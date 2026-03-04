Какие знаки Зодиака ждут позитивные новости до конца недели 2-8 марта 2026

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже до конца этой недели 2-8 марта четырем знакам Зодиака Вселенная готовит время исцеления и новой животворной энергии. Эти счастливчики могут получить знаки, события, новости, которые вернут в жизнь позитив.

Новини.LIVE рассказывает, каким знакам Зодиака ждать хороших новостей до конца этой недели.

Реклама

Читайте также:

Овен

Вы могли долго подстраиваться под кого-то, под ситуацию, молчать там, где хотели сказать. Но уже с 5 марта этот барьер спадет. Вы можете получить хорошие известия относительно работы или самореализации. Есть шанс получить ответ, которого вы давно ждали, или поддержку от важного человека.

Близнецы

Эта неделя принесет самое ценное — возвращение голоса. Вы сможете четко выразить свои мысли и чувства, и это изменит ход событий. К концу недели возможны положительные известия относительно обучения, документов или сотрудничества. Разговор, который долго откладывался, может завершиться компромиссом или даже чем-то чрезвычайно приятным. Не бойтесь говорить прямо.

Весы

Уже к концу недели вы сможете снять груз с души. Проблема, которая беспокоила вас в последнее время, решится через диалог или взаимные уступки. Возможны хорошие новости в сфере отношений или финансов. Вы сможете договориться там, где раньше царило напряжение.

Стрелец

Вы почувствуете возвращение веры — в себя, в людей, в будущее. В последнее время рутина могла истощить вас, но уже с 5 марта ситуация начнет выравниваться. Появится новый ориентир или новость, которая вдохновит двигаться вперед. Доверяйте интуиции.

Также делимся другими интересными астрологическими прогнозами

Какие знаки Зодиака накроет волной романтики до конца этой недели.

Каким знакам Зодиака будет везти с деньгами до 8 марта.

Каким знакам Зодиака первый месяц весны принесет огромное вдохновение.