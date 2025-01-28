У ці дати народжуються безжальні аб'юзери — нумеролог попередила

Чоловік кричить на жінку. Фото: freepik.com

Чи може дата народження визначати наші риси характеру та поведінку у стосунках? Нумерологи стверджують, що це справді так. Адже кожне число несе свій сенс та свою енергію, яка може проявлятися по-різному. Зокрема, деякі дати народження наділяють людей схильністю до агресивної чи аб'юзивної поведінки.

Нумерологиня Валерія Мартиненко в коментарі виданню "Фокус" розповіла, які дати можуть бути пов'язані з проявами насильства, агресії, домінування та маніпуляції.

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Дата народження може наділити людину як лідерськими якостями, так і схильністю до жорстокості або домінування у стосунках. Адже, як пояснила експертка, у нумерології кожне число має свою унікальну енергію, яка може проявлятися як у позитивному ("плюс"), так і в негативному ("мінус") аспектах. Ці прояви залежать від того, як людина використовує свої таланти та здібності.

Якщо енергія у "плюсі", людина правильно використовує потенціал числа, а отже проявляє свої позитивні якості, досягаючи гармонії.

Якщо енергія у "мінусі", то це свідчить про неправильне використання енергії числа, що призводить до негативних проявів у характері та поведінці.

Таким чином, розуміння "плюсів" та "мінусів" числа допомагає людині усвідомити свої сильні та слабкі сторони, працювати над собою та прагнути до гармонійного розвитку.

Жінка проявляє аб'юз до чоловіка. Фото: istockphoto.com

Які дати народження можуть бути пов'язані з аб'юзивною поведінкою

Люди народжені у ці дати можуть проявляти аб'юзивну поведінку до свого партнера, якщо неправильно використовують енергію числа:

1, 10, 19, 28, 31 — енергія лідерства

У "плюсі" люди народжені у ці дати є природженими лідерами, вони впевнені в собі та здатні вести за собою.

Якщо число у "мінусі", такі особи стають егоцентричними, авторитарними та агресивними. Вони прагнуть абсолютного контролю, часто нехтуючи інтересами та почуттями коханої людини.

4, 13, 22, 31 — сила та твердість

Число у "плюсі" — людина практична, наполеглива, прагне до стабільності у житті. Вона бере на себе відповідальність та діє рішуче.

У "мінусі" вони можуть проявляти фізичну агресію, жорстокість, впертість та невміння йти на компроміс. У стосунках такі люди схильні нав'язувати свої правила, що призводить до психологічного тиску.

8, 17, 26 — енергія влади, контролю та грошей

Люди народжені у ці дати, які правильно використовують енергію числа, неймовірно амбітні, здатні досягати великих цілей та фінансового успіху.

У негативному аспекті ці числа пов'язуються з жорстокістю та прагненням до повного контролю. Такі люди можуть бути безжальними та використовувати свої ресурси для пригнічення інших і маніпулювання партнером.

7, 16, 25 — розум та саморозвиток

У "плюсі" люди народжені у такі дати мають глибокий розум, схильність до саморозвитку та аналізу.

Проте "у мінусі" проявляють байдужість до партнера, критикують, зберігають емоційну дистанцію.

9, 18, 27 — любов та творчість

Люди, які правильно використовують енергію дати свого народження, наповнені любов'ю та турботою, якою прагнуть ділитися з іншими. Вони вміють співчувати та готові прийти на допомогу. Як правило, у них дуже добре розвинені різні творчі здібності.

Якщо людина не навчилася використовувати енергію числа, вона схильна до драматизму та надмірної емоційності. Такі особи часто маніпулюють своїм партнером, викликаючи почуття провини.

Чоловік та жінка сперечаються. Фото: shutterstock.com

Число з особливою енергетикою

Енергетично сильне число 11 — символ сили

В "плюсі" такі люди можуть створювати шедеври, втілювати у життя великі ідеї та проєкти. Вони позитивно впливають на інших своїм натхненням та енергією.

Проте, у "мінусі" такі люди руйнують усе навколо через невміння контролювати агресію та емоції.

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