Коли народжуються справжні багатії — нумерологи назвали дати

Красива дівчина з грошима в руках. Фото: freepik.com

Чи замислювалися ви, що дата народження може впливати на вашу фінансову спроможність? Нумерологи вважають, що деякі числа наділяють своїх носіїв особливими енергіями, які допомагають їм досягати багатства, успіху та достатку.

У які дати народжуються справжні багатії, які вміють заробляти гроші та накопичувати свої статки, дізнавайтесь далі у статті Новини.LIVE.

Читайте також:

Справжні багатії за датою народження

Нумерологи виділили цілих десять дат, власники яких так чи інакше мають гроші та досягають великих успіхів у фінансовій сфері.

Народжені 11 або 29 числа — лідери та наставники

Люди, народжені 11-гоабо 29-го числа, володіють потужною енергією впливу. Вони можуть вести за собою натовпи, розкривати потенціал інших і створювати успішні команди. Вони не просто працюють над власним успіхом, а й допомагають оточенню досягати високих результатів. Їхній талант — у мотивації, наставництві та розвитку масштабних проєктів.

Саме 11 жовтня народився американський бізнесмен німецького походження Пітер Тіль, який разом з вихідцем з України Максом Левчином заснував платіжну систему PayPal і був її генеральним директором.

Бізнесмен Пітер Тіль. Фото: Marco Bello

Ті, хто народився 10 або 28 числа — енергія мільярдерів

Дата народження 10 або 28 числа зустрічається у багатьох мільярдерів. Це люди, які мають енергію шаленої удачі, успіху та фінансової стабільності. Вони знають, як заробляти та насолоджуватися життям, легко залучають гроші та створюють прибуткові проєкти. Їхній шлях — це кайф від роботи та життя в достатку.

До прикладу, американський підприємець та мільярдер Ілон Маск народився саме 28 червня. А 28 жовтня народився засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс.

Ілон Маск та Білл Гейтс. Колаж: Новини.LIVE

День народження 4 або 31 числа — народжені для бізнесу

Люди, народжені 4-го або 31-го числа, мають одну з найсильніших енергій у сфері фінансів. Вони буквально створені для підприємництва, масштабних угод і великих сум на рахунках. Це люди, які не бояться ризикувати, впевнено будують власний бізнес і досягають фінансової незалежності завдяки праці та стратегії.

4 червня народився американсько-французький бізнесмен, співзасновник і генеральний директор компанії Snap Inc Еван Томас Шпігель.

Бізнесмен Еван Томас Шпігель. Фото: worldkings.org

Народжені 21 або 22 числа — безмежні можливості

Ті, хто народився 21-го та 22-го числа, мають унікальну здатність мислити без обмежень. Вони здатні створювати інноваційні проєкти, керувати великими командами та просувати свої ідеї у світ. Їхній успіх залежить від сміливості та здатності масштабувати свої досягнення.

Найяскравіший приклад американський науковець, розробник пошукової системи та співзасновник компанії "Google" Сергій Брін, який народився 21 серпня.

Науковець Сергій Брін. Фото: James Duncan Davidson/O'Reilly Media

Люди, які народилися 15 числа — енергія матеріального достатку

Дата народження 15 числа наділяє своїх власників особливою потужною енергією у сфері фінансів. Це так звана "енергія диявола", яка дозволяє їм не погоджуватися на менше і не бути зручними для інших. Вони мають всі шанси досягти величезного успіху, якщо зосередяться на власних амбіціях та потенціалі.

Цікаво, що 15 березня народився американський співак, актор і музичний продюсер Will.i.am, який є одним з творців і солістів групи Black Eyed Peas.

Співак Will.i.am. Фото: James Shaw/REX/Shutterstock

Народжені 19 числа — енергія мільйонерів

Ті, хто народилися 19-го числа, володіють енергією популярності, впливу та масштабного фінансового успіху. Вони мають бути на увазі, використовувати свою харизму та розкривати свої здібності через маси людей. Їхнє призначення — бути прикладом, вести за собою та досягати значних результатів у фінансовій сфері.

Багато знаменитостей народилися 19-го числа серед них актори Джаред Падалекі, Брюс Вілліс, Кейт Хадсон та інфлюенсерка Кендалл Дженнер.

Інфлюенсерка Кендалл Дженнер. Фото: StyleCaster

Раніше ми писали, коли народжуються найбільші брехуни та майстри маніпуляцій.

Нагадаємо, ми розповідали, о котрій народжуються справжні улюбленці долі, яким в усьому щастить.

Також пропонуємо дізнатися, у які дати народжуються люди з найміцнішим здоров'ям.