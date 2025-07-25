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Главная Праздники Успение святой Анны 2025 — что нельзя делать, чтобы избежать беды

Успение святой Анны 2025 — что нельзя делать, чтобы избежать беды

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Дата публикации 25 июля 2025 07:13
Церковный праздник 25 июля 2025 — что нельзя делать на Успение святой Анны
Праздник Успения святой Анны. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 25 июля, христиане восточного обряда отмечают Успение святой праведной Анны. Большой церковный праздник посвящен матери Девы Марии. Считается, что святая является покровительницей женщин и матерей. Дата имеет глубокий духовный смысл, давние традиции и строгие запреты.

Чтобы провести этот день в мире и согласии, избежать невзгод и не навлечь беды, предлагаем узнать, что нельзя делать на Успение праведной Анны, какие существуют традиции, обычаи и приметы.

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Кто такая святая Анна и что означает праздник

Праведная Анна — мать Девы Марии, бабушка Иисуса Христа и жена Иоакима. По библейским преданиям, была младшей дочерью священнослужителя. Она происходила из благочестивого рода, который ревностно придерживался Божьих заповедей. Анна вышла замуж за Иоакима — мужчину родом из Галлии, который также отличался глубокой верой и праведной жизнью.

Супруги долго не имели детей и с большой болью в сердце ежедневно молились о рождении потомка. Они пообещали Богу, что когда родится ребенок, отдадут его на служение Господу. И уже в почтенном возрасте произошло чудо — явился ангел и возвестил, что у Анны и Иоакима родится дочь, которой суждено было стать матерью Спасителя мира.

Дева Мария родилась в Иерусалиме. Когда ей исполнилось три года, родители сдержали обет — привели Марию в Иерусалимский храм, где она осталась жить и росла в чистоте и молитве.

Иоаким и Анна вернулись домой с глубоким спокойствием в сердце, ведь выполнили свое обещание перед Богом. За праведную жизнь и духовную миссию они почитаются Церковью как Богоотцы — предки Иисуса Христа по плоти.

Святая Анна стала покровительницей женщин, матерей и семейного благополучия. Особенно часто к ней обращаются беременные женщины, которые просят легких родов и здоровья для будущего ребенка.

 

Успение святой Анны 25 июля 2025 — что нельзя делать, традиции и приметы
Святая Анна учит Деву Марию (Мурильо, 1655). Фото: wikipedia.org

Традиции празднования Успения святой Анны

Успение праведной Анны — это прежде всего день молитвы и духовного очищения. В храмах совершаются богослужения, а верующие молятся за исцеление, гармонию в семье и дар материнства. Известно, что именно 25 июля особенно просят святую Анну о защите домашнего очага от зла и невзгод.

В народе день Успения святой Анны считался благоприятным для начала уборки урожая — именно тогда копали первую картошку и отправлялись в лес за грибами. Собранные дары природы использовали для приготовления семейного ужина.

Кроме бытовых дел, важным было и духовное наполнение праздника — в этот день люди старались совершать добрые поступки, помогать тем, кто нуждается, и не отказывать в искренней просьбе.

 

Традиции празднования Успения святой Анны
Верующие в церкви на богослужении. Фото: google.com

Успение святой Анны — что нельзя делать 25 июля

Праздник Успения Анны имеет ряд запретов, нарушение которых, по народным верованиям, может привести к несчастью или потере благословения.

По церковным и народным традициям в эту дату нельзя:

  • ругаться, ссориться — споры в этот день могли разрушить мир в доме надолго;
  • желать зла — считалось, что проклятия или оскорбительные слова могут вернуться к тому, кто их сказал;
  • устраивать шумные празднования — день тишины, молитвы и душевного очищения;
  • выходить на улицу ночью — по верованиям, именно в ночное время активизируется нечистая сила;
  • выполнять тяжелый физический труд — шить, стирать, убирать или ремонтировать не рекомендуется;
  • лениться — умеренная работа допускается, но без чрезмерной нагрузки;
  • злоупотреблять алкоголем — чрезмерное употребление спиртного воспринималось как пренебрежение к празднику;
  • обещать того, чего не сможете выполнить — пустые обещания считались грехом.


Отдельный запрет касался беременных женщин: им рекомендовалось отказаться от любой работы и посвятить день молитве, отдыху и благодарности.

 

Успение святой Анны — что нельзя делать 25 июля
Женщина молится в церкви. Фото: google.com

Народные приметы на 25 июля

День 25 июля считался знаковым и с точки зрения погоды. Наши предки верили, что природа подает сигналы о предстоящей осени и зиме:

  • Если день солнечный и теплый — зима будет суровой.
  • Дождь на Анну — к снежной зиме.
  • Аисты собираются в стаи — к ранней зиме.
  • Много желудей — осень будет теплой.
  • Иней на окнах — ожидаются ранние заморозки в октябре.
  • Муравьи активно строят большие муравейники — зима будет длительной и холодной.

Предлагаем вам ознакомиться с церковным календарем праздников на август 2025 года.

Также мы рассказывали, какие запреты и традиции сопровождают Успенский пост, что разрешено есть, а что категорически нельзя.

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Елена Дрозд - Редактор
Автор:
Елена Дрозд
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