Гороскоп для всех знаков Зодиака на Китайский Новый год 2025 по картам Таро

Таролог, которая гадает на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на Китайский Новый год 2025 для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот праздничный период подготовил всем знакам Зодиака во всех сферах жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на Китайский Новый год с 29 января.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

В Китайский Новый год тарологи советуют вам быстро реагировать на какие-то события в вашей жизни, чтобы быть счастливыми. В течение этого года вам лучше собрать все силы в кулак, чтобы достичь своих целей, но они точно оправдают ваши ожидания.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы, как и всегда, захотите собственную зону комфорта, но тарологи рекомендуют вам активизироваться, чтобы достичь успехов во всех сферах.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этом году вам придется много ездить по стране или не только, ведь в вашей жизни будут постоянные командировки и обычные путешествия. Благодаря этим поездкам вы получите хорошие новости и познакомитесь с новыми людьми.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Вам придется подождать, но со временем вы будете иметь много денег или найдете стабильный и хороший источник доходов. В личной жизни вам повезет найти нового партнера после мучительных отношений.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

В этом году вам придется решать вопросы, которые связаны с вашей семьей. Именно на этом будет все внимание в течение 2025 года.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

В 2025 году вы получите хорошие доходы, но вам лучше не фокусироваться лишь на одной финансовой сфере. Это может навредить вашим деньгам.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

У вас в этом году будет мало денег, но стабильная личная жизнь, однако, надо научиться радоваться малому, чтобы пришло большое.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вам удастся преодолеть свои страхи, что станет для вас главной победой этого года. Все проблемы исчезнут, и вы добьетесь больших успехов.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам удастся наладить карьерную жизнь или перейти на новую "ступеньку" на работе. В профессиональной сфере вам поступят удачные предложения.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам удастся избавиться от всех блоков и ограничений, которые внутри вас. Тарологи советуют вам выходить из тени и переходить к активным действиям.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

В вашей жизни была ситуация, которая не давала вам покоя, но в этом году вам удастся ее решить.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В вашей жизни будут неожиданные, но судьбоносные перемены как на работе, так и в финансовой сфере. Но тарологи советуют вовремя отреагировать на них и начать что-то делать, но на этот раз многое будет зависеть только от вас.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака могут остаться без денег весной 2025 года по картам Таро.

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