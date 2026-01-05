Видео
Крещенский Сочельник 2026 — как привлечь счастье на весь год

Крещенский Сочельник 2026 — как привлечь счастье на весь год

Дата публикации 5 января 2026 06:01
Праздник 5 января 2026 — как привлечь счастье на Голодную кутью и что нельзя делать
Семья встречает Крещенский Сочельник. Фото: АІ

Сегодня, 5 января, украинцы встречают Крещенский Сочельник, который еще называют Второй Сочельник, Голодная кутья, навечерие Крещения Господня, или Богоявление. Несмотря на то, что это праздничное время, оно посвящено посту, молитвам и духовному очищению. Именно в этот день начинают освящать воду, а еще семьи собираются за тихим праздничным ужином.

Новини.LIVE рассказывает, какие обычаи, приметы и запреты связаны с датой, а также как привлечь счастье и здоровье на весь год.

Крещенский Сочельник — какое значение имеет праздник

Именно этот день завершает рождественские святки и период зимних праздников. В народе его называют Голодной кутьей или Вторым Сочельником, потому что главный смысл — однодневный строгий пост и молитва.

До вечера верующие воздерживаются от еды, позволяя себе только воду. Ужин также должен быть постным и состоит из нечетного количества блюд. Трапезу начинают после появления звезд на небе — в тишине, благодарности и без спешки. "Святой вечер" исторически связан с блюдом-символом — кутьей (сочивом), олицетворяющим единство рода, память традиций и благодарность за прожитый год.

Какие традиции существуют во Второй Сочельник и как привлечь счастье

Верующие обязательно идут на праздничную утреннюю литургию. В храмах 5 января происходит первое большое освящение воды — внутри церкви. Второе проводят уже 6 января — на реках, озерах или источниках.

Вернувшись с вечерней службы, хозяин дома окропляет освященной водой все комнаты и углы дома, а также дает каждому члену семьи выпить глоток воды как символ очищения и благословения. Только после этого семья может садиться за стол.

Традиционные блюда этого вечера:

  • Бедная (голодная) кутья: пшеница или рис, перетертый мак, изюм, орехи, мед. Масло не добавляют.
  • Узвар (компот из сухофруктов): груши, яблоки, чернослив, курага.
  • Постный борщ с клецками.
  • Вареники с картофелем, капустой или другими постными начинками.
  • Голубцы с рисом, овощами и грибами.
  • Пироги или запеканки с овощной или фруктовой начинкой.
  • Каши из пшена, ячменя или овса, блюда из бобовых.

 

Какие традиции существуют во Второй Сочельник и как привлечь счастье
Голодная кутья, свеча и узвар. Фото: google.com

По народной традиции перед полночью хозяин рисует мелом крест на дверях — как оберег дома на весь год. Также издавна считали, что снег, собранный в этот вечер, имеет силу дарить молодость — им умывались, чтобы год был полон силы и свежести.

Украинцы издавна верили и в то, что в полночь с 5 на 6 января небо будто открывается, а молитвы звучат особенно искренне. Поэтому в это время обязательно обращались к Богу, прося, здоровья, мира в доме и счастья на весь год.

Поэтому, чтобы год прошел удачно, на Второй Сочельник стоит:

  • Посетить церковь;
  • Помолиться;
  • Избегать негатива;
  • Помочь тем, кто нуждается в поддержке;
  • Начать вечер с чистой душой и молитвой;
  • Отведать ложку кутьи.

 

Что нельзя делать в праздник 5 января
Верующие в церкви ставят свечи. Фото: pomisna.info

Что нельзя делать в праздник 5 января

На Крещенский Сочельник стоит придерживаться определенных запретов, чтобы избежать несчастий и не разгневать Бога. 5 января категорически нельзя:

  • убирать, стирать;
  • выполнять тяжелый физический труд, отвлекающий от духовного;
  • занимать или давать в долг деньги и вещи - чтобы год не принес потерь;
  • впускать в дом незнакомцев в этот вечер;
  • ссориться;
  • сквернословить;
  • конфликтовать;
  • плакать;
  • ставить на стол четное количество блюд;
  • употреблять алкоголь и непостные блюда;
  • оставлять кошелек совсем пустым - даже символическая сумма в нем в этот день считается хорошей приметой.

Народные приметы на 5 января

  • Снег утром или в течение дня — к хорошему урожаю хлеба и зерновых.
  • Много снега на ветвях деревьев — к щедрому медосбору и хорошим урожаям фруктов.
  • Ясная звездная ночь — летом хорошо уродят бобовые, а хозяйство будет иметь прирост.
  • Сильный порывистый ветер с юга — к грозовому, но плодородному лету.
  • Мало снега — сезон ягод и грибов может быть скромнее.

Также предлагаем ознакомиться с подробным календарем церковных праздников на январь 2026 года.

приметы традиции Крещение запреты сочельник 5 января
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
