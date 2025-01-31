Які знаки Зодіаку отримають гроші у Молодик до 12 лютого 2025 — Таро прогноз

Тарологиня з картою Таро. Фото: Freepik

У середу, 29 січня, розпочався Молодик, дія якого буде відчуватися аж до 12 лютого, тому варто бути насторожі в цей момент. Тарологиня Анжела Перл розповіла, яким знакам Зодіаку пощастить у фінансовому плані в цей період, адже ці люди отримають за свої серйозні зусилля гарні гроші.

Про це Анжела Перл розповіла на своєму каналі в YouTube.

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Знаки Зодіаку, яким Молодик до 12 лютого принесе фінанси за Таро

Телець — карта Таро "Туз Пентаклів"

Ця тарологічна карта вважається картою прибутку, тому до 12 лютого представникам цього зодіакального знаку пощастить отримати непогану суму грошей. Справа в тому, що на роботі до людей під цим знаком Зодіаку прийде новий клієнт, а ще їм вдасться отримати доволі вигідну пропозицію стосовно своєї кар’єри.

Символ знака Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: УНІАН

Діва — карта Таро "Дев’ятка Пентаклів"

У період Молодика представникам цього знака Зодіаку вдасться отримати гроші, причому, ті, які вони заслужили. Можливо, до 12 лютого Діви робитимуть покупки або укладатимуть угоди. В бізнесі Діви можуть отримати гарний дохід, а тарологічна карта символізує кульмінацію фінансового процесу.

Тарологи кажуть, що представники Діви отримають непоганий результат власних дій, а також стабільність і впевненість у завтрашньому дні.

Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: УНІАН

Стрілець — карта Таро "Сім Пентаклів"

До 12 лютого представники цього зодіакального знаку отримають гроші за проведену роботу та сили, які вони в неї вклали. Тарологи наголошують, що люди, народжені під зодіакальним знаком Стрілець, пройшли майже цілий шлях, тому без проблем можуть мати фінансовий успіх.

Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: УНІАН

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