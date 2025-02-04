Коли народжуються найбільші брехуни — нумерологи назвали червоні дати

Жінка дізналася, що чоловік їй бреше. Фото: shutterstock.com

Деякі люди використовують брехню як спосіб досягнення цілей, інші — щоб справити гарне враження або уникнути відповідальності. Чи знали ви, що брехуна можна розпізнати ще до того, як він до вас заговорить? У будь-якому разі так стверджує наука нумерологія. Певні дати народження вказують на те, що людина схильна до обману, хитрощів та маніпуляцій.

У які дати народжуються найбільші брехуни, розповіла нумеролог Катерина Дубчак.

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Коли народжуються найбільші брехуни

Якщо ви хочете дізнатися, хто має найбільшу схильність до неправди, зверніть увагу на ці так звані "червоні" дати:

Народжені 18 числа — майстри маніпуляції

Люди, народжені 18-го числа, вважаються тими, хто найчастіше бреше іншим. Вони можуть легко обманювати навіть найближчих людей і роблять це не просто так, а для досягнення власних цілей. Брехня для них — це інструмент, який допомагає здобути владу, успіх та визнання. Вони розумні, харизматичні та вміло маніпулюють ситуаціями, змушуючи інших вірити в їхню правоту.

Чоловік підозрює дівчину у брехні. Фото: shutterstock.com

День народження 6 або 28 числа — брехня заради любові та визнання

Ті, хто народилися 6-го або 28-го числа, також схильні до брехні, але їхня мотивація трохи інша. Вони хочуть подобатися оточенню та бояться втратити любов і повагу інших людей. Часто їхні обмани здаються невинними, проте з часом можуть призводити до серйозних наслідків. Вони можуть прикрашати правду або приховувати деякі факти, щоб бути краще в очах інших.

Народжені 2 або 24 числа — хитруни непостійні у своїх словах

Люди, народжені 2-го та 24-го числа, часто змінюють свої погляди та переконання. Вони можуть сьогодні говорити одне, а завтра заперечувати власні слова. Це не завжди свідома брехня — просто їхня думка дуже мінлива, а емоції можуть впливати на слова та дії. Через це їм складно довіряти, адже вони самі не завжди знають, що скажуть наступного разу.

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