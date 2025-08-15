Какую молитву прочитать на Успение Пресвятой Богородицы 2025 и как выглядит икона

Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info

Сегодня, 15 августа, православные верующие в Украине встречают один из двунадесятых праздников — Успение Пресвятой Богородицы. В народе дата получила название Первая Пречистая. Этот день полон глубокого духовного смысла — он символизирует конец земного пути Девы Марии и ее вознесение на небеса, к вечной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, как и о чем молиться Божьей Матери, а также делится сильной молитвой, которую стоит прочитать на Успение Пресвятой Богородицы.

Успение Пресвятой Богородицы — о чем просят верующие у Божьей Матери и как молиться

Украинские верующие издавна верят, что именно в день Успения Небесная Заступница особенно внимательно слышит каждого, кто обращается к Ней с чистым сердцем.

В это время Ее молят об исцелении от болезней, мире и согласии в семье, материальном благополучии, замужестве, защите от врагов, духовном укреплении и благословении на добрые дела. Молятся за других — особенно за тех, кто болен, в беде или страдании, ведь молитва за ближнего считается наиболее угодной Богородице. Матерь Божья никогда не оставляет без поддержки тех, кто заблудился, кто потерял надежду или нуждается во внутренних силах, чтобы вернуться на путь истины.

Обращаться к Ней можно не только в храме, но и дома, в кругу близких — такая совместная молитва приобретает особую силу, потому что объединяет сердца в общей просьбе о добре.

Перед молитвой подготовьтесь духовно — стоит побыть в тишине, отпустить обиды и негативные мысли. Зажгите свечу или лампадку перед иконой Успения Пресвятой Богородицы.

Обращайтесь искренне и своими словами — можно читать известные молитвы, но важны и собственные просьбы, произнесенные от души. В конце стоит поблагодарить Пресвятую Деву за Ее заступничество и заботу, даже если ответ на просьбу еще не пришел.

Икона Успения Пресвятой Богородицы

Икона Успения Пресвятой Богородицы. Фото: pixabay.com

Сильные молитвы на Успение Пресвятой Богородицы

Молитва перед иконой Успения Пресвятой Богородицы

О, Дева Мария, Мать наша, Отец Небесный сделал Тебя Храмом и инструментом Святого Духа, чтобы, приняв от Тебя плоть, Предвечное Слово вошло в мир и поселилось с нами.Ты, о Мать, всегда была для нас той путеводной звездой, которая ведет в дом Отца. Как когда-то в Кане Галилейской Ты говорила к нашим праотцам, так и сейчас Ты обращаешься к нам со словами: "Сделайте все, что Он скажет вам".

Божий Приют грешников, будь Господней помощью нам, несовершенным и немощным, Своим Небесным Покровом береги нас от зла, которое нам постоянно угрожает. Скорбящим утешение, как Мать, помоги нам, когда у нас иссякает надежда и силы для хорошей христианской жизни. Вместе с нами испроси у Сына Своего больным исцеления и благодать здоровья души и тела для всех слабых и страждущих. Аминь.

Молитва о защите

Смягчи сердца наши, Святая Богородица. Пусть сгорят в огне все напасти наши, а теснота в душе покинет сердца наши. На лик твой взираем, разделяя твои страдания и на милосердие надеемся. Ужаснемся мы от года Твоего, но возрадуемся силе твоей и крепости духа. Прости жестокость нашу, лишь в твоих силах ее обуздать.

О Великая Владычица, вознеси молитвы наши к Господу и замоли за нас перед Ним греховные деяния наши. Избавьте нас от смерти внезапной и зла всякого. Озарите ум наш и проводите нас ко спасению. Уповаем в надежде во имя Царствия Небесного в руках Господа, Иисуса Христа и его Пресвятого Духа. Аминь.

Молитва к Богородице о детях о здравии

О, Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под покровом Твоим моих чад (имена), всех юношей, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и тех, что в утробе матери. Укрой их ризой Твоего материнства, сохрани их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, пусть даст им полезное для спасения их. Вручаю их Материнскому надзору Твоему, ибо Ты еси Божественный Покров рабам Твоим.Матерь Божия, введи меня в образ Твоего Небесного материнства. Излечи душевные и телесные раны детей моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю ребенка целиком Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному заступничеству. Аминь.

