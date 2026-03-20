Главная Праздники Весеннее равноденствие 2026: как не отпугнуть счастье на весь год

Весеннее равноденствие 2026: как не отпугнуть счастье на весь год

Дата публикации 20 марта 2026 07:01
Весеннее равноденствие 2026: что нельзя делать, чтобы не отпугнуть счастье на весь год
Девушка в украинском платке. Фото: Новини.LIVE

Весеннее равноденствие традиционно считается энергетически сильным днем, когда можно перезагрузить свою жизнь, привлечь счастье и удачу на весь год. Мысли, слова и поступки имеют особую силу. Поэтому в день равноденствия стоит придерживаться определенных предостережений.

Новини.LIVE рассказывает, что нельзя делать 20 марта, как стоит провести этот день, какие существуют традиции и приметы.

Читайте также:

Традиции весеннего равноденствия: как праздновали наши предки

Наши предки этот день называли Солнцеворотом — моментом, когда свет окончательно побеждает тьму. Считалось, что с этого момента окончательно оживает природа и все живое.

В праздник было принято выпекать обрядовое печенье в форме жаворонков — символов весны. Ими угощали детей. Особой частью дня были ярмарки и гуляния. Люди пели веснянки, танцевали, вечером разжигали костер, через который прыгали, веря, что это очищает от всего плохого. Даже скот проводили через дым, чтобы защитить от болезней.

 

Жінка медитує на заході сонця
Женщина медитирует на закате солнца. Фото: Pinterest

Главные запреты весеннего равноденствия: как не отпугнуть счастье

В народе верят: как вы проживете этот день, таким будет и следующий год. Поэтому важно не совершить ошибок, которые могут отпугнуть удачу. В весеннее равноденствие не рекомендуется:

  • ссориться, злиться или повышать голос;
  • обижать детей или близких;
  • обижаться;
  • грустить;
  • отказывать в помощи без веской причины;
  • начинать важные дела;
  • оставлять беспорядок в доме;
  • откладывать деньги "на черный день" — это может закрепить финансовые страхи и нехватку средств;
  • засиживаться допоздна;
  • высаживать вербу — по поверьям, это может навлечь неприятности.

Что стоит сделать 20 марта, чтобы привлечь удачу

Весеннее равноденствие — идеальное время для обновления и перезагрузки жизни. Отдельное внимание стоит уделить желаниям. Считается, что загаданное в этот день имеет особую силу. А простыми действиями вы можете задать правильный настрой на весь год. 20 марта стоит:

  • навести порядок в доме;
  • избавиться от лишних вещей;
  • отпустить обиды, тревоги и негативные мысли;
  • составить список целей на будущее;
  • помириться с теми, с кем были в ссоре;
  • принести домой веточки вербы как символ обновления и защиты;
  • провести время с любимым человеком, чтобы укрепить отношения.

Какие народные приметы существуют на весеннее равноденствие

Наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день, она могла подсказать будущие погоду и урожай:

  • Мороз 20 марта — весна будет затяжной и прохладной.
  • Теплая погода — следующие 40 дней будут такими же мягкими.
  • Облачное небо 20 марта — ночью возможны заморозки.
  • Резкое похолодание вечером — к новым холодам.
  • Южный ветер в этот день — лето обещает быть жарким.
  • Прилетели журавли — весна задержится.

Ранее мы рассказывали, как правильно загадать желание на весеннее равноденствие, чтобы оно точно исполнилось, и какие простые ритуалы помогут впустить в жизнь удачу.

Также делимся с вами красивыми поздравлениями на весеннее равноденствие в прозе, открытках и стихах. Отправьте теплые слова своим родным, чтобы подарить им улыбку.

Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
