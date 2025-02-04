Когда рождаются самые большие лжецы — нумерологи назвали красные даты

Женщина узнала, что муж ей врет. Фото: shutterstock.com

Некоторые люди используют ложь как способ достижения целей, другие — чтобы произвести хорошее впечатление или избежать ответственности. Знали ли вы, что лжеца можно распознать еще до того, как он к вам заговорит? Во всяком случае так утверждает наука нумерология. Определенные даты рождения указывают на то, что человек склонен к обману, хитрости и манипуляциям.

В какие даты рождаются самые большие лжецы, рассказала нумеролог Екатерина Дубчак.

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Если вы хотите узнать, кто имеет наибольшую склонность ко лжи, обратите внимание на эти так называемые "красные" даты:

Рожденные 18 числа — мастера манипуляции

Люди, рожденные 18-го числа, считаются теми, кто чаще всего лжет другим. Они могут легко обманывать даже самых близких людей и делают это не просто так, а для достижения собственных целей. Ложь для них — это инструмент, который помогает получить власть, успех и признание. Они умны, харизматичны и умело манипулируют ситуациями, заставляя других верить в их правоту.

Мужчина подозревает девушку во лжи. Фото: shutterstock.com

День рождения 6 или 28 числа — ложь ради любви и признания

Те, кто родился 6-го или 28-го числа, также склонны ко лжи, но их мотивация немного другая. Они хотят нравиться окружающим и боятся потерять любовь и уважение других людей. Часто их обманы кажутся невинными, однако со временем могут приводить к серьезным последствиям. Они могут приукрашивать правду или скрывать некоторые факты, чтобы быть лучше в глазах других.

Рожденные 2 или 24 числа — хитрецы непостоянны в своих словах

Люди, рожденные 2-го и 24-го числа, часто меняют свои взгляды и убеждения. Они могут сегодня говорить одно, а завтра отрицать собственные слова. Это не всегда сознательная ложь — просто их мнение очень изменчиво, а эмоции могут влиять на слова и действия. Поэтому им сложно доверять, ведь они сами не всегда знают, что скажут в следующий раз.

@kateryna_nymerolog Лжецы по дате рождения 😤 Обязательно подпишись ✍️👉 Обязательно подпишись ✍️👉 ♬ Paris - 3Hzwave

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