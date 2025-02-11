Когда рождаются самые мстительные женщины — нумерологи назвали черные даты

Разъяренная женщина кричит. Фото: shutterstock.com

В некоторые особые даты рождаются женщины с мощной энергетикой, которая делает их сильными и уверенными в себе. Однако, если таким женщинам перейти дорогу или разбить сердце, следует готовиться к последствиям — они не прощают, ничего не забывают и умеют искусно отплачивать за обиду.

В какие даты рождаются самые мстительные женщины, рассказала нумеролог Екатерина Молодиевская.

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Рожденные 11-го числа

Женщины, рожденные 11-го числа, настоящие лидеры и обладают очень мощной интуицией. Они хорошо чувствуют ложь и манипуляции, поэтому обмануть их невозможно. Если вы причините им боль, они найдут способ отплатить. Вы этого даже не будете ожидать.

Девушка в гневе. Фото: google.com

Женщины, рожденные 19-го числа

Эти женщины никому не позволят себя оскорблять или унижать. Они не просто запоминают обиды — они планируют идеальную месть.

Дата рождения — 13

Женщины, рожденные 13-го числа, всегда рассчитывают свои шаги наперед. Они имеют очень сильный характер и не прощают измены или обмана. Их месть может быть неожиданной, но очень болезненной для того, кто их обидел.

Разъяренная женщина смотрит в ноутбук. Фото: freepik.com

День рождения — 12-го числа

Женщины с числом 12 обладают врожденной харизмой и легко привлекают внимание. Но стоит только задеть их чувства и они превращаются в грозу для обидчика. Их оружие — это слова, они умеют метко ударить в самое больное место.

Рожденные 7-го числа

Женщины, которые родились 7-го числа, очень умные и проницательные. Они никогда не проявляют агрессию открыто, но их месть всегда хорошо продумана. Они могут сделать так, что обидчик сам попадет в ловушку, даже не понимая, что все было подстроено. Их стиль мести — холодный, рассчитанный и неотвратимый.

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