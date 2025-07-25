Церковне свято 25 липня 2025 — що не можна робити на Успіння святої Анни

Свято Успіння святої Анни. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 25 липня, християни східного обряду відзначають Успіння святої праведної Анни. Велике церковне свято присвячене матері Діви Марії. Вважається, що свята є покровителькою жінок та матерів. Дата має глибокий духовний зміст, давні традиції та суворі заборони.

Щоб провести цей день у мирі та злагоді, уникнути негараздів і не накликати біди, пропонуємо дізнатися, що не можна робити на Успіння праведної Анни, які існують традиції, звичаї та прикмети.

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Хто така свята Анна та що означає свято

Праведна Анна — мати Діви Марії, бабуся Ісуса Христа та дружина Іоакима. За біблійними переказами, була молодшою донькою священнослужителя. Вона походила з благочестивого роду, який ревно дотримувався Божих заповідей. Анна вийшла заміж за Іоакима — чоловіка родом із Галлії, який також відзначався глибокою вірою та праведним життям.

Подружжя довго не мало дітей і з великим болем у серці щодня молилося про народження нащадка. Вони пообіцяли Богові, що коли народиться дитина, віддадуть її на служіння Господу. І вже у поважному віці сталося диво — явився ангел і сповістив, що в Анни та Іоакима народиться донька, якій судилося стати матір'ю Спасителя світу.

Діва Марія народилася в Єрусалимі. Коли їй виповнилося три роки, батьки дотрималися обітниці — привели Марію до Єрусалимського храму, де вона залишилася жити і зростала в чистоті та молитві.

Іоаким і Анна повернулися додому з глибоким спокоєм у серці, адже виконали свою обіцянку перед Богом. За праведне життя та духовну місію вони вшановуються Церквою як Богоотці — предки Ісуса Христа по плоті.

Свята Анна стала покровителькою жінок, матерів і родинного добробуту. Особливо часто до неї звертаються вагітні жінки, які просять легких пологів і здоров'я для майбутньої дитини.

Свята Анна вчить Діву Марію (Мурильо, 1655). Фото: wikipedia.org

Традиції святкування Успіння святої Анни

Успіння праведної Анни — це передусім день молитви й духовного очищення. У храмах звершуються богослужіння, а віряни моляться за зцілення, гармонію в родині та дар материнства. Відомо, що саме 25 липня особливо просять святу Анну про захист домашнього вогнища від зла й негараздів.

У народі день Успіння святої Анни вважався сприятливим для початку збирання врожаю — саме тоді копали першу картоплю та вирушали до лісу по гриби. Зібрані дари природи використовували для приготування сімейної вечері.

Окрім побутових справ, важливим було й духовне наповнення свята — цього дня люди намагалися робити добрі вчинки, допомагати тим, хто потребує, і не відмовляти в щирому проханні.

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: google.com

Успіння святої Анни — що не можна робити 25 липня

Свято Успіння Анни має ряд заборон, порушення яких, за народними віруваннями, може призвести до нещастя чи втрати благословення.

За церковними та народними традиціями у цю дату не можна:

лаятися, сваритися — суперечки цього дня могли зруйнувати мир у домі надовго;

бажати зла — вважалося, що прокльони або образливі слова можуть повернутися до того, хто їх сказав;

влаштовувати гучні святкування — день тиші, молитви та душевного очищення;

виходити на вулицю вночі — за віруваннями, саме в нічний час активізується нечиста сила;

виконувати важку фізичну працю — шити, прати, прибирати чи ремонтувати не рекомендується;

лінуватися — помірна робота допускається, але без надмірного навантаження;

зловживати алкоголем — надмірне вживання спиртного сприймалося як зневага до свята;

обіцяти того, чого не зможете виконати — порожні обіцянки вважались гріхом.



Окрема заборона стосувалася вагітних жінок: їм рекомендувалося відмовитися від будь-якої роботи й присвятити день молитві, відпочинку та вдячності.

Жінка молиться у церкві. Фото: google.com

Народні прикмети на 25 липня

День 25 липня вважався знаковим і з погляду погоди. Наші предки вірили, що природа подає сигнали про майбутню осінь і зиму:

Якщо день сонячний і теплий — зима буде суворою.

Дощ на Анну — до сніжної зими.

Лелеки збираються в зграї — на ранню зиму.

Багато жолудів — осінь буде теплою.

Іній на вікнах — очікуються ранні заморозки в жовтні.

Мурахи активно будують великі мурашники — зима буде тривалою та холодною.

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