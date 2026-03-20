Весняне рівнодення 2026: що не можна робити, щоб не відлякати щастя на увесь рік

Дівчина в українській хустці.

Весняне рівнодення традиційно вважається енергетично сильним днем, коли можна перезавантажити своє життя, привабити щастя й удачу на увесь рік. Думки, слова і вчинки мають особливу силу. Тому у день рівнодення варто дотримуватися певних засторог.

Новини.LIVE розповідає, що не можна робити 20 березня, як варто провести цей день, які існують традиції та прикмети.

Традиції весняного рівнодення: як святкували наші предки

Наші предки цей день називали Сонцеворотом — моментом, коли світло остаточно перемагає темряву. Вважалося, що з цього моменту остаточно оживає природа та усе живе.

У свято було заведено випікати обрядове печиво у формі жайворонків — символів весни. Ними пригощали дітей. Особливою частиною дня були ярмарки та гуляння. Люди співали веснянки, танцювали, ввечері розпалювали багаття, через яке стрибали, вірячи, що це очищає від усього поганого. Навіть худобу проводили через дим, щоб захистити від хвороб.

Головні заборони весняного рівнодення: як не відлякати щастя

У народі вірять: як ви проживете цей день, таким буде і наступний рік. Тому важливо не зробити помилок, які можуть відлякати удачу. У весняне рівнодення не рекомендується:

сваритися, злитися чи підвищувати голос;

ображати дітей або близьких;

ображатися;

сумувати;

відмовляти у допомозі без вагомої причини;

починати важливі справи;

залишати безлад у домі;

відкладати гроші "на чорний день" — це може закріпити фінансові страхи та брак коштів;

засиджуватися допізна;

висаджувати вербу — за повір'ями, це може накликати неприємності.

Що варто зробити 20 березня, щоб залучити удачу

Весняне рівнодення — ідеальний час для оновлення і перезавантаження життя. Окрему увагу варто приділити бажанням. Вважається, що загадане у цей день має особливу силу. А простими діями ви можете задати правильний настрій на весь рік. 20 березня варто:

навести лад у домі;

позбутися зайвих речей;

відпустити образи, тривоги та негативні думки;

скласти список цілей на майбутнє;

помиритися з тими, з ким були у сварці;

принести додому гілочки верби як символ оновлення та захисту;

провести час із коханою людиною, щоб зміцнити стосунки.

Які народні прикмети існують на весняне рівнодення

Наші предки уважно спостерігали за природою цього дня, вона могла підказати майбутні погоду та врожай:

Мороз 20 березня — весна буде затяжною і прохолодною.

Тепла погода — наступні 40 днів будуть такими ж м'якими.

Хмарне небо 20 березня — вночі можливі заморозки.

Різке похолодання ввечері — до нових холодів.

Південний вітер цього дня — літо обіцяє бути спекотним.

Прилетіли журавлі — весна затримається.

Раніше ми розповідали, як правильно загадати бажання на весняне рівнодення, щоб воно точно здійснилося, і які прості ритуали допоможуть впустити у життя удачу.

Також ділимося з вами красивими привітаннями на весняне рівнодення у прозі, листівках та віршах. Відправте теплі слова своїм рідним, щоб подарувати їм усмішку.