Весеннее равноденствие 2026: что нельзя делать, чтобы не отпугнуть счастье на весь год

Весеннее равноденствие 2026: как не отпугнуть счастье на весь год
Весеннее равноденствие традиционно считается энергетически сильным днем, когда можно перезагрузить свою жизнь, привлечь счастье и удачу на весь год. Мысли, слова и поступки имеют особую силу. Поэтому в день равноденствия стоит придерживаться определенных предостережений.
Новини.LIVE рассказывает, что нельзя делать 20 марта, как стоит провести этот день, какие существуют традиции и приметы.
Традиции весеннего равноденствия: как праздновали наши предки
Наши предки этот день называли Солнцеворотом — моментом, когда свет окончательно побеждает тьму. Считалось, что с этого момента окончательно оживает природа и все живое.
В праздник было принято выпекать обрядовое печенье в форме жаворонков — символов весны. Ими угощали детей. Особой частью дня были ярмарки и гуляния. Люди пели веснянки, танцевали, вечером разжигали костер, через который прыгали, веря, что это очищает от всего плохого. Даже скот проводили через дым, чтобы защитить от болезней.
Главные запреты весеннего равноденствия: как не отпугнуть счастье
В народе верят: как вы проживете этот день, таким будет и следующий год. Поэтому важно не совершить ошибок, которые могут отпугнуть удачу. В весеннее равноденствие не рекомендуется:
- ссориться, злиться или повышать голос;
- обижать детей или близких;
- обижаться;
- грустить;
- отказывать в помощи без веской причины;
- начинать важные дела;
- оставлять беспорядок в доме;
- откладывать деньги "на черный день" — это может закрепить финансовые страхи и нехватку средств;
- засиживаться допоздна;
- высаживать вербу — по поверьям, это может навлечь неприятности.
Что стоит сделать 20 марта, чтобы привлечь удачу
Весеннее равноденствие — идеальное время для обновления и перезагрузки жизни. Отдельное внимание стоит уделить желаниям. Считается, что загаданное в этот день имеет особую силу. А простыми действиями вы можете задать правильный настрой на весь год. 20 марта стоит:
- навести порядок в доме;
- избавиться от лишних вещей;
- отпустить обиды, тревоги и негативные мысли;
- составить список целей на будущее;
- помириться с теми, с кем были в ссоре;
- принести домой веточки вербы как символ обновления и защиты;
- провести время с любимым человеком, чтобы укрепить отношения.
Какие народные приметы существуют на весеннее равноденствие
Наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день, она могла подсказать будущие погоду и урожай:
- Мороз 20 марта — весна будет затяжной и прохладной.
- Теплая погода — следующие 40 дней будут такими же мягкими.
- Облачное небо 20 марта — ночью возможны заморозки.
- Резкое похолодание вечером — к новым холодам.
- Южный ветер в этот день — лето обещает быть жарким.
- Прилетели журавли — весна задержится.
