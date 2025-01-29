Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на Китайський Новий рік 2025 за картами Таро

Тарологиня, яка ворожить на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на Китайський Новий рік 2025 для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей святковий період підготував усім знакам Зодіаку в усіх сферах життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на Китайський Новий рік з 29 січня.

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на Китайський Новий рік 2025.

Овен (21 березня — 20 квітня)

У Китайський Новий рік тарологи радять вам швидко реагувати на якісь події у вашому житті, щоб бути щасливими. Впродовж цього року вам краще зібрати всі сили в кулак, щоб досягти своїх цілей, але вони точно виправдають ваші очікування.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви, як і завжди, захочете власну зону комфорту, але тарологи рекомендують вам активізуватися, щоб досягти успіхів у всіх сферах.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цього року вам доведеться багато їздити країною або не тільки, адже у вашому житті будуть постійні відрядження і звичайні подорожі. Завдяки цим поїздкам ви отримаєте гарні новини і познайомитеся з новими людьми.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Вам доведеться почекати, але з часом ви матимете багато грошей або знайдете стабільне і хороше джерело доходів. В особистому житті вам пощастить знайти нового партнера після болісних стосунків.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Цього року вам доведеться вирішувати питання, які пов’язані з вашою сім’єю. Саме на цьому буде вся увага впродовж 2025 року.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

У 2025 році ви отримаєте гарні доходи, але вам краще не фокусуватися лише на одній фінансовій сфері. Це може нашкодити вашим грошам.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

У вас цього року буде мало грошей, але стабільне особисте життя, однак, треба навчитися радіти малому, щоб прийшло велике.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Вам вдасться подолати свої страхи, що стане для вас головною перемогою цього року. Всі проблеми зникнуть, і ви досягнете великих успіхів.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Вам вдасться налагодити кар’єрне життя або перейти на нову "сходинку" на роботі. У професійній сфері вам надійдуть вдалі пропозиції.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Вам вдасться позбутися всіх блоків і обмежень, які всередині вас. Тарологи радять вам виходити з тіні та переходити до активних дій.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

У вашому житті була ситуація, яка не давала вам спокою, але цього року вам вдасться її вирішити.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

У вашому житті будуть несподівані, але доленосні зміни як на роботі, так і у фінансовій сфері. Але тарологи радять вчасно відреагувати на них і почати щось робити, але цього разу багато чого залежатиме лише від вас.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку можуть залишитися без грошей навесні 2025 року за картами Таро.

Раніше ми розповідали про те, яким знакам Зодіаку вдасться змінити своє життя в 2025 році за Таро.

Також ми повідомляли про те, яким знакам Зодіаку пощастить найбільше в 2025 році за Таро.