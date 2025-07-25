Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Успіння святої Анни 2025 — що не можна робити, щоб уникнути біди

Успіння святої Анни 2025 — що не можна робити, щоб уникнути біди

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 07:13
Церковне свято 25 липня 2025 — що не можна робити на Успіння святої Анни
Свято Успіння святої Анни. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 25 липня, християни східного обряду відзначають Успіння святої праведної Анни. Велике церковне свято присвячене матері Діви Марії. Вважається, що свята є покровителькою жінок та матерів. Дата має глибокий духовний зміст, давні традиції та суворі заборони.

Щоб провести цей день у мирі та злагоді, уникнути негараздів і не накликати біди, пропонуємо дізнатися, що не можна робити на Успіння праведної Анни, які існують традиції, звичаї та прикмети. 

Реклама
Читайте також:

Хто така свята Анна та що означає свято

Праведна Анна — мати Діви Марії, бабуся Ісуса Христа та дружина Іоакима. За біблійними переказами, була молодшою донькою священнослужителя. Вона походила з благочестивого роду, який ревно дотримувався Божих заповідей. Анна вийшла заміж за Іоакима — чоловіка родом із Галлії, який також відзначався глибокою вірою та праведним життям.

Подружжя довго не мало дітей і з великим болем у серці щодня молилося про народження нащадка. Вони пообіцяли Богові, що коли народиться дитина, віддадуть її на служіння Господу. І вже у поважному віці сталося диво — явився ангел і сповістив, що в Анни та Іоакима народиться донька, якій судилося стати матір'ю Спасителя світу.

Діва Марія народилася в Єрусалимі. Коли їй виповнилося три роки, батьки дотрималися обітниці — привели Марію до Єрусалимського храму, де вона залишилася жити і зростала в чистоті та молитві.

Іоаким і Анна повернулися додому з глибоким спокоєм у серці, адже виконали свою обіцянку перед Богом. За праведне життя та духовну місію вони вшановуються Церквою як Богоотці — предки Ісуса Христа по плоті.

Свята Анна стала покровителькою жінок, матерів і родинного добробуту. Особливо часто до неї звертаються вагітні жінки, які просять легких пологів і здоров'я для майбутньої дитини.

 

Успіння святої Анни 25 липня 2025 — що не можна робити, традиції та прикмети
Свята Анна вчить Діву Марію (Мурильо, 1655). Фото: wikipedia.org

Традиції святкування Успіння святої Анни

Успіння праведної Анни — це передусім день молитви й духовного очищення. У храмах звершуються богослужіння, а віряни моляться за зцілення, гармонію в родині та дар материнства. Відомо, що саме 25 липня особливо просять святу Анну про захист домашнього вогнища від зла й негараздів.

У народі день Успіння святої Анни вважався сприятливим для початку збирання врожаю — саме тоді копали першу картоплю та вирушали до лісу по гриби. Зібрані дари природи використовували для приготування сімейної вечері.

Окрім побутових справ, важливим було й духовне наповнення свята — цього дня люди намагалися робити добрі вчинки, допомагати тим, хто потребує, і не відмовляти в щирому проханні.

 

Традиції святкування Успіння святої Анни
Віряни у церкві на богослужінні. Фото: google.com

Успіння святої Анни — що не можна робити 25 липня

Свято Успіння Анни має ряд заборон, порушення яких, за народними віруваннями, може призвести до нещастя чи втрати благословення.

За церковними та народними традиціями у цю дату не можна:

  • лаятися, сваритися — суперечки цього дня могли зруйнувати мир у домі надовго;
  • бажати зла — вважалося, що прокльони або образливі слова можуть повернутися до того, хто їх сказав;
  • влаштовувати гучні святкування — день тиші, молитви та душевного очищення;
  • виходити на вулицю вночі — за віруваннями, саме в нічний час активізується нечиста сила;
  • виконувати важку фізичну працю — шити, прати, прибирати чи ремонтувати не рекомендується;
  • лінуватися — помірна робота допускається, але без надмірного навантаження;
  • зловживати алкоголем — надмірне вживання спиртного сприймалося як зневага до свята;
  • обіцяти того, чого не зможете виконати — порожні обіцянки вважались гріхом.


Окрема заборона стосувалася вагітних жінок: їм рекомендувалося відмовитися від будь-якої роботи й присвятити день молитві, відпочинку та вдячності.

 

Успіння святої Анни — що не можна робити 25 липня
Жінка молиться у церкві. Фото: google.com

Народні прикмети на 25 липня

День 25 липня вважався знаковим і з погляду погоди. Наші предки вірили, що природа подає сигнали про майбутню осінь і зиму:

  • Якщо день сонячний і теплий — зима буде суворою.
  • Дощ на Анну — до сніжної зими.
  • Лелеки збираються в зграї — на ранню зиму.
  • Багато жолудів — осінь буде теплою.
  • Іній на вікнах — очікуються ранні заморозки в жовтні.
  • Мурахи активно будують великі мурашники — зима буде тривалою та холодною.

Пропонуємо вам ознайомитися з церковним календарем свят на серпень 2025 року.

Також ми розповідали, які заборони та традиції супроводжують Успенський піст, що дозволено їсти, а що категорично не можна.

прикмети традиції 25 липня заборони свято Успіння святої Анни
Олена Дрозд - Редактор
Автор:
Олена Дрозд
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації