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Лучшие родители рождаются в даты с этими двумя цифрами

22 января 2025 19:53
Светлана Конюшенко - Редактор
В какие даты рождаются самые лучшие родители — нумерология
Родители фотографируются с дочкой. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Числа окружают нас повсюду. Кажется, вся жизнь состоит из числовых закономерностей. Неудивительно, что возникла такая наука как нумерология, которая учит нас, как даты рождения влияют на черты характера и жизненный путь каждого человека. В частности, она может указать на то, кто имеет особый дар быть отличными родителями.

В какие даты рождаются лучшие родители, рассказала нумеролог Богдана Йовенко.

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По словам нумеролога, люди, которые родились в даты, содержащие цифры 2 и 6, имеют особые черты, делающие их лучшими родителями.

Эти цифры наделяют своих владельцев чуткостью, желанием заботиться. Они являются прирожденными наставниками, которые ставят потребности своих детей на первое место, понимают детские эмоции, создают комфорт и безопасность. 

Такие родители не только обеспечивают материальные потребности, но и уделяют много внимания развитию личности ребенка, его талантов и мечтаний.

 

В какие даты рождаются лучшие родители, которые дарят своим детям любовь и заботу
Теплая семейная встреча. Фото: freepik.com

Другие числа, влияющие на родительские качества

Богдана Йовенко также отметила, что хорошими родителями могут быть люди рожденные в такие даты 3, 13, 23. Однако "тройки" могут быть немного холодными и ставить карьеру на первое место. Важно, чтобы такие родители находили баланс между работой и семейной жизнью, ведь их склонность к самореализации может порой отвлекать от воспитания.

Также хороши родители, у которых в дате рождения есть числа 7 и 8. Однако их основной минус — гиперопека. Они стремятся оградить своих детей от всех невзгод, иногда переходя границы. Такие родители должны научиться доверять своим детям и позволять им совершать собственные ошибки.

 

@dana_numerologist

А вы согласны с такими словам? Пишите Ваше мнение в комментариях 😌 #нумерология #батькитадіти #родители #дети #найкращібатьки

♬ оригинальный звук - dana.numerologist

Ранее мы писали, когда рождаются люди с самым крепким здоровьем.

Напомним, также мы рассказывали, в какие даты рождаются самые умные женщины.

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11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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