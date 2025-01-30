Які знаки Зодіаку почнуть нове життя в лютому 2025 — Таро прогноз

Розклад на картах Таро. Фото: Freepik

Лютий 2025 року стане для представників кількох знаків зодіакального сузір’я початком чогось нового у житті. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку вдасться змінити своє життя на краще наступного місяця, і пояснили, чим їм варто зайнятися.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Телець — карта Таро "Паж Мечів"

Тарологічна карта, яка випала представникам цього знака на лютий, символізує початок нового етапу в їхньому житті. Можливо, наступного місяця Тельці знову підуть вчитися, придбають квартиру або зустрінуть кохану людину.

Однак, тарологи рекомендують найближчими тижнями бути обережними і сконцентрованими. Також їм краще не поспішати у прийнятті якихось рішень у своєму житті.

Символ знака Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Freepik

Терези — карта Таро "Двійка Жезлів"

Карта Таро, яка на лютий випала Терезам, натякає, що настав час масштабуватися. Наприклад, якщо вони хотіли почати вчити нову мову, зробити вдома ремонт, переїхати до іншого міста або знайти нову роботу, настав час це зробити.

Представникам цього знаку також пощастить у особистому житті, адже вони можуть зустріти людину, з якою вони захочуть створити пару.

Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Риби — карта Таро "Ієрофант"

Ця тарологічна карта вважається символом мудрості, і саме нею буде наповнений лютий цього року в представників Риб. Можливо, люди під цим знаком Зодіаку наважаться записатися на курси, які допоможуть їм отримати корисні знання.

Можливо, Риби роздаватимуть корисні поради рідним, друзям, колегам на роботі або коханій людині.

Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Freepik

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