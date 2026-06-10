Каким знакам Зодиака грозят мелкие неприятности до 15 июня 2026: Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которым в ближайшее время придется нелегко в работе, финансах и личной жизни. Период до 15 июня может принести неожиданные задержки, мелкие ошибки и ситуации, которые заставят понервничать.

Новини.LIVE рассказывает, каким знакам Зодиака следует быть внимательными и действовать осторожно.

Близнецы — карта Таро "Семерка Мечей"

Вам грозят неочевидные ошибки и путаница в информации. "Семерка Мечей" предупреждает: особенно внимательными стоит быть при подписании документов, покупках онлайн и обсуждении рабочих вопросов. Прежде чем соглашаться на какие-либо договоренности, проверяйте все дважды.

Скорпион — карта Таро "Четверка Кубков"

"Четверка Кубков" предупреждает, что мелкие неприятности могут возникнуть из-за усталости и невнимательности. Вы рискуете пропустить хорошую возможность или важное сообщение. Также до 15 июня возможны небольшие задержки в делах, отмена встреч или изменения планов в последнюю минуту. Стоит проявить гибкость, чтобы избежать проблем.

Козерог — карта Таро "Двойка Пентаклей"

На этой неделе вы буквально перегружены делами. Вы будете пытаться решать десятки вопросов. Но спешка может привести к роковой ошибке. Особое внимание стоит уделить финансовым вопросам. Вероятны лишние расходы из-за невнимательности или спонтанных покупок.

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Рыбы — карта Таро "Луна"

"Луна" предупреждает об иллюзиях, недоразумениях и ложных выводах. До 15 июня вам может казаться, что ситуация гораздо сложнее, чем на самом деле. Мелкие неприятности могут возникать из-за поспешных решений или доверия к непроверенной информации. Не стоит делать выводы только на основе слухов или собственных предположений. Дайте себе время все обдумать.

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