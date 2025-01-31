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Этим знакам Зодиака Таро обещает деньги в Новолуние до 12 февраля

31 января 2025 03:55
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Какие знаки Зодиака получат деньги в Новолуние до 12 февраля 2025 — Таро прогноз
Таролог с картой Таро. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

В среду, 29 января, началось Новолуние, действие которого будет ощущаться вплоть до 12 февраля, поэтому стоит быть настороже в этот момент. Таролог Анжела Перл рассказала, каким знакам Зодиака повезет в финансовом плане в этот период, ведь эти люди получат за свои серьезные усилия хорошие деньги.

Об этом Анжела Перл рассказала на своем канале в YouTube.

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Телец — карта Таро "Туз Пентаклей"

Эта тарологическая карта считается картой прибыли, поэтому до 12 февраля представителям этого зодиакального знака повезет получить неплохую сумму денег. Дело в том, что на работе к людям под этим знаком Зодиака придет новый клиент, а еще им удастся получить довольно выгодное предложение касательно своей карьеры.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: УНИАН

Дева — карта Таро "Девятка Пентаклей"

В период Новолуния представителям этого знака Зодиака удастся получить деньги, причем, те, которые они заслужили. Возможно, до 12 февраля Девы будут делать покупки или заключать сделки. В бизнесе Девы могут получить хороший доход, а тарологическая карта символизирует кульминацию финансового процесса.

Тарологи говорят, что представители Девы получат неплохой результат собственных действий, а также стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: УНИАН

Стрелец — карта Таро "Семь Пентаклей"

До 12 февраля представители этого зодиакального знака получат деньги за проведенную работу и силы, которые они в нее вложили. Тарологи отмечают, что люди, рожденные под зодиакальным знаком Стрелец, прошли почти целый путь, поэтому без проблем могут иметь финансовый успех.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: УНИАН

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