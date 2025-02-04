Коли народжуються найбільші брехуни — нумерологи назвали червоні дати

Найбільші брехуни за датою народження — дізнайтеся, хто вони
Деякі люди використовують брехню як спосіб досягнення цілей, інші — щоб справити гарне враження або уникнути відповідальності. Чи знали ви, що брехуна можна розпізнати ще до того, як він до вас заговорить? У будь-якому разі так стверджує наука нумерологія. Певні дати народження вказують на те, що людина схильна до обману, хитрощів та маніпуляцій.
У які дати народжуються найбільші брехуни, розповіла нумеролог Катерина Дубчак.
Коли народжуються найбільші брехуни
Якщо ви хочете дізнатися, хто має найбільшу схильність до неправди, зверніть увагу на ці так звані "червоні" дати:
Народжені 18 числа — майстри маніпуляції
Люди, народжені 18-го числа, вважаються тими, хто найчастіше бреше іншим. Вони можуть легко обманювати навіть найближчих людей і роблять це не просто так, а для досягнення власних цілей. Брехня для них — це інструмент, який допомагає здобути владу, успіх та визнання. Вони розумні, харизматичні та вміло маніпулюють ситуаціями, змушуючи інших вірити в їхню правоту.
День народження 6 або 28 числа — брехня заради любові та визнання
Ті, хто народилися 6-го або 28-го числа, також схильні до брехні, але їхня мотивація трохи інша. Вони хочуть подобатися оточенню та бояться втратити любов і повагу інших людей. Часто їхні обмани здаються невинними, проте з часом можуть призводити до серйозних наслідків. Вони можуть прикрашати правду або приховувати деякі факти, щоб бути краще в очах інших.
Народжені 2 або 24 числа — хитруни непостійні у своїх словах
Люди, народжені 2-го та 24-го числа, часто змінюють свої погляди та переконання. Вони можуть сьогодні говорити одне, а завтра заперечувати власні слова. Це не завжди свідома брехня — просто їхня думка дуже мінлива, а емоції можуть впливати на слова та дії. Через це їм складно довіряти, адже вони самі не завжди знають, що скажуть наступного разу.
@kateryna_nymerolog
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