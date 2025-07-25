Церковне свято 25 липня 2025 — що не можна робити на Успіння святої Анни

Успіння святої Анни 2025 — що не можна робити, щоб уникнути біди
Сьогодні, 25 липня, християни східного обряду відзначають Успіння святої праведної Анни. Велике церковне свято присвячене матері Діви Марії. Вважається, що свята є покровителькою жінок та матерів. Дата має глибокий духовний зміст, давні традиції та суворі заборони.
Щоб провести цей день у мирі та злагоді, уникнути негараздів і не накликати біди, пропонуємо дізнатися, що не можна робити на Успіння праведної Анни, які існують традиції, звичаї та прикмети.
Хто така свята Анна та що означає свято
Праведна Анна — мати Діви Марії, бабуся Ісуса Христа та дружина Іоакима. За біблійними переказами, була молодшою донькою священнослужителя. Вона походила з благочестивого роду, який ревно дотримувався Божих заповідей. Анна вийшла заміж за Іоакима — чоловіка родом із Галлії, який також відзначався глибокою вірою та праведним життям.
Подружжя довго не мало дітей і з великим болем у серці щодня молилося про народження нащадка. Вони пообіцяли Богові, що коли народиться дитина, віддадуть її на служіння Господу. І вже у поважному віці сталося диво — явився ангел і сповістив, що в Анни та Іоакима народиться донька, якій судилося стати матір'ю Спасителя світу.
Діва Марія народилася в Єрусалимі. Коли їй виповнилося три роки, батьки дотрималися обітниці — привели Марію до Єрусалимського храму, де вона залишилася жити і зростала в чистоті та молитві.
Іоаким і Анна повернулися додому з глибоким спокоєм у серці, адже виконали свою обіцянку перед Богом. За праведне життя та духовну місію вони вшановуються Церквою як Богоотці — предки Ісуса Христа по плоті.
Свята Анна стала покровителькою жінок, матерів і родинного добробуту. Особливо часто до неї звертаються вагітні жінки, які просять легких пологів і здоров'я для майбутньої дитини.
Традиції святкування Успіння святої Анни
Успіння праведної Анни — це передусім день молитви й духовного очищення. У храмах звершуються богослужіння, а віряни моляться за зцілення, гармонію в родині та дар материнства. Відомо, що саме 25 липня особливо просять святу Анну про захист домашнього вогнища від зла й негараздів.
У народі день Успіння святої Анни вважався сприятливим для початку збирання врожаю — саме тоді копали першу картоплю та вирушали до лісу по гриби. Зібрані дари природи використовували для приготування сімейної вечері.
Окрім побутових справ, важливим було й духовне наповнення свята — цього дня люди намагалися робити добрі вчинки, допомагати тим, хто потребує, і не відмовляти в щирому проханні.
Успіння святої Анни — що не можна робити 25 липня
Свято Успіння Анни має ряд заборон, порушення яких, за народними віруваннями, може призвести до нещастя чи втрати благословення.
За церковними та народними традиціями у цю дату не можна:
- лаятися, сваритися — суперечки цього дня могли зруйнувати мир у домі надовго;
- бажати зла — вважалося, що прокльони або образливі слова можуть повернутися до того, хто їх сказав;
- влаштовувати гучні святкування — день тиші, молитви та душевного очищення;
- виходити на вулицю вночі — за віруваннями, саме в нічний час активізується нечиста сила;
- виконувати важку фізичну працю — шити, прати, прибирати чи ремонтувати не рекомендується;
- лінуватися — помірна робота допускається, але без надмірного навантаження;
- зловживати алкоголем — надмірне вживання спиртного сприймалося як зневага до свята;
- обіцяти того, чого не зможете виконати — порожні обіцянки вважались гріхом.
Окрема заборона стосувалася вагітних жінок: їм рекомендувалося відмовитися від будь-якої роботи й присвятити день молитві, відпочинку та вдячності.
Народні прикмети на 25 липня
День 25 липня вважався знаковим і з погляду погоди. Наші предки вірили, що природа подає сигнали про майбутню осінь і зиму:
- Якщо день сонячний і теплий — зима буде суворою.
- Дощ на Анну — до сніжної зими.
- Лелеки збираються в зграї — на ранню зиму.
- Багато жолудів — осінь буде теплою.
- Іній на вікнах — очікуються ранні заморозки в жовтні.
- Мурахи активно будують великі мурашники — зима буде тривалою та холодною.
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