Яким знакам Зодіаку загрожують дрібні негаразди до 15 червня 2026: Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, яким буде непросто найближчим часом у роботі, фінансах та особистому житті. Період до 15 червня може принести несподівані затримки, дрібні помилки та ситуації, які змусять понервувати.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку слід бути уважними та діяти обережно.

Близнюки — карта Таро "Сімка Мечів"

Вам загрожують неочевидні помилки та плутанина в інформації. "Сімка Мечів" попереджає: особливо уважними варто бути під час підписання документів, покупок онлайн та обговорення робочих питань. Перш ніж погоджуватися на будь-які домовленості, перевіряйте все двічі.

Скорпіон — карта Таро "Четвірка Кубків"

"Четвірка Кубків" попереджає, що дрібні негаразди можуть виникнути через втому та неуважність. Ви ризикуєте проігнорувати хорошу можливість або важливе повідомлення. Також до 15 червня можливі невеликі затримки у справах, скасування зустрічей або зміни планів в останню хвилину. Варто проявити гнучкість, щоб уникнути проблем.

Козеріг — карта Таро "Двійка Пентаклів"

На цьому тижні ви буквально перевантажені справами. Ви намагатиметесь вирішувати десятки питань. Але поспіх може призвести до фатальної помилки. Особливу увагу варто приділити фінансовим питанням. Ймовірні зайві витрати через неуважність або спонтанні покупки.

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Риби — карта Таро "Місяць"

"Місяць" попереджає про ілюзії, непорозуміння та хибні висновки. До 15 червня вам може здаватися, що ситуація набагато складніша, ніж є насправді. Дрібні негаразди можуть виникати через поспішні рішення або довіру до неперевіреної інформації. Не варто робити висновки лише на основі чуток чи власних припущень. Дайте собі час усе обдумати.

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