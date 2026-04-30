Гороскоп за Таро на повню 1 травня 2026: яким знакам Зодіаку пощастить

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Вже скоро нам відкриється потужний енергетичний потік — повня у знаку Скорпіона. Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, які стануть головними щасливчиками 1 травня. Саме їм ця астрологічна подія принесе яскраві зміни.

Новини.LIVE розповідає, кому ж зі знаків Зодіаку по-справжньому пощастить у повний Місяць 1 травня.

Реклама

Овен — карта Таро "Колесо Фортуни"

Повня 1 травня стане тим моментом, коли життя почне змінюватися у краще сторону. З'явиться шанс вирішити проблему, яка довго тягнулася. На майбутнє також позитивно може вплинути випадкова зустріч. Скажіть "так" новим можливостям, які підкидає вам доля.

Рак — карта Таро "Десятка Кубків"

Вам випала карта щастя, гармонії та емоційного задоволення. А отже на вас чекають теплі події в особистому житті. Можливі гарні новини в родині, примирення після конфлікту або романтичний момент, який запам'ятається надовго. Не ігноруйте запрошення, зустрічі та щирі розмови.

Реклама

Терези — карта Таро "Туз Пентаклів"

"Туз Пентаклів" говорить про нові можливості. Повня може буквально відкрити перед вами двері, які раніше були закриті. Дійте швидко, особливо якщо бачите шанс.

Реклама

Козеріг — карта Таро "Шістка Жезлів"

"Шістка Жезлів" говорить вам про визнання або ж успіх. У повню 1 травня ви можете отримати заслужену нагороду за свої зусилля. Не знецінюйте свої досягнення. Дозвольте собі порадіти результатам і поділитися ними з іншими. Це посилить вашу енергію успіху.

