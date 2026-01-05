Свято 5 січня 2026 — як залучити щастя на Голоду кутю та що не можна робити

Водохресний Святвечір 2026 — як залучити щастя на увесь рік
Сьогодні, 5 січня, українці зустрічають Водохресний Святвечір, який ще називають Другий Святвечір, Голодна кутя, навечір'я Хрещення Господнього, або ж Богоявлення. Попри те, що це святковий час, він присвячений посту, молитвам та духовному очищенню. Саме цього дня починають освячувати воду, а ще родини збираються за тихою святковою вечерею.
розповідає, які звичаї, прикмети і заборони пов'язані з датою, а також як привабити щастя та здоров'я на увесь рік.
Водохресний Святвечір — яке значення має свято
Саме цей день завершує різдвяні святки та період зимових свят. У народі його називають Голодною кутею або Другим Святвечором, бо головний сенс — одноденний суворий піст і молитва.
До вечора віряни утримуються від їжі, дозволяючи собі лише воду. Вечеря також має бути пісною і складається з непарної кількості страв. Трапезу починають після появи зірок на небі — у тиші, вдячності та без поспіху. "Святий вечір" історично пов'язаний зі стравою-символом — кутею (сочивом), що уособлює єдність роду, пам'ять традицій і подяку за прожитий рік.
Які традиції існують у Другий Святвечір та як привабити щастя
Віряни обов'язково йдуть на святкову ранкову літургію. У храмах 5 січня відбувається перше велике освячення води — всередині церкви. Друге проводять уже 6 січня — на річках, озерах чи джерелах.
Повернувшись із вечірньої служби, господар дому окроплює освяченою водою всі кімнати й кути оселі, а також дає кожному члену родини випити ковток води як символ очищення і благословення. Лише після цього родина може сідати за стіл.
Традиційні страви цього вечора:
- Бідна (голодна) кутя: пшениця або рис, перетертий мак, родзинки, горіхи, мед. Масло не додають.
- Узвар (компот із сухофруктів): груші, яблука, чорнослив, курага.
- Пісний борщ із галушками.
- Вареники з картоплею, капустою чи іншими пісними начинками.
- Голубці з рисом, овочами та грибами.
- Пироги або запіканки з овочевою чи фруктовою начинкою.
- Каші з пшона, ячменю або вівса, страви з бобових.
За народною традицією перед північчю господар малює крейдою хрест на дверях — як оберіг дому на весь рік. Також здавна вважали, що сніг, зібраний цього вечора, має силу дарувати молодість — ним умивалися, щоб рік був сповнений сили й свіжості.
Українці здавна вірили й у те, що опівночі з 5 на 6 січня небо ніби відкривається, а молитви звучать особливо щиро. Тому у цей час обов'язково зверталися до Бога, просячи, здоров'я, мир у домі та щастя на увесь рік.
Тож, щоб рік пройшов вдало, на Другий Святвечір варто:
- Відвідати церкву;
- Помолитися;
- Уникати негативу;
- Допомогти тим, хто потребує підтримки;
- Почати вечір із чистою душею і молитвою;
- Скуштувати ложку куті.
Що не можна робити у свято 5 січня
На Водохресний Святвечір варто дотримуватися певних заборон, щоб уникнути нещасть та не розгнівати Бога. 5 січня категорично не можна:
- прибирати, прати;
- виконувати важку фізичну працю, що відволікає від духовного;
- позичати або давати в борг гроші й речі — щоб рік не приніс втрат;
- впускати в дім незнайомців цього вечора;
- сваритися;
- лихословити;
- конфліктувати;
- плакати;
- ставити на стіл парну кількість страв;
- вживати алкоголь та непісні страви;
- залишати гаманець зовсім порожнім — навіть символічна сума в ньому цього дня вважається доброю прикметою.
Народні прикмети на 5 січня
- Сніг уранці або впродовж дня — до доброго врожаю хліба й зернових.
- Багато снігу на гілках дерев — до щедрого медозбору та добрих урожаїв фруктів.
- Ясна зоряна ніч — влітку добре вродять бобові, а господарство матиме приріст.
- Сильний поривчастий вітер із півдня — до грозового, але родючого літа.
- Мало снігу — сезон ягід і грибів може бути скромнішим.
Також пропонуємо ознайомитися з детальним календарем церковних свят на січень 2026 року.
