевные и искренние поздравления в прозе

Поздравляю с Крещенским Сочельником — вечером тишины, веры и светлой надежды. Пусть Господь дарует вам крепкое здоровье, душевный покой и силу в сердце.

***

Во Второй Сочельник желаю вашей семье тепла, согласия и взаимной поддержки. Пусть Бог бережет ваш дом от невзгод, дарует мудрость в решениях и свет в каждом дне.

***

Пусть этот вечер станет источником силы, сопровождающей вас на протяжении всего года. С Крещенским Сочельником!

***

Накануне Крещения Господня поздравляю ваз со Второй Святой Вечерей! Пусть осуществляются ваши добрые мечты, а Господне благословение приносит в дом достаток и мир.

***

Пусть Навечерие Крещения Господня наполнит ваш дом миром и гармонией. Желаю уюта в доме, мира в мыслях и надежды в сердце.

***

Накануне Крещения Господня посылаю вам теплые слова поздравления. Пусть дом наполнится радостью встречи с самыми дорогими людьми, а сердце — благодарностью и спокойствием. Желаю встретить праздник с чистой душой, искренней верой и надеждой на мирный и справедливый год для Украины.

Поздравления с Крещенским Сочельником в стихах на украинском языке

У Водохресний Святвечір

Бажаю вам щастя.

Нехай обійдуть

Стороною напасті.

Забудьте образи,

Женіть геть зло,

І буде на серці

Спокійно й тепло.

***

З вечерею усіх смачною,

З Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.

За весь ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з'їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!

***

Зі святою Другою вечерею вітаю,

Всіх земних благ бажаю.

Хай Господь від лиха береже,

Щастя і мир у дім принесе.

Хай вся ваша родина

Збереться за святковим столом,

Нехай Ангел-охоронець

Вкриє всіх своїм крилом.

***

Перед Богоявленням Христа,

Дається вам вода свята.

Хай Свята водичка

Вмиє ваші личка,

І омиє ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб була багата,

Вмиє всю родину,

Щоб жили щасливо!

І всю Україну!

З Водохресним Святвечором!

***

Нехай Хрещення у вашу хату

Добра вам принесе багато!

Розбудить приспані надії,

І щастям щедро вас засіє!

Водою скропить із любов'ю

І подарує вам здоров'я!

З Водохресним Святвечором!

***

Святвечір Водохресний дарує тепло,

Бажаю, щоб завжди у вас це було:

Оселя, в якій владарює любов,

Здоров'я, що значно дорожче обнов,

Близькі щирі друзі, успішна робота,

Добробут і злагода, ласка й турбота.

С Крещенским Сочельником — красивые открытки с поздравлениями

Открытки с Крещенским Сочельником 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Крещенским Сочельником 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Крещенским Сочельником 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Крещенским Сочельником 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Крещенским Сочельником 2026. Коллаж: Новини.LIVE

