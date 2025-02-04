Когда рождаются самые большие лжецы — нумерологи назвали красные даты

Самые большие лжецы по дате рождения — узнайте, кто они
Некоторые люди используют ложь как способ достижения целей, другие — чтобы произвести хорошее впечатление или избежать ответственности. Знали ли вы, что лжеца можно распознать еще до того, как он к вам заговорит? Во всяком случае так утверждает наука нумерология. Определенные даты рождения указывают на то, что человек склонен к обману, хитрости и манипуляциям.
В какие даты рождаются самые большие лжецы, рассказала нумеролог Екатерина Дубчак.
Когда рождаются самые большие лжецы
Если вы хотите узнать, кто имеет наибольшую склонность ко лжи, обратите внимание на эти так называемые "красные" даты:
Рожденные 18 числа — мастера манипуляции
Люди, рожденные 18-го числа, считаются теми, кто чаще всего лжет другим. Они могут легко обманывать даже самых близких людей и делают это не просто так, а для достижения собственных целей. Ложь для них — это инструмент, который помогает получить власть, успех и признание. Они умны, харизматичны и умело манипулируют ситуациями, заставляя других верить в их правоту.
День рождения 6 или 28 числа — ложь ради любви и признания
Те, кто родился 6-го или 28-го числа, также склонны ко лжи, но их мотивация немного другая. Они хотят нравиться окружающим и боятся потерять любовь и уважение других людей. Часто их обманы кажутся невинными, однако со временем могут приводить к серьезным последствиям. Они могут приукрашивать правду или скрывать некоторые факты, чтобы быть лучше в глазах других.
Рожденные 2 или 24 числа — хитрецы непостоянны в своих словах
Люди, рожденные 2-го и 24-го числа, часто меняют свои взгляды и убеждения. Они могут сегодня говорить одно, а завтра отрицать собственные слова. Это не всегда сознательная ложь — просто их мнение очень изменчиво, а эмоции могут влиять на слова и действия. Поэтому им сложно доверять, ведь они сами не всегда знают, что скажут в следующий раз.
@kateryna_nymerolog
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