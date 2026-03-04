Які знаки Зодіаку отримають хороші новини до кінця тижня 2-8 березня 2026

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Всесвіт готує час зцілення та нової життєдайної енергії чотирьом знакам Зодіаку. Як кажуть астрологи, саме цього тижня можуть з'явитися знаки, події, новини, які повернуть у життя позитив.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку чекати на хороші новини до кінця цього тижня.

Реклама

Читайте також:

Овен

Ви могли довго підлаштовуватися під когось, під ситуацію, мовчати там, де хотіли сказати. Але вже з 5 березня цей бар'єр спаде. Ви можете отримати гарні звістки щодо роботи або самореалізації. Є шанс отримати відповідь, на яку ви давно чекали, або підтримку від важливої людини.

Близнюки

Цей тиждень принесе найцінніше — повернення голосу. Ви зможете чітко висловити свої думки та почуття, і це змінить хід подій. До кінця тижня можливі позитивні звістки щодо навчання, документів або співпраці. Розмова, яка довго відкладалася, може завершитися компромісом або навіть чимось надзвичайно приємним. Не бійтеся говорити прямо.

Терези

Вже до кінця тижня ви зможете зняти тягар з душі. Проблема, яка турбувала вас останнім часом, вирішиться через діалог або взаємні поступки. Можливі хороші новини у сфері стосунків або фінансів. Ви зможете домовитися там, де раніше панувала напруга.

Стрілець

Ви відчуєте повернення віри — у себе, у людей, у майбутнє. Останнім часом рутина могла виснажити вас, але вже з 5 березня ситуація почне вирівнюватися. З'явиться новий орієнтир або новина, яка надихне рухатися вперед. Довіряйте інтуїції.

Також ділимося іншими цікавими астрологічними прогнозами

Які знаки Зодіаку накриє хвилею романтики до кінця цього тижня.

Яким знакам Зодіаку щаститиме з грошима до 8 березня.

Яким знакам Зодіаку перший місяць весни принесе величезне натхнення.