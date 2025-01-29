Гороскоп для всех знаков Зодиака на Китайский Новый год 2025 по картам Таро

Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на Китайский Новый год
Гороскоп по картам Таро на Китайский Новый год 2025 для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот праздничный период подготовил всем знакам Зодиака во всех сферах жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на Китайский Новый год с 29 января.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на Китайский Новый год 2025.
Овен (21 марта — 20 апреля)
В Китайский Новый год тарологи советуют вам быстро реагировать на какие-то события в вашей жизни, чтобы быть счастливыми. В течение этого года вам лучше собрать все силы в кулак, чтобы достичь своих целей, но они точно оправдают ваши ожидания.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Вы, как и всегда, захотите собственную зону комфорта, но тарологи рекомендуют вам активизироваться, чтобы достичь успехов во всех сферах.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
В этом году вам придется много ездить по стране или не только, ведь в вашей жизни будут постоянные командировки и обычные путешествия. Благодаря этим поездкам вы получите хорошие новости и познакомитесь с новыми людьми.
Рак (22 июня — 22 июля)
Вам придется подождать, но со временем вы будете иметь много денег или найдете стабильный и хороший источник доходов. В личной жизни вам повезет найти нового партнера после мучительных отношений.
Лев (23 июля — 21 августа)
В этом году вам придется решать вопросы, которые связаны с вашей семьей. Именно на этом будет все внимание в течение 2025 года.
Дева (22 августа — 23 сентября)
В 2025 году вы получите хорошие доходы, но вам лучше не фокусироваться лишь на одной финансовой сфере. Это может навредить вашим деньгам.
Весы (23 сентября — 22 октября)
У вас в этом году будет мало денег, но стабильная личная жизнь, однако, надо научиться радоваться малому, чтобы пришло большое.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Вам удастся преодолеть свои страхи, что станет для вас главной победой этого года. Все проблемы исчезнут, и вы добьетесь больших успехов.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Вам удастся наладить карьерную жизнь или перейти на новую "ступеньку" на работе. В профессиональной сфере вам поступят удачные предложения.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Вам удастся избавиться от всех блоков и ограничений, которые внутри вас. Тарологи советуют вам выходить из тени и переходить к активным действиям.
Водолей (20 января — 18 февраля)
В вашей жизни была ситуация, которая не давала вам покоя, но в этом году вам удастся ее решить.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
В вашей жизни будут неожиданные, но судьбоносные перемены как на работе, так и в финансовой сфере. Но тарологи советуют вовремя отреагировать на них и начать что-то делать, но на этот раз многое будет зависеть только от вас.
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