Венера у Діві подарує доленосну зустріч: хто зустріне кохання у липні 2026

Зодіакальне коло, закохана пара. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

Планета кохання Венера переходить у знак Діви з 10 липня, відкриваючи новий астрологічний період, що несе щирі почуття та серйозні наміри. Астрологи кажуть: один знак Зодіаку отримає шанс зустріти людину, з якою захочеться будувати майбутнє.

Новини.LIVE ділиться астрологічним прогнозом, кому Венера у Діві готує найприємніший сюрприз у липні 2026.

Знак Зодіаку, який зустріне справжнє кохання у липні 2026

Після входження Венери у знак Діви 10 липня найбільше її вплив відчують, звичайно, Діви. Астрологи кажуть, що увесь місяць буде сприятливим для зустрічей, побачень, нових знайомств.

Як пояснюють астрологи, Венера у Діві часто "приводить" кохання через повсякденні справи: роботу, навчання, подорож, похід до лікаря, спортивний клуб або навіть випадкову зустріч у магазині. Тому такі, на перший погляд, незначні події можуть стати початком великої історії.

Всесвіт даруватиме вам можливості почати нові романтичні стосунки. Комусь цей період принесе знайомство з майбутньою другою половинкою, тоді як іншим Дівам варто буде придивитися до тих, хто вже поруч. Адже кохання може зародитися з дружнього спілкування.

Астрологи наголошують, не варто очікувати на бурхливий та пристрасний роман, який спалахне миттєво. Липень допоможе вам розгледіти в людині не лише зовнішність, а й характер, цінності. Це шанс на міцні стосунки, у яких, у першу чергу, панує довіра та повага.

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