В эти даты рождаются безжалостные абьюзеры — нумеролог предупредила

Мужчина кричит на женщину. Фото: freepik.com

Может ли дата рождения определять наши черты характера и поведение в отношениях? Нумерологи утверждают, что это действительно так. Ведь каждое число несет свой смысл и свою энергию, которая может проявляться по-разному. В частности, некоторые даты рождения наделяют людей склонностью к агрессивному или абьюзивному поведению.

Нумеролог Валерия Мартыненко в комментарии изданию "Фокус" рассказала, какие даты могут быть связаны с проявлениями насилия, агрессии, доминирования и манипуляции.

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Дата рождения может наделить человека как лидерскими качествами, так и склонностью к жестокости или доминированию в отношениях. Ведь, как пояснила эксперт, в нумерологии каждое число имеет свою уникальную энергию, которая может проявляться как в положительном ("плюс"), так и в отрицательном ("минус") аспектах. Эти проявления зависят от того, как человек использует свои таланты и способности.

Если энергия в "плюсе", человек правильно использует потенциал числа, а значит проявляет свои положительные качества, достигая гармонии.

Если энергия в "минусе", то это свидетельствует о неправильном использовании энергии числа, что приводит к негативным проявлениям в характере и поведении.

Таким образом, понимание "плюсов" и "минусов" числа помогает человеку осознать свои сильные и слабые стороны, работать над собой и стремиться к гармоничному развитию.

Женщина проявляет абьюз к мужчине. Фото: istockphoto.com

Какие даты рождения могут быть связаны с абьюзивным поведением

Люди рожденные в эти даты могут проявлять абьюзивное поведение к своему партнеру, если неправильно используют энергию числа:

1, 10, 19, 28, 31 — энергия лидерства

В "плюсе" люди рожденные в эти даты являются прирожденными лидерами, они уверены в себе и способны вести за собой.

Если число в "минусе", такие личности становятся эгоцентричными, авторитарными и агрессивными. Они стремятся к абсолютному контролю, часто пренебрегая интересами и чувствами любимого человека.

4, 13, 22, 31 — сила и твердость

Число в "плюсе" — человек практичный, настойчивый, стремится к стабильности в жизни. Он берет на себя ответственность и действует решительно.

В "минусе" они могут проявлять физическую агрессию, жестокость, упрямство и неумение идти на компромисс. В отношениях такие люди склонны навязывать свои правила, что приводит к психологическому давлению.

8, 17, 26 — энергия власти, контроля и денег

Люди рожденные в эти даты, которые правильно используют энергию числа, невероятно амбициозны, способны достигать больших целей и финансового успеха.

В негативном аспекте эти числа связываются с жестокостью и стремлением к полному контролю. Такие люди могут быть безжалостными и использовать свои ресурсы для подавления других и манипулирования партнером.

7, 16, 25 — ум и саморазвитие

В "плюсе" люди рожденные в такие даты имеют глубокий ум, склонность к саморазвитию и анализу.

Однако "в минусе" проявляют равнодушие к партнеру, критикуют, сохраняют эмоциональную дистанцию.

9, 18, 27 — любовь и творчество

Люди, правильно использующие энергию даты своего рождения, наполнены любовью и заботой, которой стремятся делиться с другими. Они умеют сочувствовать и готовы прийти на помощь. Как правило, у них очень хорошо развиты различные творческие способности.

Если человек не научился использовать энергию числа, он склонен к драматизму и чрезмерной эмоциональности. Такие личности часто манипулируют своим партнером, вызывая чувство вины.

Мужчина и женщина спорят. Фото: shutterstock.com

Число с особой энергетикой

Энергетически сильное число 11 — символ силы

В "плюсе" такие люди могут создавать шедевры, воплощать в жизнь большие идеи и проекты. Они положительно влияют на других своим вдохновением и энергией.

Однако в "минусе" такие люди разрушают все вокруг из-за неумения контролировать агрессию и эмоции.

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