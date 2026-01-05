Відео
Водохресний Святвечір 2026 — як залучити щастя на увесь рік

Водохресний Святвечір 2026 — як залучити щастя на увесь рік

Дата публікації: 5 січня 2026 06:01
Свято 5 січня 2026 — як залучити щастя на Голоду кутю та що не можна робити
Родина зустрічає Водохресний Святвечір. Фото: АІ

Сьогодні, 5 січня, українці зустрічають Водохресний Святвечір, який ще називають Другий Святвечір, Голодна кутя, навечір'я Хрещення Господнього, або ж Богоявлення. Попри те, що це святковий час, він присвячений посту, молитвам та духовному очищенню. Саме цього дня починають освячувати воду, а ще родини збираються за тихою святковою вечерею.

Новини.LIVE розповідає, які звичаї, прикмети і заборони пов'язані з датою, а також як привабити щастя та здоров'я на увесь рік.

Водохресний Святвечір — яке значення має свято

Саме цей день завершує різдвяні святки та період зимових свят. У народі його називають Голодною кутею або Другим Святвечором, бо головний сенс — одноденний суворий піст і молитва.

До вечора віряни утримуються від їжі, дозволяючи собі лише воду. Вечеря також має бути пісною і складається з непарної кількості страв. Трапезу починають після появи зірок на небі — у тиші, вдячності та без поспіху. "Святий вечір" історично пов'язаний зі стравою-символом — кутею (сочивом), що уособлює єдність роду, пам'ять традицій і подяку за прожитий рік.

Які традиції існують у Другий Святвечір та як привабити щастя

Віряни обов'язково йдуть на святкову ранкову літургію. У храмах 5 січня відбувається перше велике освячення води — всередині церкви. Друге проводять уже 6 січня — на річках, озерах чи джерелах.

Повернувшись із вечірньої служби, господар дому окроплює освяченою водою всі кімнати й кути оселі, а також дає кожному члену родини випити ковток води як символ очищення і благословення. Лише після цього родина може сідати за стіл.

Традиційні страви цього вечора:

  • Бідна (голодна) кутя: пшениця або рис, перетертий мак, родзинки, горіхи, мед. Масло не додають.
  • Узвар (компот із сухофруктів): груші, яблука, чорнослив, курага.
  • Пісний борщ із галушками.
  • Вареники з картоплею, капустою чи іншими пісними начинками.
  • Голубці з рисом, овочами та грибами.
  • Пироги або запіканки з овочевою чи фруктовою начинкою.
  • Каші з пшона, ячменю або вівса, страви з бобових.

 

Які традиції існують у Другий Святвечір та як привабити щастя
Голодна кутя, свічка і узвар. Фото: google.com

За народною традицією перед північчю господар малює крейдою хрест на дверях — як оберіг дому на весь рік. Також здавна вважали, що сніг, зібраний цього вечора, має силу дарувати молодість — ним умивалися, щоб рік був сповнений сили й свіжості.

Українці здавна вірили й у те, що опівночі з 5 на 6 січня небо ніби відкривається, а молитви звучать особливо щиро. Тому у цей час обов'язково зверталися до Бога, просячи, здоров'я, мир у домі та щастя на увесь рік.

Тож, щоб рік пройшов вдало, на Другий Святвечір варто:

  • Відвідати церкву;
  • Помолитися;
  • Уникати негативу;
  • Допомогти тим, хто потребує підтримки;
  • Почати вечір із чистою душею і молитвою;
  • Скуштувати ложку куті.

 

Що не можна робити у свято 5 січня
Віряни у церкві ставлять свічки. Фото: pomisna.info

Що не можна робити у свято 5 січня

На Водохресний Святвечір варто дотримуватися певних заборон, щоб уникнути нещасть та не розгнівати Бога. 5 січня категорично не можна:

  • прибирати, прати;
  • виконувати важку фізичну працю, що відволікає від духовного;
  • позичати або давати в борг гроші й речі — щоб рік не приніс втрат;
  • впускати в дім незнайомців цього вечора;
  • сваритися;
  • лихословити;
  • конфліктувати;
  • плакати;
  • ставити на стіл парну кількість страв;
  • вживати алкоголь та непісні страви;
  • залишати гаманець зовсім порожнім — навіть символічна сума в ньому цього дня вважається доброю прикметою.

Народні прикмети на 5 січня

  • Сніг уранці або впродовж дня — до доброго врожаю хліба й зернових.
  • Багато снігу на гілках дерев — до щедрого медозбору та добрих урожаїв фруктів.
  • Ясна зоряна ніч — влітку добре вродять бобові, а господарство матиме приріст.
  • Сильний поривчастий вітер із півдня — до грозового, але родючого літа.
  • Мало снігу — сезон ягід і грибів може бути скромнішим.

Також пропонуємо ознайомитися з детальним календарем церковних свят на січень 2026 року.

прикмети традиції Водохреща заборони святвечір 5 січня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
