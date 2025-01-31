Какие знаки Зодиака получат деньги в Новолуние до 12 февраля 2025 — Таро прогноз

Таролог с картой Таро. Фото: Freepik

В среду, 29 января, началось Новолуние, действие которого будет ощущаться вплоть до 12 февраля, поэтому стоит быть настороже в этот момент. Таролог Анжела Перл рассказала, каким знакам Зодиака повезет в финансовом плане в этот период, ведь эти люди получат за свои серьезные усилия хорошие деньги.

Об этом Анжела Перл рассказала на своем канале в YouTube.

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Телец — карта Таро "Туз Пентаклей"

Эта тарологическая карта считается картой прибыли, поэтому до 12 февраля представителям этого зодиакального знака повезет получить неплохую сумму денег. Дело в том, что на работе к людям под этим знаком Зодиака придет новый клиент, а еще им удастся получить довольно выгодное предложение касательно своей карьеры.

Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: УНИАН

Дева — карта Таро "Девятка Пентаклей"

В период Новолуния представителям этого знака Зодиака удастся получить деньги, причем, те, которые они заслужили. Возможно, до 12 февраля Девы будут делать покупки или заключать сделки. В бизнесе Девы могут получить хороший доход, а тарологическая карта символизирует кульминацию финансового процесса.

Тарологи говорят, что представители Девы получат неплохой результат собственных действий, а также стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: УНИАН

Стрелец — карта Таро "Семь Пентаклей"

До 12 февраля представители этого зодиакального знака получат деньги за проведенную работу и силы, которые они в нее вложили. Тарологи отмечают, что люди, рожденные под зодиакальным знаком Стрелец, прошли почти целый путь, поэтому без проблем могут иметь финансовый успех.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: УНИАН

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