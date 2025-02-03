Коли народжуються улюбленці долі — нумерологи назвали точний час

Усміхнена дівчина з рудим волоссям. Фото: freepik.com

Нумерологи стверджують, що час народження це не просто якийсь факт з життя людини, а справжній ключ до розгадки її характеру та долі. Адже кожна година та навіть хвилина наповнена своєю унікальною енергією, що визначає життєвий шлях. Деякі проміжки часу вважаються особливо сприятливими.

Коли саме народжуються щасливчики, яким доля підносить неймовірні подарунки, пише "РадіоТрек".

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Час народження справжніх улюбленців долі

Від 02:00 до 04:00

У цей час народжуються активні та цілеспрямовані люди, які завжди прагнуть нового досвіду. Їх енергія і жага до змін роблять їх справжніми шукачами пригод. Доля завжди відкриває нові можливості та перспективи перед такими особистостями.

Від 06:00 до 08:00

Народжені в ці години є справжніми лідерами. Амбітні та ініціативні люди, які не бояться брати на себе відповідальність. Вони досягають успіху завдяки своїй цілеспрямованості та організаторським здібностям. Доля часто підносить їм особливі дари, якими ці щасливчики вміло користуються.

Чоловік у костюмі йде по вулиці. Фото: freepik.com

Від 10:00 до 12:00

Люди, які народжуються в цей час, вирізняються високою активністю та енергійністю. Вони мають чудові комунікативні навички, легко знаходять спільну мову з іншими та мають багато добрих знайомих та друзів. Такі якості відкривають перед ними двері до значних успіхів у соціальній сфері.

Від 12:00 до 14:00

Ці години приносять на світ амбітних і працьовитих людей, яких можна назвати улюбленцями долі. Їх наполегливість і прагнення до зростання дозволяють їм отримувати численні подарунки від життя, досягаючи поставлених цілей у всіх сферах.

Ділова жінка посміхається. Фото: freepik.com

Від 14:00 до 16:00

Люди, народжені в цей період, є справжніми авантюристами. Вони не бояться випробовувати свої сили та кидати виклик долі, що завжди приводить до нових, часто несподіваних, успіхів. Їх ризикова поведінка компенсується покровительством вищих сил.

Від 22:00 до 24:00

Народжені у цей часовий проміжок точно знають, чого хочуть від життя. Амбітні та наполегливі, вони завжди готові скористатися можливостями, що відкриваються перед ними. Доля дає їм безліч подарунків, адже вони вміють цілеспрямовано рухатися до успіху.

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