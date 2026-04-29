Таро прогноз на повню 1 травня 2026: яким знакам Зодіаку чекати на грошовий успіх

Ворожіння на картах Таро.

Повний Місяць 1 травня несе потужний енергетичний імпульс. Містичні карти Таро кажуть: деякі знаки Зодіаку отримають шанс на фінансовий успіх. Для когось це буде новий дохід, для когось — повернення грошей або вигідна можливість.

Новини.LIVE розповідає, кому пощастить найбільше і що варто зробити, щоб гроші реально прийшли у життя.

Телець — карта Таро "Туз Пентаклів"

"Туз Пентаклів" прямо говорить про новий фінансовий старт. У період повні перед вами може відкритися конкретна можливість: нова робота, підробіток або вигідна угода. Зверніть увагу на дрібниці: пропозиція може прийти через знайомих або випадкову розмову.

Лев — карта Таро "Колесо Фортуни"

Повня 1 травня запускає цикл змін, де гроші можуть прийти несподівано через повернення старого боргу, вигідну угоду або шанс, який ви колись втратили. Перевірте старі контакти та незавершені справи, саме там захований ваш грошовий шанс.

Скорпіон — карта Таро "Десятка Пентаклів" (перевернута)

Перевернута "Десятка Пентаклів" вказує на вихід із грошових обмежень або зміну джерела доходу. Повний Місяць може показати, де ви втрачали гроші або недооцінювали себе. І це шанс усе виправити. Перегляньте свої витрати і не бійтеся піднімати ціну за свою роботу.

Козеріг — карта Таро "Шістка Пентаклів"

"Шістка Пентаклів" говорить про баланс і фінансову підтримку. У період повні ви можете отримати допомогу, бонус або вигідну пропозицію, яка покращить ваше матеріальне становище. Це також може бути ситуація, де ви щось віддаєте, але отримуєте значно більше у відповідь. Не відмовляйтеся від співпраці та не закривайтеся від людей.

