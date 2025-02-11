Коли народжуються наймстивіші жінки — нумерологи назвали чорні дати

Розлючена жінка кричить. Фото: shutterstock.com

У деякі особливі дати народжуються жінки з потужною енергетикою, яка робить їх сильними та впевненими у собі. Проте, якщо таким жінкам перейти дорогу або розбити серце, слід готуватися до наслідків — вони не прощають, нічого не забувають та вміють майстерно відплачувати за образу.

В які дати народжуються наймстивіші жінки, розповіла нумеролог Катерина Молодієвська.

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Народжені 11 числа

Жінки, народжені 11-го числа, справжні лідерки та володіють дуже потужною інтуїцією. Вони добре відчувають брехню та маніпуляції, тому обдурити їх неможливо. Якщо ви завдасте їм болю, вони знайдуть спосіб відплатити. Ви цього навіть не очікуватимете.

Дівчина у гніві. Фото: google.com

Жінки, народжені 19 числа

Ці жінки нікому не дозволять себе ображати або принижувати. Вони не просто запам'ятовують образи — вони планують ідеальну помсту.

Дата народження — 13-те

Жінки, народжені 13-го числа, завжди розраховують свої кроки наперед. Вони мають дуже сильний характер і не пробачають зради чи підступу. Їхня помста може бути несподіваною, але дуже болючою для того, хто їх образив.

Розлючена жінка дивиться у ноутбук. Фото: freepik.com

День народження — 12-те число

Жінки з числом 12 мають вроджену харизму і легко привертають увагу. Але варто лише зачепити їхні почуття — і вони перетворюються на грозу для кривдника. Їхня зброя — це слова, вони вміють влучно вдарити у найболючіше місце.

Народжені 7-го числа

Жінки, які народилися 7-го числа, дуже розумні та проникливі. Вони ніколи не проявляють агресію відкрито, але їхня помста завжди добре продумана. Вони можуть зробити так, що кривдник сам потрапить у пастку, навіть не розуміючи, що все було підлаштовано. Їхній стиль помсти — холодний, розрахований та невідворотний.

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