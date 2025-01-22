У які дати народжуються найкращі батьки — нумерологія

Батьки фотографуються з донькою. Фото: freepik.com

Числа оточують нас скрізь. Здається все життя складається з числових закономірностей. Тож, не дивно, що виникла така наука, як нумерологія, яка вчить нас, як дати народження впливають на риси характеру та життєвий шлях кожної людини. Зокрема, вона може вказати на те, хто має особливий дар бути чудовими батьками.

У які дати народжуються найкращі батьки, розповіла нумерологиня Богдана Йовенко.

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За словами нумеролога, люди, які народилися в дати, що містять цифри 2 і 6, мають особливі риси, що роблять їх найкращими батьками.

Ці цифри наділяють своїх власників чуйністю, бажанням піклуватися. Вони є природженими наставниками, які ставлять потреби своїх дітей на перше місце, розуміють дитячі емоції, створюють комфорт і безпеку.

Такі батьки не лише забезпечують матеріальні потреби, але й приділяють багато уваги розвитку особистості дитини, її талантів та мрій.

Тепла сімейна зустріч. Фото: freepik.com

Інші числа, що впливають на батьківські якості

Богдана Йовенко також зазначила, що хорошими батьками можуть бути люди народжені у такі дати 3, 13, 23. Проте "трійки" можуть бути трохи холодними й ставити кар'єру на перше місце. Важливо, щоб такі батьки знаходили баланс між роботою і сімейним життям, адже їхня схильність до самореалізації може часом відволікати від виховання.

Також гарні батьки, які у даті народження мають числа 7 та 8. Проте їх основний мінус — гіперопіка. Вони прагнуть захистити своїх дітей від усіх негараздів, іноді переходячи межі. Такі батьки повинні навчитися довіряти своїм дітям і дозволяти їм робити власні помилки.

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