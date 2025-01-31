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Цим знакам Зодіаку Таро обіцяє гроші у Молодик до 12 лютого

31 січня 2025 03:55
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Які знаки Зодіаку отримають гроші у Молодик до 12 лютого 2025 — Таро прогноз
Тарологиня з картою Таро. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

У середу, 29 січня, розпочався Молодик, дія якого буде відчуватися аж до 12 лютого, тому варто бути насторожі в цей момент. Тарологиня Анжела Перл розповіла, яким знакам Зодіаку пощастить у фінансовому плані в цей період, адже ці люди отримають за свої серйозні зусилля гарні гроші.

Про це Анжела Перл розповіла на своєму каналі в YouTube.

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Телець — карта Таро "Туз Пентаклів"

Ця тарологічна карта вважається картою прибутку, тому до 12 лютого представникам цього зодіакального знаку пощастить отримати непогану суму грошей. Справа в тому, що на роботі до людей під цим знаком Зодіаку прийде новий клієнт, а ще їм вдасться отримати доволі вигідну пропозицію стосовно своєї кар’єри.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: УНІАН

Діва — карта Таро "Дев’ятка Пентаклів"

У період Молодика представникам цього знака Зодіаку вдасться отримати гроші, причому, ті, які вони заслужили. Можливо, до 12 лютого Діви робитимуть покупки або укладатимуть угоди. В бізнесі Діви можуть отримати гарний дохід, а тарологічна карта символізує кульмінацію фінансового процесу.

Тарологи кажуть, що представники Діви отримають непоганий результат власних дій, а також стабільність і впевненість у завтрашньому дні.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: УНІАН

Стрілець — карта Таро "Сім Пентаклів"

До 12 лютого представники цього зодіакального знаку отримають гроші за проведену роботу та сили, які вони в неї вклали. Тарологи наголошують, що люди, народжені під зодіакальним знаком Стрілець, пройшли майже цілий шлях, тому без проблем можуть мати фінансовий успіх.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: УНІАН

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