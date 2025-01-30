Какие знаки Зодиака начнут новую жизнь в феврале 2025 — Таро прогноз

Расклад на картах Таро. Фото: Freepik

Февраль 2025 года станет для представителей нескольких знаков зодиакального созвездия началом чего-то нового в жизни. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака удастся изменить свою жизнь к лучшему в следующем месяце, и объяснили, чем им стоит заняться.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Телец — карта Таро "Паж Мечей"

Тарологическая карта, которая выпала представителям этого знака на февраль, символизирует начало нового этапа в их жизни. Возможно, в следующем месяце Тельцы снова пойдут учиться, приобретут квартиру или встретят любимого человека.

Однако, тарологи рекомендуют в ближайшие недели быть осторожными и сконцентрированными. Также им лучше не спешить в принятии каких-то решений в своей жизни.

Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Тельцы — карта Таро "Двойка Жезлов"

Карта Таро, которая на февраль выпала Весам, намекает, что пришло время масштабироваться. Например, если они хотели начать учить новый язык, сделать дома ремонт, переехать в другой город или найти новую работу, пришло время это сделать.

Представителям этого знака также повезет в личной жизни, ведь они могут встретить человека, с которым они захотят создать пару.

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы — карта Таро "Иерофант"

Эта тарологическая карта считается символом мудрости, и именно ею будет наполнен февраль этого года у представителей Рыб. Возможно, люди под этим знаком Зодиака решатся записаться на курсы, которые помогут им получить полезные знания.

Возможно, Рыбы будут раздавать полезные советы родным, друзьям, коллегам на работе или любимому человеку.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

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