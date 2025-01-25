Каким знакам Зодиака стоит ждать конфликтов 27 января-2 февраля — прогноз по картам Таро

Таролог с картами Таро. Фото: Freepik

Для представителей нескольких знаков зодиакального круга следующая неделя с 27 января до второго февраля будет периодом конфликтов, конкуренции и разочарований. Тарологи рассказали, в жизни каких знаков Зодиака в этот период будут препятствия на пути к нормальному общению с окружающими.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Для некоторых знаков зодиакального круга следующая неделя окажется не очень легкой. Дело в том, что тарологические карты, которые им выпали в этот период, указывают на проблемы с окружением. Чтобы понять, касается ли это и вас, узнайте, входите ли вы в список таких знаков Зодиака.

Знаки Зодиака, которые поссорятся с окружением 27 января-второго февраля

Рак — карта Таро "Пятерка Жезлов"

На следующей неделе представители этого знака Зодиака попадут в конфликтную ситуацию или почувствуют настоящую конкуренцию. Тарологическая карта, которая выпала людям под этим зодиакальным знаком, символизирует настоящую борьбу и необходимость стоять на защите собственных интересов.

Тарологи рекомендуют людям, рожденным под этим знаком Зодиака, верить собственным способностям решать различные споры на конструктивном уровне. К тому же, вам стоит принять этот период как возможность укрепить собственные позиции.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Pinterest

Стрелец — карта Таро "Тройка Мечей"

На следующей неделе у представителей этого знака Зодиака могут возникнуть проблемы с эмоциональным состоянием или разочарование, что повлияет на их общение с окружающими. Тарологическая карта, которая выпала этим людям в период с 27 января до второго февраля, символизирует настоящую боль. Однако, эта боль откроет путь Стрельцов к исцелению.

Тарологи советуют доверять собственным чувствам и отпустить старые обиды, а также принять это время, как возможность восстановиться в эмоциональном плане.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Pinterest

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