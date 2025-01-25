Яким знакам Зодіаку слід чекати на конфлікти 27 січня-2 лютого — прогноз по картах Таро

Тарологиня з картами Таро. Фото: Freepik

Для представників кількох знаків зодіакального кола наступний тиждень з 27 січня до другого лютого буде періодом конфліктів, конкуренції і розчарувань. Тарологи розповіли, в житті яких знаків Зодіаку в цей період будуть перешкоди на шляху до нормального спілкування з оточуючими.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Для деяких знаків зодіакального кола наступний тиждень виявиться не дуже легким. Справа в тому, що тарологічні карти, які їм випали в цей період, вказують на проблеми з оточенням. Щоб зрозуміти, чи стосується це і вас, дізнайтеся, чи входите ви до списку таких знаків Зодіаку.

Знаки Зодіаку, які посваряться з оточенням 27 січня-другого лютого

Рак — карта Таро "П’ятірка Жезлів"

Наступного тижня представники цього знака Зодіаку потраплять у конфліктну ситуацію або відчують справжню конкуренцію. Тарологічна карта, яка випала людям під цим зодіакальним знаком, символізує справжню боротьбу і необхідність стояти на захисті власних інтересів.

Тарологи рекомендують людям, народженим під цим знаком Зодіаку, вірити власним здібностям вирішувати різні суперечки на конструктивному рівні. До того ж, вам варто прийняти цей період як можливість зміцнити власні позиції.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Pinterest

Стрілець — карта Таро "Трійка Мечів"

Наступного тижня у представників цього знака Зодіаку можуть виникнути проблеми з емоційним станом або розчарування, що вплине на їхнє спілкування з оточуючими. Тарологічна карта, яка випала цим людям у період з 27 січня до другого лютого, символізує справжній біль. Однак, цей біль відкриє шлях Стрільців до зцілення.

Тарологи радять довіряти власним почуттям і відпустити старі образи, а також прийняти цей час, як можливість відновитися в емоційному плані.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Pinterest

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