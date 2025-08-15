Яку молитву прочитати на Успіння Пресвятої Богородиці 2025 та який вигляд має ікона

Жінка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

Сьогодні, 15 серпня, православні віряни в Україні зустрічають одне з дванадесятих свят — Успіння Пресвятої Богородиці. В народі дата отримала назву Перша Пречиста. Цей день сповнений глибокого духовного сенсу — він символізує кінець земного шляху Діви Марії та її вознесіння на небеса, до вічного життя.

Новини.LIVE розповідає, як і про що молитися Божій Матері, а також ділиться сильною молитвою, яку варто прочитати на Успіння Пресвятої Богородиці.

Успіння Пресвятої Богородиці — про що просять віряни у Божої Матері та як молитися

Українські віряни з давніх-давен вірять, що саме у день Успіння Небесна Заступниця особливо уважно чує кожного, хто звертається до Неї з чистим серцем.

У цей час Її молять про зцілення від хвороб, мир і злагоду в родині, матеріальний добробут, заміжжя, захист від ворогів, духовне зміцнення та благословення на добрі справи. Моляться за інших — особливо за тих, хто хворий, у біді чи стражданні, адже молитва за ближнього вважається найбільш угодною Богородиці. Матір Божа ніколи не залишає без підтримки тих, хто заблукав, хто втратив надію або потребує внутрішніх сил, аби повернутися на шлях правди.

Звертатися до Неї можна не лише в храмі, а й удома, у колі близьких — така спільна молитва набуває особливої сили, бо об'єднує серця у спільному проханні про добро.

Перед молитвою підготуйтеся духовно — варто побути у тиші, відпустити образи та негативні думки. Запаліть свічку або лампадку перед іконою Успіння Пресвятої Богородиці.

Звертайтеся щиро та своїми словами — можна читати відомі молитви, але важливі й власні прохання, вимовлені від душі. Наприкінці варто подякувати Пресвятій Діві за Її заступництво і турботу, навіть якщо відповідь на прохання ще не прийшла.

Ікона Успіння Пресвятої Богородиці

Ікона Успіння Пресвятої Богородиці. Фото: pixabay.com

Сильні молитви на Успіння Пресвятої Богородиці

Молитва перед іконою Успіння Пресвятої Богородиці

О, Діво Маріє, Мати наша, Отець Небесний зробив Тебе Храмом та інструментом Святого Духа, щоб, прийнявши від Тебе плоть, Предвічне Слово увійшло в світ і оселилося з нами.Ти, о Мати, завжди була для нас тією провідною зіркою, яка веде до дому Отця. Як колись в Кані Галилейській Ти говорила до наших праотців, так і нині Ти звертаєшся до нас зі словами: "Зробіть все, що Він вам скаже".

Божий Притулок грішників, будь Господньою поміччю нам, недосконалим і немічним, Своїм Небесним Покровом бережи нас від зла, яке нам постійно загрожує. Скорботним втіха, як Мати, поможи нам, коли в нас вичерпується надія і сили для доброго християнського життя. Разом з нами випроси у Сина Свого хвopим зцiлення та благодать здоров’я душі і тiла для всіх слабких і стpaждаючих. Амінь.

Молитва про захист

Пом'якши серця наші, Свята Богородиця. Нехай згорять у вогні всі напасті наші, а тіснота в душі покине серця наші. На лик твій дивимося, розділяючи твої страждання і на милосердя сподіваємося. Жахнемося ми від року Твого, та зрадіємо силі твоєї і міцності духу. Прости жорстокість нашу, лише в твоїх силах її приборкати.

Про Велика Владичиця, Піднеси молитви наші до Господа і замоли за нас перед Ним гріховні діяння наші. Позбавте нас від смерті раптової і зла всякого. Осяйте розум наш і проводите нас до спасіння. Сподіваємося в надії в ім'я Царства Небесного в руках Господа, Ісуса Христа і його Пресвятого Духа. Амінь.

Молитва до Богородиці про дітей про здоров'я

О, Пресвята Владичице Діво Богородице, спаси і сохрани під покровом Твоїм моїх чад (імена), Усіх юнаків, отроковиць і немовлят, хрещених і безіменних і тих, що в утpoбі матері. Укрий їх ризою Твого материнства, збережи їх в страху Божому і в слухняності батькам, умоли Господа мого і Сина Твого, нехай дасть їм корисне для спасіння їх. Вручаю їх Материнському нагляду Твоєму, бо Ти єси Божественний Покров рабам Твоїм.Матір Божа, введи мене у образ Твого Небесного материнства. Вилікуй душевні і тілесні paни дітей моїх (імена), моїми гріхами нанесені. Вручаю дитину цілком Господеві моєму Ісусу Христу і Твоєму, Пречиста, небесному заступництву. Амінь.

